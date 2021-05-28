Беларусь в ответ также высылает двух литовских дипломатов

Министерство иностранных дел Беларуси высылает из страны двух литовских дипломатов. Такое решение принято в ответ на действия внешнеполитического ведомства Литвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Беларуси.

"Расцениваем сегодняшнее решение Вильнюса о высылке белорусских дипломатов как совершенно необоснованный шаг. Одно из логических объяснений - в Литве сознательно повышают градус эскалации в отношениях с Беларусью", - заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Литовские дипломаты должны покинуть страну в течение семи дней.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва высылает двух белорусских дипломатов

"Придерживаясь принципа взаимности, мы были вынуждены принять сегодня зеркальные меры и объявить персонами нон грата двух литовских дипломатов за деятельность, несовместимую со статусом дипломатического сотрудника. Им предложено покинуть Беларусь в течение семи дней", - добавил спикер МИД.

Напомним, сегодня МИД Литвы объявил, что высылает двух белорусских дипломатов. По словам главы внешнеполитического ведомства Габриелюса Ландсбергиса, из Литвы высылают двух сотрудников белорусских спецслужб, которые прикрывались дипломатическим статусом.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.

Также Кабмин установил запрет на использование воздушного пространства Украины воздушными судами, зарегистрированными в Республике Беларусь с 00:00 29 мая.