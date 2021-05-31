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На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко

Украинцы накопили "карантинную усталость", поэтому можно ослабить меры ограничения, пока эпидситуация стабилизировалась.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "ТСН.Неделя", передает Цензор.НЕТ.

"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине - способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темпы вакцинации в Украине увеличатся в июне, - Ляшко

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
развели лоха...
На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1534
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31.05.2021 07:11
+3
а они были или их кто-то придерживался?
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31.05.2021 05:37
+3
Вот это правильно, пусть уже все перезаразятся и помрут. Вот и будет землица пустая на продажу явреям.
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31.05.2021 07:10
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а они были или их кто-то придерживался?
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31.05.2021 05:37 Ответить
Вот это правильно, пусть уже все перезаразятся и помрут. Вот и будет землица пустая на продажу явреям.
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31.05.2021 07:10 Ответить
развели лоха...
На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1534
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31.05.2021 07:11 Ответить
Міністру Виктору Ляшку за літо треба вакцінувати все населення України, ось що дійсно треба, а не розповідати українцям про їхню "карантинную усталость", бо це є питання національної безпеки і тисяч людських життів. Українці ще не забули ці слова: "якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду"(с) На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5863
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31.05.2021 07:17 Ответить
Цей поц на міністр,а ссанврач.
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31.05.2021 07:55 Ответить
"...за літо треба вакцінувати все населення України..." - на вакцинацию быдло водить строем и под строгим контролем.
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31.05.2021 08:01 Ответить
117 працівників (медиків) судяться з позовами щодо вакцини в лікарні Х'юстона, заявляючи, що не хочуть бути "морськими свинками"
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/29/texas-hospital-vaccine-lawsuit/
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31.05.2021 09:53 Ответить
как можно ослабить того, чего нет?) никто и не думает соблюдать карантин - рестораны забиты наридом, парки и леса полны любителями поквасить род шашлык, марафоны и забели под каштанами чуть ли не каждый день....
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31.05.2021 07:29 Ответить
ну залезь под кровать и маску не снимай - что тебе до людей?
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31.05.2021 07:58 Ответить
А оштрафовать всех, кто нарушал карантинные меры - слабо?
На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5688
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31.05.2021 09:32 Ответить
Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез Ну, так як я казав і кажу, тепер примати лисі безхвості все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Скриня пандори та вікно Овертона відкрите.
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31.05.2021 09:53 Ответить
Правильно. Нам еще вьетнамский штамм нужен. А то жить скучно, и депутатов с министрами многовато развелось.
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31.05.2021 12:17 Ответить
 
 