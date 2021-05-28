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ICAO по итогам спецзаседания объявила о начале расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

ICAO по итогам спецзаседания объявила о начале расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Минске

Международная организация гражданской авиации (ICAO) объявила о начале расследования после посадки самолета с оппозиционером Романом Протасевичем в Минске. Организация собирается выяснить, было ли нарушено каким либо государством международное авиационное право.

Об этом говорится в заявлении ICAO по итогам специального заседания, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Президент Совета ICAO Сальваторе Шаккитано отметил необходимость установить все факты инцидента.

"Совет решил провести расследование этого события с целью установления фактов произошедшего и понимания того, имело ли место какое-либо нарушение каким-либо государством - членом ICAO международного авиационного права, в том числе Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции)", - говорится в заявлении организации.

Совет также призвал все государства-члены ICAO и другие соответствующие заинтересованные стороны сотрудничать в ходе расследования по установлению фактов в интересах обеспечения безопасности полетов и авиационной безопасности.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью.

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Как там расследование за наш сбитый борт с людьми над Ираном продвигается?
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28.05.2021 11:10 Ответить
Так а що саме там розслідувати? Іранці все визнали.
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28.05.2021 11:20 Ответить
«Самолет был ошибочно принят за вражескую цель подразделением противовоздушной обороны, были запущены две ракеты»,- говорится в документе. В докладе представлен ряд рекомендаций по предотвращению подобных катастроф в будущем.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчет не раскрывает причин трагедии, и обвинил Иран в попытке скрыть правду. «Украина направляла иранской стороне больше 90 страниц замечаний и предложений к проекту этого отчета и настаивала, чтобы Иран приложил их к финальному документу, но то, что мы сегодня увидели в опубликованном отчете - это циничная попытка скрыть истинные причины сбивания нашего самолета»,- сказал господин Кулеба.
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28.05.2021 12:13 Ответить
Щось не чутно про виплати та повернення уламків
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28.05.2021 15:14 Ответить
Спасибо зеле!
Он спас нас от громкого международного скандала. ICAO по итогам спецзаседания объявила о начале расследования принудительной посадки самолета Ryanair в Минске - Цензор.НЕТ 2458
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28.05.2021 11:11 Ответить
"Согласно плану, как только создавался легальный повод - кому-то из пассажиров становилось плохо, экипаж самолета запросил бы у диспетчера "Украэроруха" посадку, и сразу получил бы распоряжение садиться. Участников драки на борту, как и всех прочих подозрительных лиц, задержали бы при приземлении украинские спецслужбы, которые полностью контролировали обстановку в салоне."
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28.05.2021 11:19 Ответить
Вы шо, оспариваете право царька всея Беларуси чудить на своей территории?! Он просто охотился! И добыча у него славная - чувак с NEXTA. Канал этот уже давно бацьке нервы делает. А теперь во как, до боевой авиации против гражданских воздушных судов дело дошло. Вякнет NEXTA еще разок-другой, так бацька Полонезы из кладовки вытащит а кааак жахнет!
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28.05.2021 11:14 Ответить
года 3-4 будут расследовать, лет 5 будет суд длиться, а там и лукашеску от старости подохнет.
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28.05.2021 12:07 Ответить
 
 