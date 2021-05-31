Ціни на ліки незабаром можуть знизитися, - Ляшко
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Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що незабаром в Україні ліки стануть дешевшими.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава МОЗ розповів в інтерв'ю для ТСН.
Він анонсував зміни в закупівельних процесах забезпечення лікарськими засобами.
"Повністю МОЗ віддаватиме не властиві йому функції на державне підприємство "Медичні закупівлі". Доволі велика кількість була бюрократичних речей у МОЗ. Ми запустили другий етап реформи, але він запустився і збігся з епідемією. Тому нам у цей період головне стабілізуватися. Показати ефективні лікарні, які вже почали працювати, і допомогти неуспішним лікарням, які просіли з фінансуванням", - сказав Ляшко.
Міністр розповів про своє ставлення до змін фінансування медзакладів.
"Я був проти фінансування деяких інфекційних лікарень, коли гроші йшли за пацієнтом. І в протитуберкульозних закладах. І той тариф, який з'явився в 2020-му, не міг покрити потребу в закладах, які надають допомогу хворим на туберкульоз. Тому з моїх вуст і лунала критика. Зараз ситуація змінилася. І тариф підвищили, і вперше в Україні цього року почали фінансувати, платити за лікування хворого на амбулаторному етапі", - пояснив він.
Нагадаємо, що Верховна Рада 20 травня призначила головного санітарного лікаря країни Віктора Ляшка на посаду міністра охорони здоров'я України. За його кандидатуру проголосували 262 нардепи.
Під час виступу у Верховній Раді Ляшко назвав пріоритети роботи на своїй посаді. Також новий міністр охорони здоров'я розповів, як планує змінити команду МОЗ.
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В мене ще новини з рубрики медичних реформ по зеленськи- там капець...
Дивно чути такі слова .. Запустили другий етап реформи Супрун , яку зняли з посади в.о міністра , саме за впровадженя цієї реформи .. Виникає цілком логічне питання - то навіщо було міняти Супрун . ???
доллар скоро рухнет,
лохи шевелят ушами, лапша свисает
До речі, щоб не виплачувати лікарняних зелені виродки тупо не дають бланків лікарняних. А що, нема бланку, нема лікарняного, нема виплати... зато ж, пілять, весело і по-приколу, правда ж, зебіли?
Ляпнули херню, рейтинг подняли, а если что, так ведь не обещали, просто надеялись )))
Очень удобно