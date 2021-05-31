Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, что вскоре в Украине лекарства станут дешевле.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Минздрава рассказал в интервью для ТСН.
Он анонсировал изменения в закупочных процессах обеспечения лекарственными средствами.
"Полностью Минздрав будет отдавать не свойственные ему функции на государственное предприятие "Медицинские закупки". Достаточно большое количество было бюрократических вещей в Министерстве здравоохранения. Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Показать эффективные больницы, которые уже начали работать, и помочь неуспешным больницам, которые просели с финансированием", - сказал Ляшко.
Министр рассказал о своем отношении к изменениям финансирования медучреждений.
"Я был против финансирования некоторых инфекционных больниц, когда деньги шли за пациентом. И в противотуберкулезных заведениях. И тот тариф, который появился в 2020-м, не мог покрыть потребность в учреждениях, оказывающих помощь больным туберкулезом. Поэтому с моих уст и звучала критика. Сейчас ситуация изменилась. И тариф повысили, и впервые в Украине в этом году начали финансировать, платить за лечение больного на амбулаторном этапе", — пояснил он.
Напомним, что Верховная Рада 20 мая назначила главного санитарного врача страны Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения Украины. За его кандидатуру проголосовали 262 нардепа.
Во время выступления в Верховной Раде Ляшко перечислил приоритеты работы на свой должности. Также новый министр здравоохранения рассказал, как планирует сменить команду Минздрава.
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В мене ще новини з рубрики медичних реформ по зеленськи- там капець...
Дивно чути такі слова .. Запустили другий етап реформи Супрун , яку зняли з посади в.о міністра , саме за впровадженя цієї реформи .. Виникає цілком логічне питання - то навіщо було міняти Супрун . ???
доллар скоро рухнет,
лохи шевелят ушами, лапша свисает
До речі, щоб не виплачувати лікарняних зелені виродки тупо не дають бланків лікарняних. А що, нема бланку, нема лікарняного, нема виплати... зато ж, пілять, весело і по-приколу, правда ж, зебіли?
Ляпнули херню, рейтинг подняли, а если что, так ведь не обещали, просто надеялись )))
Очень удобно