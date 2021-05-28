ICAO за підсумками спецзасідання оголосила про початок розслідування примусової посадки літака Ryanair у Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) оголосила про початок розслідування після посадки літака з опозиціонером Романом Протасевичем у Мінську. Організація збирається з'ясувати, чи було порушено якоюсь державою міжнародне авіаційне право.

Про це йдеться в заяві ICAO за підсумками спеціального засідання, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президент Ради ICAO Сальваторе Шаккітано наголосив на необхідності встановити всі факти інциденту.

"Рада вирішила провести розслідування цієї події з метою встановлення фактів події і розуміння того, чи мало місце будь-яке порушення будь-якою державою - членом ICAO Міжнародного авіаційного права, в тому числі Конвенції про міжнародну цивільну авіацію (Чиказької конвенції)", - йдеться в заяві організації.



Рада також закликала всі держави-члени ICAO та інші відповідні зацікавлені сторони співпрацювати в ході розслідування щодо встановлення фактів в інтересах забезпечення безпеки польотів і авіаційної безпеки.

Також читайте: ICAO проведе сьогодні екстрену зустріч через примусову посадку літака Ryanair у Білорусі

Нагадаємо, 23 травня в Мінську було екстрено посаджено літак компанії Ryanair, який виконував рейс Афіни-Вільнюс, нібито через закладену на борту бомбу. Вибухового пристрою не знайшли. Серед пасажирів був опозиційний блогер, засновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Його затримали білоруські силовики.

У ЄС закликали Білорусь відпустити пасажирів рейсу з Афін до Вільнюса, включно з Протасевичем, інакше загрожують наслідки. Мінськ відправив літак ввечері 23 травня. У ньому не полетіли двоє громадян Білорусі і четверо росіян. За даними білоруської опозиції, затримано дівчину Протасевича.

В авіакомпанії Ryanair заявили, що про загрозу на борту повідомили диспетчери з Білорусі, вони ж дали вказівку перенаправити літак в аеропорт Мінська.

За даними FlightRadar, пілоти до останнього тягнули до Вільнюса, але їм довелося повернути назад під загрозою винищувача.

У зв'язку з цим інцидентом з 26 травня Україна припинила авіасполучення з Білоруссю.