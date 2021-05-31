На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко

Украинцы накопили "карантинную усталость", поэтому можно ослабить меры ограничения, пока эпидситуация стабилизировалась.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "ТСН.Неделя", передает Цензор.НЕТ.

"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине - способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал он.

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