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На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко

Українці накопичили "карантинну втому", тому можна послабити заходи обмеження, поки епідситуація стабілізувалася.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю "ТСН.Тиждень", передає Цензор.НЕТ.

"На літній період. Вже є карантинна втома, пандемічна втома. Тому коли у нас стабілізація епідситуації, можна трохи-трохи відкрити, зробити певні послаблення. Немає такого спалаху, таких масштабних, тому ми говоримо про золоту середину - спроможність медичної системи лікувати й економічні інші речі", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Темпи вакцинації в Україні збільшаться у червні, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
развели лоха...
На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1534
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31.05.2021 07:11
+3
а они были или их кто-то придерживался?
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31.05.2021 05:37
+3
Вот это правильно, пусть уже все перезаразятся и помрут. Вот и будет землица пустая на продажу явреям.
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31.05.2021 07:10
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а они были или их кто-то придерживался?
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31.05.2021 05:37 Відповісти
Вот это правильно, пусть уже все перезаразятся и помрут. Вот и будет землица пустая на продажу явреям.
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31.05.2021 07:10 Відповісти
развели лоха...
На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1534
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31.05.2021 07:11 Відповісти
Міністру Виктору Ляшку за літо треба вакцінувати все населення України, ось що дійсно треба, а не розповідати українцям про їхню "карантинную усталость", бо це є питання національної безпеки і тисяч людських життів. Українці ще не забули ці слова: "якщо я робитиму "неправильні речі", то готовий залишити посаду"(с) На лето Украина ослабит карантинные ограничения, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5863
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31.05.2021 07:17 Відповісти
Цей поц на міністр,а ссанврач.
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31.05.2021 07:55 Відповісти
"...за літо треба вакцінувати все населення України..." - на вакцинацию быдло водить строем и под строгим контролем.
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31.05.2021 08:01 Відповісти
117 працівників (медиків) судяться з позовами щодо вакцини в лікарні Х'юстона, заявляючи, що не хочуть бути "морськими свинками"
https://www.washingtonpost.com/nation/2021/05/29/texas-hospital-vaccine-lawsuit/
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31.05.2021 09:53 Відповісти
как можно ослабить того, чего нет?) никто и не думает соблюдать карантин - рестораны забиты наридом, парки и леса полны любителями поквасить род шашлык, марафоны и забели под каштанами чуть ли не каждый день....
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31.05.2021 07:29 Відповісти
ну залезь под кровать и маску не снимай - что тебе до людей?
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31.05.2021 07:58 Відповісти
А оштрафовать всех, кто нарушал карантинные меры - слабо?
На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5688
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31.05.2021 09:32 Відповісти
Если мы полностью не поймем происхождение COVID-19, то будет и COVID-26, и COVID-32, - американский ученый Хотез Ну, так як я казав і кажу, тепер примати лисі безхвості все ваше нікчемне життя буде проходити від "пандемії" до пандемії і від "вакцини" до вакцини. Скриня пандори та вікно Овертона відкрите.
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31.05.2021 09:53 Відповісти
Правильно. Нам еще вьетнамский штамм нужен. А то жить скучно, и депутатов с министрами многовато развелось.
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31.05.2021 12:17 Відповісти
 
 