Литва высылает двух белорусских дипломатов

Сегодня, 28 мая, в Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель посольства Беларуси в Литве, которому была вручена нота об объявлении двух сотрудников посольства Беларуси в Литве нежелательными лицами в Литве из-за их действий, "несовместимых с дипломатическим статусом".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на на официальный сайт внешнеполитического ведомства страны.

Отмечается, что данным решением Вильнюс выражает солидарность Латвии, дипломаты которой были несколько дней назад высланы из Минска "по необоснованным причинам".

Белорусские дипломаты должны покинуть Литву в течение семи дней.

Кроме того, литовский МИД выразил послу протест в связи с арестом журанлиста Романа Протасевича и его подруги, журналистки и Софии Сапеги.

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Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь