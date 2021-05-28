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Україна із 29 травня закриває повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі, - Мінінфраструктури. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна із 29 травня закриває повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі, - Мінінфраструктури. ІНФОГРАФІКА

Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь, із 00:00 29 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній. Із 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим у реєстрах Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для гарантування безпеки авіації та пасажирів.

"Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - цитує пресслужба главу відомства Олександра Кубракова.

Україна із 29 травня закриває повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі, - Мінінфраструктури 01

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Нагадаємо, 25 травня уряд запровадив заборону на здійснення прямого авіасполучення з Республікою Білорусь українськими та білоруськими експлуатантами.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
на аффтобусе поедут
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28.05.2021 11:57
+17
Беларусь - Мекка медицины?

И почему Кабзоны и прочие патриоты не лечились на Роисе и Беларуси...
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28.05.2021 12:03
+17
На самом деле это легенды типа хорошей медицины на Кубе.

В стране, в которой никто ни за что не отвечает и права человека пустой звук, лечиться себе дороже.
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28.05.2021 12:15
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А как же люди, которым должны сделать плановую операцию и от авиасообщения с РБ зависит их жизнь? Украина с 29 мая закрывает воздушное пространство для самолетов, зарегистрированных в Беларуси, - Мининфраструктуры - Цензор.НЕТ 7889
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28.05.2021 11:55 Відповісти
на аффтобусе поедут
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28.05.2021 11:57 Відповісти
По ходу, бульбафюрер нанялся к Пуйлу
- подрабатывать громоотводом?

...перед встречей ***** с Байденом
все уже и забыли кто такой Навальный...
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28.05.2021 12:17 Відповісти
Беларусь - Мекка медицины?

И почему Кабзоны и прочие патриоты не лечились на Роисе и Беларуси...
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28.05.2021 12:03 Відповісти
меккка для нищих, у кого бабло-шарите рулит....
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28.05.2021 12:06 Відповісти
На самом деле это легенды типа хорошей медицины на Кубе.

В стране, в которой никто ни за что не отвечает и права человека пустой звук, лечиться себе дороже.
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28.05.2021 12:15 Відповісти
Україна із 29 травня закриває повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 2038
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28.05.2021 12:11 Відповісти
А дивно зараз бачити обурення діями Лукашенка від людей, які йшли до влади під гаслами "посадіть!" та "покарать!".

Це саме так і виглядає, уважаємиє - як той хлопець з літака з безнадьогою в очах.

Трошки не так весело як у ваших відосіках, правда?

Так от рівно так само десантура в клітках виглядала, і Антоненко за ґратами, і Федина зі Звіробій та Черновол на допитах, а ще зокрема 57 кримінальних справ проти Порошенка по вказівці з ОП теж з цієї серії.

Вам було вигідно - і ви на це дивились крізь пальці, а тепер ледь не про "гідність" згадуєте, яку самі і вбили своїми "на 100% своїми прокурорами", аваківським свавіллям та іншими фокусами кінця епохі.

Насправді для цивілізованого світу зелена влада впритул наблизилася до лаврів Білорусі - тому на саміт НАТО її не запрошують, тому "Північний потік" добудовується, тому МФВ пішов, тому інвестори втекли.

Ще по завєтам свого фронтмена впровадите соціальну сегрегацію для боротьби з політичними опонентами - і від Зеленського до Лукашенка залишиться один крок, бо він і так вже багато в чому пішов тією кривою стежкою "всенародної любові до бацькі".

Так що чим лицемірно вскудахтувати про "гідність" - краще озирніться який тут у вас "порадочєк" облаштовуюється.
Валерій Прозапас
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28.05.2021 12:19 Відповісти
Очень уж Дорогой Заложник , а лукашенко окажется уж довольно Легким.
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28.05.2021 11:56 Відповісти
Я думаю Бацка знал что делает и весь это движ был ожидаем. Он не просчитался. Все идет по плану!
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28.05.2021 11:59 Відповісти
Путь Путіна?
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28.05.2021 12:03 Відповісти
отвлечение внимания от Навального.
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28.05.2021 12:08 Відповісти
Россия Знала , а он Нет , - поглощение Белорус продолжается , но уже усиленными темпами. Пока народ спит и слушает байки.
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28.05.2021 12:07 Відповісти
Закрили небо... А який стан справ з ПВО, територіальною обороною? Адже зацькований батько може й справді впустити російські війська...
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29.05.2021 09:48 Відповісти
Саме прорахувався. Він не очікував такої реакції Заходу, був переконаний що висловлять своє тисячне занепокоєння і на цьому все заглохне. Але білоруський таракан не рашистське ху*ло. Як кажуть, що можна попу, не можна дяку. Білоруський таракан всього лише шавка на побігеньках у кремлівського окурка, який дістав Європу. його ЄС довго терпіла, але терпець увірвався і Єропа демонструє, що не допустить ще одного диктатора і "північної кореї" у себе під боком. Я не виключаю, що Протасевича, з його згоди, могли використали щоб заманити самопроголошеного білоруського недодиктатора в пастку.
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28.05.2021 12:46 Відповісти
Бацька? ….Так ти його син? Виходить ось де собака порилась….
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28.05.2021 15:18 Відповісти
Аминь!!!

Хорошо бы, чтобы на БССР полностью отработали то, что потом сделают с Роисей.
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28.05.2021 12:05 Відповісти
Закрыли и закрыли, вы еще теперь месяц об этом трандите, как о достиженни прямо неземном. Европа как проститутка - то закроем все перелеты, то не закроем, то рекомендуем не летать, то рекомендуем летать но не очень часто!!! УРОДЫ ОДНО СЛОВО, БОИТЕСЬ ТАК И СКАЖИТЕ, И ЕЩЕ - обязательно "ВЫРАЗИТЕ ГЛУБОКУЮ ОЗАБОЧЕННОСТЬ !!!"
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28.05.2021 12:35 Відповісти
Млин, а чего ты лично ожидал? Крестный поход на Беларусь?
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28.05.2021 12:43 Відповісти
не...это же про закрытие неба для полётов.
так что тут озабоченность не глубокая, а скорее высокая. С умеренной видимостью.
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28.05.2021 17:05 Відповісти
Не понимаю какие ВООБЩЕ могут быть ЛЮБЫЕ отношения с бандитскими режимами такими так в паРашке, в Беруси, КНДР, Иране и подобными /только ПОЛНЫЙ БОЙКОТ и БЛОКАДА/!'
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28.05.2021 12:41 Відповісти
Такие политические реальности, увы
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28.05.2021 12:47 Відповісти
Мещанско-БАРЫЖНЫЕ /БЕСПРИНЦИПНЫЕ/!
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28.05.2021 12:50 Відповісти
Неожиданно, но правильно
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28.05.2021 12:51 Відповісти
Історія покаже -- правильно чи неправильно...
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29.05.2021 09:52 Відповісти
А фріци мовчать. Тільки Люфтганза призупинила свої рейси у Білорусь, але подруга ху*ла, таємний агент штазі Меркель санкції проти друга ху*ла, білоруського вусатого таракана не вводить.
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28.05.2021 12:53 Відповісти
Гибридное решение. Нужно запрещать для всех самолетов взлетающих с белорусских аэродромов и пролетавших через белорусское воздушное пространство. Раша может дать Луке самолеты зарегистрированные в РФ. ну что тогда.
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28.05.2021 13:05 Відповісти
Закрывайте и для транзита рашковским пепелацам
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28.05.2021 13:05 Відповісти
Ми давно закрили.
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28.05.2021 19:16 Відповісти
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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28.05.2021 13:22 Відповісти
Аби лише не дурна слава...
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29.05.2021 09:54 Відповісти
Несправедливо, что изза одного самодура страдают совершенно посторонние и непричастные к его действиям обычные жители(
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28.05.2021 13:29 Відповісти
очень даже справделиво. Это пост совецкое быдло привыкло, что народ не в чем не виноват и за свои действия ответсвенности не несет. В реальности картофен фюрере там 6 срок. И начиная с 3 срока любой, кто за него голосовал - уже причем.
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28.05.2021 13:46 Відповісти
Народу Білорусі жилося добре з бацьком, тому й не нарікають, а нам до них ще тягнутися, щоб досягти їхнього рівня життя. Яка різниця, який президент, аби дбав про добробут свого народу.
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29.05.2021 09:58 Відповісти
Eto xoroso.Po drugomu s terorsitam nelzia.Uze i stavki posli za ego arest dengami Україна із 29 травня закриває повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі, - Мінінфраструктури - Цензор.НЕТ 6867
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28.05.2021 13:47 Відповісти
Коллеги!
В связи с запретом на полёты в воздушном пространстве Украины, мы вынуждены сообщить о приостановке чартерной полётной программы ОАО «Авиакомпания «Белавиа» в Черногорию, Албанию и Болгарию.
В данный момент решается вопрос о вывозных рейсах, об этом сообщим дополнительно.
По забронированным заявкам гарантируем возврат/депонирование/перенос оплаченных денежных средств.
Контакты операторского отдела:
📍 Минск,
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28.05.2021 14:05 Відповісти
Не бачу проблем дістатися Болгарії ********* нашу країну, те саме стосується і Албанії з Чорногорією.
Бацька просто не хоче платити ту ціну, що відповідає його диктаторським амбіціям....
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28.05.2021 14:44 Відповісти
.А Польщу пішки пройдете? Білорусь заблокована наглухо. Единий шлях...через рашку на Туреччину.....)))) Золоті рейси у білорусів будуть .....)))
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28.05.2021 17:34 Відповісти
через росію..? Ціна квітка буде.. не та
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28.05.2021 17:40 Відповісти
На аленях до Сочи, а там - вплавь..
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28.05.2021 22:34 Відповісти
будут возить автобусами.
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28.05.2021 20:14 Відповісти
Дело Протасевича и все то что сейчас происходит в Беларуси для Украины по важности не входит ни в какое сравнение с тем, что через месяц вступает в действие афера тысячелетия - дерибан Украинской Земли олигархами и иностранцами.
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29.05.2021 08:06 Відповісти
Зеля совершил 2 аферы. Первая с предвыборными обещаниями и выборами, а вторая с рынком земли для олигархов и воров всех стран мира.
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29.05.2021 09:52 Відповісти
 
 