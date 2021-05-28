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Новини За кордоном Затримання Протасевича
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ICAO за підсумками спецзасідання оголосила про початок розслідування примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ICAO за підсумками спецзасідання оголосила про початок розслідування примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оголосила про початок розслідування після посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем у Мінську. Організація збирається з'ясувати, чи було порушено якоюсь державою міжнародне авіаційне право.

Про це йдеться в заяві ICAO за підсумками спеціального засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президент Ради ICAO Сальваторе Шаккітано наголосив на необхідності встановити всі факти інциденту.

"Рада вирішила провести розслідування цієї події з метою встановлення фактів події і розуміння того, чи мало місце будь-яке порушення будь-якою державою - членом ICAO Міжнародного авіаційного права, в тому числі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказької конвенції)", - йдеться в заяві організації.

Рада також закликала всі держави-члени ICAO та інші відповідні зацікавлені сторони співпрацювати в ході розслідування щодо встановлення фактів в інтересах забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки.

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Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.

Автор: Наталя Джума
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Как там расследование за наш сбитый борт с людьми над Ираном продвигается?
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28.05.2021 11:10 Відповісти
Так а що саме там розслідувати? Іранці все визнали.
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28.05.2021 11:20 Відповісти
«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты»,- говорится в документе. В докладе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчет не раскрывает причин трагедии, и обвинил Иран в попытке скрыть правду. «Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - это циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета»,- сказал господин Кулеба.
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28.05.2021 12:13 Відповісти
Щось не чутно про виплати та повернення уламків
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28.05.2021 15:14 Відповісти
Спасибо зеле!
Он спас нас от громкого международного скандала. ICAO по итогам спецзаседания объявила о начале расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 2458
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28.05.2021 11:11 Відповісти
"Согласно плану, как только создавался легальный повод - кому-то из пассажиров становилось плохо, экипаж самолета запросил бы у диспетчера "Украэроруха" посадку, и сразу получил бы распоряжение садиться. Участников драки на борту, как и всех прочих подозрительных лиц, задержали бы при приземлении украинские спецслужбы, которые полностью контролировали обстановку в салоне."
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28.05.2021 11:19 Відповісти
Вы шо, оспариваете право царька всея Беларуси чудить на своей территории?! Он просто охотился! И добыча у него славная - чувак с NEXTA. Канал этот уже давно бацьке нервы делает. А теперь во как, до боевой авиации против гражданских воздушных судов дело дошло. Вякнет NEXTA еще разок-другой, так бацька Полонезы из кладовки вытащит а кааак жахнет!
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28.05.2021 11:14 Відповісти
года 3-4 будут расследовать, лет 5 будет суд длиться, а там и лукашеску от старости подохнет.
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28.05.2021 12:07 Відповісти
 
 