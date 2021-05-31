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Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что вскоре в Украине лекарства станут дешевле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава рассказал в интервью для ТСН.

Он анонсировал изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами.

"Полностью Минздрав будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие "Медицинские закупки". Достаточно большое количество было бюрократических вещей в Министерстве здравоохранения. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием", - сказал Ляшко.

Министр рассказал о своем отношении к изменениям финансирования медучреждений.

"Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги шли за пациентом. И в противотуберкулезных заведениях. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому с моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе", — пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав хочет расширить Нацперечень основных лекарств

Напомним, что Верховная Рада 20 мая назначила главного санитарного врача страны Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины. За его кандидатуру проголосовали 262 нардепа.

Во время выступления в Верховной Раде Ляшко перечислил приоритеты работы на свой должности. Также новый министр здравоохранения рассказал, как планирует сменить команду Минздрава.
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Топ комментарии
+12
Чергова популістична брехня.
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31.05.2021 07:14
+9
Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Источник: https://censor.net/ru/n3268373 Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко - Цензор.НЕТ 2052..
Дивно чути такі слова .. Запустили другий етап реформи Супрун , яку зняли з посади в.о міністра , саме за впровадженя цієї реформи Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко - Цензор.НЕТ 623 .. Виникає цілком логічне питання - то навіщо було міняти Супрун . ???
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31.05.2021 07:23
+7
А шо тебя удивляет? Ну не может ни ЗЕбанутый говнокомандующий ни его коМанда не брехать. Это одна стая шакалов. Бубочка только таких и набирает, а чесные к нему не идут, потому что работать в коМанде ЗЕбанутого шута - это как клеймо, потом до конца жизни не отмоешься.
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31.05.2021 07:40
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Чергова популістична брехня.
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31.05.2021 07:14 Ответить
Мне всегда нравятся новости из рубрики "могут/может"
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31.05.2021 08:20 Ответить
Потрібно закуповувати ліки через міжнародні організації як це робила Супрун, а не створювати непотрібне державне підприємство яке буде збільшувати корупцію! Якщо є монополіст то буде корупція, монополіст для цього і створюється щоб брати відкати і мутити кримінальні схеми.
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31.05.2021 08:28 Ответить
так ты же игорёша в этом и виноват...!
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31.05.2021 08:55 Ответить
Він всіма фібрами ненавидів Уляну. Критикував...А це бач, як заговорив.
В мене ще новини з рубрики медичних реформ по зеленськи- там капець...
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31.05.2021 15:37 Ответить
"Казав пан - "Кожух дам...", та й слово його тепле...". Черговий "обіцяльник" приніс чергові обіцянки... Цікаво, що Ляшко собі купить, за рахунок обіцянок? Курточка "золота" вже "спалена"... Мабуть, штиблети з крокодилячої шкіри...
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31.05.2021 07:15 Ответить
Свежо предание, да верится с трудом или же без надежды надеюсь.
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31.05.2021 07:18 Ответить
Не, ну всё может быть! Цены они снизят, а наличие товара по этим сниженным ценам никто ж не гарантирует. Всё это не ново:

Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9482
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31.05.2021 10:27 Ответить
Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Источник: https://censor.net/ru/n3268373 Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко - Цензор.НЕТ 2052..
Дивно чути такі слова .. Запустили другий етап реформи Супрун , яку зняли з посади в.о міністра , саме за впровадженя цієї реформи Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко - Цензор.НЕТ 623 .. Виникає цілком логічне питання - то навіщо було міняти Супрун . ???
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31.05.2021 07:23 Ответить
А шо тебя удивляет? Ну не может ни ЗЕбанутый говнокомандующий ни его коМанда не брехать. Это одна стая шакалов. Бубочка только таких и набирает, а чесные к нему не идут, потому что работать в коМанде ЗЕбанутого шута - это как клеймо, потом до конца жизни не отмоешься.
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31.05.2021 07:40 Ответить
Когда людишки повымрут, то конечно снизятся, кому тогда лекарства будут нужны?
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31.05.2021 07:23 Ответить
мабуть стануть дорожче...казати одне а робити друге то така еврейська многоходовочка.
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31.05.2021 07:26 Ответить
здобулы?
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31.05.2021 07:57 Ответить
Та ну! Значить будуть рости!!!
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31.05.2021 07:57 Ответить
зеленский уже снизил комуналку, шо аж банка тушёнки за год +50%,
доллар скоро рухнет,
лохи шевелят ушами, лапша свисает
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31.05.2021 08:08 Ответить
Рынок лекарств в Украине монополизирован урками.Картельный сговор , и не только по лекарствам ,позволяет обдирать украинцев,как липку, и не только в медицине.Более уродливых,,рыночных" отношений я не видел.Власть хочет ликвидировать зубожилых пенсов и слабых людей.Морит.У меня пожелание ко всем в Раде от галерки до партера-Чтобы вы подохли на социалке!
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31.05.2021 08:13 Ответить
Клоун - сказочник. Даже сейчас, при дешевеющем баксе , импортные и отечественные препараты растут в цене. И будут расти.
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31.05.2021 08:28 Ответить
Мысль не закончили... Почему будут ?
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31.05.2021 08:35 Ответить
Пойти чтоль аналгина впрок купить
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31.05.2021 08:34 Ответить
Вчора. оголошення на дверях аптеки: "Програма доступні ліки НЕ ПРАЦЮЄ." І все тут...

До речі, щоб не виплачувати лікарняних зелені виродки тупо не дають бланків лікарняних. А що, нема бланку, нема лікарняного, нема виплати... зато ж, пілять, весело і по-приколу, правда ж, зебіли?
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31.05.2021 08:38 Ответить
Чё,куртки подешевели???
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31.05.2021 08:43 Ответить
ключевое слово - могут.....
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31.05.2021 08:43 Ответить
Подешеветь медпрепараты могут в одном случае: если остатки действующих веществ заменят мелом или водой. Ну, или если сократится коррупционная составляющая в этом бизнесе. Но с какого перепугу она вдруг сократится? Кто сократит?
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31.05.2021 08:49 Ответить
Можуть знизитися, а можуть і не знизитися?! Зелені брехуни знову обіцяють, що будуть обіцяти.
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31.05.2021 08:51 Ответить
Цілком реально. Якщо, наприклад,ввести акцизний податок на олію.😁
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31.05.2021 08:54 Ответить
могут снизиться . а могут и нет

Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9001
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31.05.2021 08:55 Ответить
Насмешил!
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31.05.2021 09:01 Ответить
Мне нравится когда употребляют слово «может» , оно такое удивительное )))
Ляпнули херню, рейтинг подняли, а если что, так ведь не обещали, просто надеялись )))
Очень удобно
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31.05.2021 09:17 Ответить
Как тарифы? Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3448
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31.05.2021 09:28 Ответить
Завжди перед подорожанням обіцяють знизити ціни.Ёпересете!
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31.05.2021 09:31 Ответить
МОГУТ......мне смешно...... где у нас шото снижатось?
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31.05.2021 09:44 Ответить
Если они снизятся то честь тебе и хвала, и если не и то я назову тебя *********************** вот и все
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31.05.2021 09:46 Ответить
Ситуация тут такова. Импортніе аналоги стоят в аптеке в 4-5 и более раз дороже, чем отечественніе, причем речь не идет о США или Швейцарии, здесь Польша и Индия, при єтом украинские фармацевті на убітки не жалуются. Так на что цені снижать будем?
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31.05.2021 10:49 Ответить
Может снизится.... А может не снизится..... Это науке не известно.
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31.05.2021 11:14 Ответить
 
 