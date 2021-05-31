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Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що незабаром в Україні ліки стануть дешевшими.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ розповів в інтерв'ю для ТСН.

Він анонсував зміни в закупівельних процесах забезпечення лікарськими засобами.

"Повністю МОЗ віддаватиме не властиві йому функції на державне підприємство "Медичні закупівлі". Доволі велика кількість була бюрократичних речей у МОЗ. Ми запустили другий етап реформи, але він запустився і збігся з епідемією. Тому нам у цей період головне стабілізуватися. Показати ефективні лікарні, які вже почали працювати, і допомогти неуспішним лікарням, які просіли з фінансуванням", - сказав Ляшко.

Міністр розповів про своє ставлення до змін фінансування медзакладів.

"Я був проти фінансування деяких інфекційних лікарень, коли гроші йшли за пацієнтом. І в протитуберкульозних закладах. І той тариф, який з'явився в 2020-му, не міг покрити потребу в закладах, які надають допомогу хворим на туберкульоз. Тому з моїх вуст і лунала критика. Зараз ситуація змінилася. І тариф підвищили, і вперше в Україні цього року почали фінансувати, платити за лікування хворого на амбулаторному етапі", - пояснив він.

Також читайте: МОЗ хоче розширити Нацперелік основних ліків

Нагадаємо, що Верховна Рада 20 травня призначила головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я України. За його кандидатуру проголосували 262 нардепи.

Під час виступу у Верховній Раді Ляшко назвав пріоритети роботи на своїй посаді. Також новий міністр охорони здоров'я розповів, як планує змінити команду МОЗ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Чергова популістична брехня.
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31.05.2021 07:14
+9
Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Источник: https://censor.net/ru/n3268373 Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко - Цензор.НЕТ 2052..
Дивно чути такі слова .. Запустили другий етап реформи Супрун , яку зняли з посади в.о міністра , саме за впровадженя цієї реформи Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко - Цензор.НЕТ 623 .. Виникає цілком логічне питання - то навіщо було міняти Супрун . ???
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31.05.2021 07:23
+7
А шо тебя удивляет? Ну не может ни ЗЕбанутый говнокомандующий ни его коМанда не брехать. Это одна стая шакалов. Бубочка только таких и набирает, а чесные к нему не идут, потому что работать в коМанде ЗЕбанутого шута - это как клеймо, потом до конца жизни не отмоешься.
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31.05.2021 07:40
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Чергова популістична брехня.
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31.05.2021 07:14 Відповісти
Мне всегда нравятся новости из рубрики "могут/может"
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31.05.2021 08:20 Відповісти
Потрібно закуповувати ліки через міжнародні організації як це робила Супрун, а не створювати непотрібне державне підприємство яке буде збільшувати корупцію! Якщо є монополіст то буде корупція, монополіст для цього і створюється щоб брати відкати і мутити кримінальні схеми.
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31.05.2021 08:28 Відповісти
так ты же игорёша в этом и виноват...!
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31.05.2021 08:55 Відповісти
Він всіма фібрами ненавидів Уляну. Критикував...А це бач, як заговорив.
В мене ще новини з рубрики медичних реформ по зеленськи- там капець...
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31.05.2021 15:37 Відповісти
"Казав пан - "Кожух дам...", та й слово його тепле...". Черговий "обіцяльник" приніс чергові обіцянки... Цікаво, що Ляшко собі купить, за рахунок обіцянок? Курточка "золота" вже "спалена"... Мабуть, штиблети з крокодилячої шкіри...
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31.05.2021 07:15 Відповісти
Свежо предание, да верится с трудом или же без надежды надеюсь.
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31.05.2021 07:18 Відповісти
Не, ну всё может быть! Цены они снизят, а наличие товара по этим сниженным ценам никто ж не гарантирует. Всё это не ново:

Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9482
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31.05.2021 10:27 Відповісти
Мы запустили второй этап реформы, но он запустился и совпал с эпидемией. Поэтому нам в этот период времени главное стабилизироваться. Источник: https://censor.net/ru/n3268373 Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко - Цензор.НЕТ 2052..
Дивно чути такі слова .. Запустили другий етап реформи Супрун , яку зняли з посади в.о міністра , саме за впровадженя цієї реформи Цены на лекарства вскоре могут снизиться, – Ляшко - Цензор.НЕТ 623 .. Виникає цілком логічне питання - то навіщо було міняти Супрун . ???
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31.05.2021 07:23 Відповісти
А шо тебя удивляет? Ну не может ни ЗЕбанутый говнокомандующий ни его коМанда не брехать. Это одна стая шакалов. Бубочка только таких и набирает, а чесные к нему не идут, потому что работать в коМанде ЗЕбанутого шута - это как клеймо, потом до конца жизни не отмоешься.
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31.05.2021 07:40 Відповісти
Когда людишки повымрут, то конечно снизятся, кому тогда лекарства будут нужны?
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31.05.2021 07:23 Відповісти
мабуть стануть дорожче...казати одне а робити друге то така еврейська многоходовочка.
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31.05.2021 07:26 Відповісти
здобулы?
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31.05.2021 07:57 Відповісти
Та ну! Значить будуть рости!!!
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31.05.2021 07:57 Відповісти
зеленский уже снизил комуналку, шо аж банка тушёнки за год +50%,
доллар скоро рухнет,
лохи шевелят ушами, лапша свисает
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31.05.2021 08:08 Відповісти
Рынок лекарств в Украине монополизирован урками.Картельный сговор , и не только по лекарствам ,позволяет обдирать украинцев,как липку, и не только в медицине.Более уродливых,,рыночных" отношений я не видел.Власть хочет ликвидировать зубожилых пенсов и слабых людей.Морит.У меня пожелание ко всем в Раде от галерки до партера-Чтобы вы подохли на социалке!
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31.05.2021 08:13 Відповісти
Клоун - сказочник. Даже сейчас, при дешевеющем баксе , импортные и отечественные препараты растут в цене. И будут расти.
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31.05.2021 08:28 Відповісти
Мысль не закончили... Почему будут ?
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31.05.2021 08:35 Відповісти
Пойти чтоль аналгина впрок купить
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31.05.2021 08:34 Відповісти
Вчора. оголошення на дверях аптеки: "Програма доступні ліки НЕ ПРАЦЮЄ." І все тут...

До речі, щоб не виплачувати лікарняних зелені виродки тупо не дають бланків лікарняних. А що, нема бланку, нема лікарняного, нема виплати... зато ж, пілять, весело і по-приколу, правда ж, зебіли?
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31.05.2021 08:38 Відповісти
Чё,куртки подешевели???
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31.05.2021 08:43 Відповісти
ключевое слово - могут.....
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31.05.2021 08:43 Відповісти
Подешеветь медпрепараты могут в одном случае: если остатки действующих веществ заменят мелом или водой. Ну, или если сократится коррупционная составляющая в этом бизнесе. Но с какого перепугу она вдруг сократится? Кто сократит?
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31.05.2021 08:49 Відповісти
Можуть знизитися, а можуть і не знизитися?! Зелені брехуни знову обіцяють, що будуть обіцяти.
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31.05.2021 08:51 Відповісти
Цілком реально. Якщо, наприклад,ввести акцизний податок на олію.😁
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31.05.2021 08:54 Відповісти
могут снизиться . а могут и нет

Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9001
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31.05.2021 08:55 Відповісти
Насмешил!
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31.05.2021 09:01 Відповісти
Мне нравится когда употребляют слово «может» , оно такое удивительное )))
Ляпнули херню, рейтинг подняли, а если что, так ведь не обещали, просто надеялись )))
Очень удобно
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31.05.2021 09:17 Відповісти
Как тарифы? Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3448
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31.05.2021 09:28 Відповісти
Завжди перед подорожанням обіцяють знизити ціни.Ёпересете!
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31.05.2021 09:31 Відповісти
МОГУТ......мне смешно...... где у нас шото снижатось?
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31.05.2021 09:44 Відповісти
Если они снизятся то честь тебе и хвала, и если не и то я назову тебя *********************** вот и все
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31.05.2021 09:46 Відповісти
Ситуация тут такова. Импортніе аналоги стоят в аптеке в 4-5 и более раз дороже, чем отечественніе, причем речь не идет о США или Швейцарии, здесь Польша и Индия, при єтом украинские фармацевті на убітки не жалуются. Так на что цені снижать будем?
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31.05.2021 10:49 Відповісти
Может снизится.... А может не снизится..... Это науке не известно.
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31.05.2021 11:14 Відповісти
 
 