Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины
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Власти Польши планируют ряд мер, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам, к местному рынку труда.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек, ппишет Dziennik.pl.
"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно", - заявила Михалек в комментарии PAP.
По ее словам, в стране наблюдается значительная потребность в работниках из-за границы. Причем речь идет не только о таких традиционные сферы как строительство или торговля.
Заместитель министра отметила, что польские работодатели очень положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины или Беларуси.
Она указала, что упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусмотрено в недавно принятом Национальном плане восстановления Польши в постковидний период.
В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время на получение таких документов и ограничить лишние формальности. Кроме того, предполагается цифровизировать процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев.
По разным оценкам, в Польше сегодня работают 1-1,5 млн граждан Украины.
Пожалуйста, подождите...
Добре... Потрібні тому, що польські фермери мають великі поля але не мають ким замінити українців
Добре коли є вибір між - працювати за гріш тут , і отримувати достойнішу зарплату там , за одну й ту ж саму роботу .
- Послушайте, "хахлы", вам не стыдно? Вы были, вместе с нами, великой страной! А сейчас унитазы в Гейропе моете...
- Ні... Ми, просто, гроші заробляємо, а не "гардимся вяличием"... А вас що - завидки беруть? Бо вас в Європі, навіть унітази мить не беруть, кажуть - "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
Так от, всі, більш-менш активні росіяни з Росії вже виїхали. Залишилося "болото", яке не хоче працювать. Коли у Росії не стане грошей оплачувать роботу українців, не поїдуть в Росію і вони - їх розумніша частина вже давно почала переорієнтовуваться на Європу - там більше платять, і "кидалово", практично, відсутнє... Сусід років десять їздив на будівництво в Москву, а зараз працює в Німеччині. З весни до осені - на будівництві, а взимку додому повертається, відпочиває. А сім"я вже тримає кілька магазинчиків, удома. Та ще й виїздною торгівлею займається - скуповує по селах сир, сметану, реалізує в місті, а в села возить необхідні товари...
- Який, в часовому відрізку, середній термін життя танка в бою?
Сказали, що кілька хвилин...
Араб каже:
- Так навіщо мені стільки фарби?
Так і тут... Мені здається, що кацапи в танках жить збираються...
Так "нахрєна" нам такі "робітники" потрібні? "Шоб було?" Почитай "Анну Карєніну". Там саме так характеризує підприємець найманого працівника-росіянина... А це ж було написане ще в кінці 19 століття!!! Думаєш, щось помінялося?...
Ну, и судя по вашему правописанию - вы ещё молод, и судить о союзе можете только по рассказам других, которые в большинстве своём ложные. А правописание подтяните ) - исполнится в данном случае пишется без мягкого знака )
Чтобы определить - писать глагол с -тся или -ться, спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол - "что делать?" или "что делает?". Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.
Тому - "МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО".
Мабуть буде КОЛІЇВЩИНА.
Те, що Зеленський - ідіот, розумні люди розуміли ще до виборів...
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік... До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...
Ти, мабуть, з останніх...
Все кто угодно,только не ПОРОШЕНКО...она знала что говорила.... Гарного понеділка неЛОХі