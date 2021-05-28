Україна із 29 травня закриває повітряний простір для літаків, зареєстрованих у Білорусі, - Мінінфраструктури. ІНФОГРАФІКА

Кабмін встановив заборону на використання повітряного простору України повітряними суднами, зареєстрованими в Республіці Білорусь, із 00:00 29 травня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міністерство інфраструктури на своїй сторінці у Facebook.

"Уряд посилив "повітряні санкції" щодо білоруських авіакомпаній. Із 00 год. 00 хв. 29 травня 2021 року запроваджується заборона на використання повітряного простору України повітряним суднам, зареєстрованим у реєстрах Республіки Білорусь", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що обмеження польотів у повітряному просторі Білорусі та транзитних перельотів для білоруських компаній є необхідними кроками для гарантування безпеки авіації та пасажирів.

"Наразі команда Міністерства інфраструктури спільно з Міністерством закордонних справ напрацьовує оперативні рішення для того, щоб залучити в Україну нові транзитні авіамаршрути. Розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів", - цитує пресслужба главу відомства Олександра Кубракова.

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Нагадаємо, 25 травня уряд запровадив заборону на здійснення прямого авіасполучення з Республікою Білорусь українськими та білоруськими експлуатантами.