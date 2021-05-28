Україна із 29 травня закриває повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі, - Мінінфраструктури. ІНФОГРАФІКА
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Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь, із 00:00 29 травня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури на своїй сторінці у Facebook.
"Уряд посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній. Із 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим у реєстрах Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для гарантування безпеки авіації та пасажирів.
"Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - цитує пресслужба главу відомства Олександра Кубракова.
Нагадаємо, 25 травня уряд запровадив заборону на здійснення прямого авіасполучення з Республікою Білорусь українськими та білоруськими експлуатантами.
Будь ласка, зачекайте...
- подрабатывать громоотводом?
...перед встречей ***** с Байденом
все уже и забыли кто такой Навальный...
И почему Кабзоны и прочие патриоты не лечились на Роисе и Беларуси...
В стране, в которой никто ни за что не отвечает и права человека пустой звук, лечиться себе дороже.
Це саме так і виглядає, уважаємиє - як той хлопець з літака з безнадьогою в очах.
Трошки не так весело як у ваших відосіках, правда?
Так от рівно так само десантура в клітках виглядала, і Антоненко за ґратами, і Федина зі Звіробій та Черновол на допитах, а ще зокрема 57 кримінальних справ проти Порошенка по вказівці з ОП теж з цієї серії.
Вам було вигідно - і ви на це дивились крізь пальці, а тепер ледь не про "гідність" згадуєте, яку самі і вбили своїми "на 100% своїми прокурорами", аваківським свавіллям та іншими фокусами кінця епохі.
Насправді для цивілізованого світу зелена влада впритул наблизилася до лаврів Білорусі - тому на саміт НАТО її не запрошують, тому "Північний потік" добудовується, тому МФВ пішов, тому інвестори втекли.
Ще по завєтам свого фронтмена впровадите соціальну сегрегацію для боротьби з політичними опонентами - і від Зеленського до Лукашенка залишиться один крок, бо він і так вже багато в чому пішов тією кривою стежкою "всенародної любові до бацькі".
Так що чим лицемірно вскудахтувати про "гідність" - краще озирніться який тут у вас "порадочєк" облаштовуюється.
Валерій Прозапас
Хорошо бы, чтобы на БССР полностью отработали то, что потом сделают с Роисей.
так что тут озабоченность не глубокая, а скорее высокая. С умеренной видимостью.
В связи с запретом на полёты в воздушном пространстве Украины, мы вынуждены сообщить о приостановке чартерной полётной программы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Черногорию, Албанию и Болгарию.
В данный момент решается вопрос о вывозных рейсах, об этом сообщим дополнительно.
По забронированным заявкам гарантируем возврат/депонирование/перенос оплаченных денежных средств.
Контакты операторского отдела:
📍 Минск,
Бацька просто не хоче платити ту ціну, що відповідає його диктаторським амбіціям....