На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко
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Украинцы накопили "карантинную усталость", поэтому можно ослабить меры ограничения, пока эпидситуация стабилизировалась.
Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "ТСН.Неделя", передает Цензор.НЕТ.
"На летний период. Уже есть карантинная усталость, пандемическая усталость. Поэтому когда у нас стабилизация эпидситуации, можно чуть-чуть открыть, сделать определенные послабления. Нет такой вспышки, такой масштабных, поэтому мы говорим о золотой середине - способности медицинской системы лечить и экономическими другими вещами", - сказал он.
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https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/29/texas-hospital-vaccine-lawsuit/