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Новости ОбществоЗа рубежом
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Польша (7457) работа (585) заробитчане (585)

Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом

Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины

Власти Польши планируют ряд мер, которые должны упростить доступ иностранцам, в частности украинцам, к местному рынку труда.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщила заместитель министра развития, труда и технологии Польши Ивона Михалек, ппишет Dziennik.pl.

"Мы хотим, чтобы иностранцы могли легко приехать в Польшу, начали здесь работу, особенно по специальностям, где в Польше не хватает рабочих рук, где поляки работают неохотно", - заявила Михалек в комментарии PAP.

По ее словам, в стране наблюдается значительная потребность в работниках из-за границы. Причем речь идет не только о таких традиционные сферы как строительство или торговля.

Заместитель министра отметила, что польские работодатели очень положительно оценивают трудовых мигрантов из Украины или Беларуси.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фальшивые агентства по трудоустройству заманивают украинцев высокими заработками за рубежом, – эксперт

Она указала, что упрощение процедуры трудоустройства иностранцев предусмотрено в недавно принятом Национальном плане восстановления Польши в постковидний период.

В частности, планируется повысить роль региональных управлений труда в процессе выдачи разрешений на работу иностранцам, сократить время на получение таких документов и ограничить лишние формальности. Кроме того, предполагается цифровизировать процесс выдачи разрешений на работу для иностранцев.

По разным оценкам, в Польше сегодня работают 1-1,5 млн граждан Украины.
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Топ комментарии
+21
Зараз набіжать тролі з Лахти" і почнуть верещать про "мытьё унитазов".
- Послушайте, "хахлы", вам не стыдно? Вы были, вместе с нами, великой страной! А сейчас унитазы в Гейропе моете...
- Ні... Ми, просто, гроші заробляємо, а не "гардимся вяличием"... А вас що - завидки беруть? Бо вас в Європі, навіть унітази мить не беруть, кажуть - "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
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31.05.2021 07:27
+18
у них просто и унитазов то нету!!! за угол по нужде
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31.05.2021 07:55
+16
А в Україні - тяжєло работать не нада , да . ? Та й ще за дєньгі - вдвічі , втричі менші ніж в Польщі .! Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 3069 .
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31.05.2021 07:28
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Це дуже добре, що українці хоч десь потрібні.
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31.05.2021 07:21 Ответить
Везде, где надо тяжело работать за малые деньги.
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31.05.2021 07:22 Ответить
А в Україні - тяжєло работать не нада , да . ? Та й ще за дєньгі - вдвічі , втричі менші ніж в Польщі .! Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 3069 .
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31.05.2021 07:28 Ответить
Те, кто дурнее, работают в Украине за меньшие.
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31.05.2021 07:30 Ответить
Так ото ж .! Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 1454 .
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31.05.2021 07:31 Ответить
А истинные патриоты Украины где работают? В польше?
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31.05.2021 08:33 Ответить
В ОПе Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7429
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31.05.2021 09:01 Ответить
Я бы сказал иначе,у кого руки не из жопы,и в голове не пусто,и в Украине зарабатывают не меньше.
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31.05.2021 09:03 Ответить
На хорошее место скорее попадет кум, брат, сват. Башковитые и работящие здесь не нужны (кроме как за 3коп работать). Поэтому и уезжают, и правильно делают
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31.05.2021 09:40 Ответить
За хорошее место согласен, а по поводу работяих и башковитых не все так просто. Классная бригада строителей у нас получает те же деньги что и в Польшн,если не больше. Програмиста хорошего сейчас попробуй заманить работать заграницу, если он те же деньги и здесь получает. Едут скорее всего не работящие и башковитые,а предприимчивые и целеустремленные с надеждой там и остаться.
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31.05.2021 10:58 Ответить
Кому за 50 лет(женщины) в Украине тяжело трудоустроится. поэтому украинские женщины ,кому не хвата 5 лет стажа и больше езжайте в Польшу.
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31.05.2021 07:43 Ответить
V Litve za takije raboti platiat svyse 1000 evro,netu raznyje mesnyje ili net.No bolse rabotajet na strojkax,tam uze zavysit ot kvalifikaciji
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31.05.2021 08:57 Ответить
800 evro eto minimum dlia studentov jesli nicego neumejet,tolko metloj maxat.
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31.05.2021 09:07 Ответить
"Це дуже добре, що українці хоч десь потрібні"

Добре... Потрібні тому, що польські фермери мають великі поля але не мають ким замінити українців

Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 2706
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31.05.2021 08:03 Ответить
Это фотка про латиноамериканцев 😀😀😀
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31.05.2021 08:26 Ответить
Ситуація добре всім зрозуміла . Поляки стали вже настільки матеріально забезпеченими що їх вже не задовольняє зарплата у Польщі , і вони їдуть працювати в Німеччину і Англію Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 9176 .. Суджу по собі , коли в кінці 90 тих мені було сутужно ( в матеріальному плані ) я брався підробляти на будь якій роботі . А коли з'явився достаток , тоді я вже почав , так би мовити - " перебирати харчами" , шукаючи - де кращі умови , де більше платять і т.д ..

Добре коли є вибір між - працювати за гріш тут , і отримувати достойнішу зарплату там , за одну й ту ж саму роботу .
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31.05.2021 08:37 Ответить
Зараз набіжать тролі з Лахти" і почнуть верещать про "мытьё унитазов".
- Послушайте, "хахлы", вам не стыдно? Вы были, вместе с нами, великой страной! А сейчас унитазы в Гейропе моете...
- Ні... Ми, просто, гроші заробляємо, а не "гардимся вяличием"... А вас що - завидки беруть? Бо вас в Європі, навіть унітази мить не беруть, кажуть - "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
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31.05.2021 07:27 Ответить
у них просто и унитазов то нету!!! за угол по нужде
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31.05.2021 07:55 Ответить
А когда холодно, дома на ведро ходят)))
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31.05.2021 10:04 Ответить
То багатії, у інших і відра нема взагалі
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31.05.2021 12:55 Ответить
В Россию тоже едут на зароботки украинцы, около 2 млн. У нас работы нет нормальной и промышленность уничтожена
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31.05.2021 08:40 Ответить
Подивимося на питання по-іншому: "А чи багато росіян їдуть на заробітки, за кордон, і чому ?" (Поїздки в Сірію, Донбас, ЦАР і Лівія - не враховувать. Українці, з-а кордону, гроші везуть, а росіяни - самі їдуть... (У домовинах...). Бо крім як убивать, кацапня ні на що не здатна... Від "созидатєльного труда" їх "коробить"... Вони стабільно працювать не вміють...
Так от, всі, більш-менш активні росіяни з Росії вже виїхали. Залишилося "болото", яке не хоче працювать. Коли у Росії не стане грошей оплачувать роботу українців, не поїдуть в Росію і вони - їх розумніша частина вже давно почала переорієнтовуваться на Європу - там більше платять, і "кидалово", практично, відсутнє... Сусід років десять їздив на будівництво в Москву, а зараз працює в Німеччині. З весни до осені - на будівництві, а взимку додому повертається, відпочиває. А сім"я вже тримає кілька магазинчиків, удома. Та ще й виїздною торгівлею займається - скуповує по селах сир, сметану, реалізує в місті, а в села возить необхідні товари...
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31.05.2021 09:09 Ответить
Вы правы- кацапы не работают за рубежом . У них руки не из того места и лени море. И ещё они очень любят критиковать европейцев , а любого работодателя такое поведение раздражает . Мне рассказывал один одессит, который набирает моряков в иноземные компании , что кацапов на борт берут не более 2 человек. Иначе они постоянно профсоюзы организовывают и мешают работе 😀
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31.05.2021 09:15 Ответить
Ваш опус, мягко говоря спорен. Речь идет о том, что ездят работать в Россию, потому что там уровень зарплат и жизни выше, чем у нас, причем большинство с запада Украины.
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31.05.2021 09:40 Ответить
Ти там, у Росії, жив? "Росія" різна... Є "Масква", а є Калуга, Кострома, Сизрань з Саратовом... В Москві, так - і зарплати вищі, і рівень життя... А за МКАД - зовсім інша картина... (До речі, тобі відомо, що в Росії "мінімалка" нижча, ніж в Україні?...
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31.05.2021 10:14 Ответить
Россияне мало ездят за границу на заработки ( в основном выезжают вообще на ПМЖ), потому что, если человек живёт в депрессивном регионе и хочет заработать, то ему проще податься, к примеру в Москву на заработки, чем в Европу. Я в Праге жил некоторое время, так там сейчас под русских целые районы строятся с банкоматами и отделениями Сбербанка. Правда публика там покупающая квартиры, далеко не бедная и в основном из Питера и Москвы. Разговаривал с одним россиянином, так он говорил, что сдаёт парочку своих квартир в Москве и денег от сдачи хватает, чтобы жить и не работать в Праге. Видел и работающих русских. К примеру, парня, который держит возле одной из станций метро киоск фаст-фуда. В качестве малоквалифицированной рабочей силы, практически не встречал русских.
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31.05.2021 10:04 Ответить
Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 5472
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31.05.2021 09:07 Ответить
Орда грабит европейские города
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31.05.2021 09:16 Ответить
Не бачу я, ЩО ти мені відповів...
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31.05.2021 09:26 Ответить
Унитаз на танке Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 1843
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31.05.2021 10:40 Ответить
Ясно... Колись якомусь арабу "совєти" продавали партію танків. Ну і давай до нього купу ремкомплектів нав"язувать, фарб, на три пальці товщиною... Той їх питає:
- Який, в часовому відрізку, середній термін життя танка в бою?
Сказали, що кілька хвилин...
Араб каже:
- Так навіщо мені стільки фарби?
Так і тут... Мені здається, що кацапи в танках жить збираються...
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31.05.2021 11:04 Ответить
Та не, просто диковинку увидели, в Сызрань привезёт - добытчик Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 9722
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31.05.2021 12:57 Ответить
Я про "Армату"... Саме там передбачений, нібито, чи унітаз, чи, взагалі, кабінка. (Товариш, танкіст, казав, що, якщо "припікало" на марші, то вони, просто, відкривали нижній люк, аварійно-евакуаційний, і валили туди, не "заморочуючись"... ). Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4237
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31.05.2021 13:04 Ответить
Более того, по мере улучшения экономической ситуации в Украине, расеяне будут ломиться в Украину на теже заработки- "драить унитазы". Это закономерность- поляки в Германию и Англию, украинцы в Польшу, а расеянам куда??? )))
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31.05.2021 09:41 Ответить
Ти, коли-небудь, пробував працювать з кацапами? Або в колективі, або (ще гірше) - керуючи цим колективом? Брат розказував - гірше нема... З таджиками, узбеками - півбіди... Там єдина проблема - мовний бар"єр і відсутність відповідної кваліфікації (хоча є такі, що і наших навчить можуть...). А у кацапів - одна заздрість до чужого, "понти вяликарассийские", пошуки можливості "сачконуть", щоб хтось зробив за них їх роботу, бажання щось вкрасти, продать і випить...
Так "нахрєна" нам такі "робітники" потрібні? "Шоб було?" Почитай "Анну Карєніну". Там саме так характеризує підприємець найманого працівника-росіянина... А це ж було написане ще в кінці 19 століття!!! Думаєш, щось помінялося?...
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31.05.2021 10:09 Ответить
Таки довелося з ними спілкуватися по службі, а пізніше й співпрацювати. Не заперечую, так воно і є, це навіть стосується певної частки, так би мовити, українських росіян але .... якщо добре жити захочуть, то деякі з них навчаться.
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31.05.2021 14:22 Ответить
як же ви точно описали заробітчан з України. Працював у Польщі, так додому ці чесні украдінці їхали з напханими торбами, брали все що могло влізти, починаючи з робочих рукавиць. Про випить, ходили бухими по заводу, бо на тей час по причині карантину не перевіряли вранці на алкоголь. Про заздрощі, навіть говорити не буду. От так от, очі завидющі, руки загребущі. І це хлопці з України.
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31.05.2021 15:07 Ответить
А ти поїдь в Росію, попрацюй з росіянами, а потім порівняй... (якщо, само собою,ти не сидиш там, і не строчиш звідти, за рублі...). Гнид у будь-якого народу витачає, однак, у кацапів їх частка - панівна....
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31.05.2021 15:54 Ответить
Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 373 "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
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31.05.2021 11:49 Ответить
Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9181 Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 84
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31.05.2021 07:27 Ответить
Хай буде добре.
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31.05.2021 08:28 Ответить
А в своїй країні батраки не здатні створити нормальні умови для проживання.
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31.05.2021 07:41 Ответить
Просто за годы совдепии вывели такой сорт крипаков в Украине, которые даже не в состоянии создать себе НЕЗАВИМЫЕ ПРФСОЮЗЫ...даже помню в годы совдепии электрики на заводе были на ступеньку выше по сравнению с квалифицированным слесарем, который всегда в грязной от мазуты спецовке, а зарплата была наравне или выше у электрика , такое противостояние между батраками устраивало коммунистический режим, а сейчас пришедший в Украину дикий капитализм ещё хитрее стал по отношению к батракам, к примеру они на крупных предприятиях много батраков вывели из штата предприятия и завели их в дочерние предприятия, которые ....а рабочие этих дочерних предприятий потеряли много по отношению к рабочим ,которые числятся на основном предприятии. Рабочего дочернего предприятия можно уволить за 24 часа без пособия и тд.
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31.05.2021 07:56 Ответить
Ну я надеюсь что вы же не такой? Вы же выше всех этих рабов-батраков-грязных слесарей?
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31.05.2021 08:30 Ответить
Я просто за то что украинцы работая за границей ,научаться потом защищать свои права в Украине, а более умнее украинцы с Польши едут работать в Германию, Францию и др государства ЕС, у моего знакомого в следующем году исполниться 67 лет и он будет получать испанскую пенсию 1200 евро. ну что скажешь молодец. Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 3271
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31.05.2021 08:53 Ответить
А я просто за то, что если ты патриот Украины и любишь свою Родину, то ты должен работать (батрачить, ишачить, вкалывать, пахать) дома. Пенсия в 1200 евро наверное круто, так поступают настоящие патриоты )))

Ну, и судя по вашему правописанию - вы ещё молод, и судить о союзе можете только по рассказам других, которые в большинстве своём ложные. А правописание подтяните ) - исполнится в данном случае пишется без мягкого знака )
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31.05.2021 12:24 Ответить
Русский язык мне трудно давался, я лично здоровался за руку с Министром чёрной металлургии ссср Иван Повловичем Казанцом, это если по моему возрасту Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7199Наверное я немного старше вас
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31.05.2021 15:26 Ответить
Ну, не знаю, возможно я ошибаюсь насчёт твоего (вашего?)возраста, но думаю я не моложе, а тся - ться это стандартная ошибка нынешней молодёжи.
Чтобы определить - писать глагол с -тся или -ться, спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол - "что делать?" или "что делает?". Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.
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31.05.2021 16:28 Ответить
Правила я знаю ,ленюсь их выполнять. потому что отвлекаясь мысль теряется.
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31.05.2021 16:51 Ответить
Ну головне совок втер в мозки - "А воно мені треба". Як результат більша маса просто не здатна вмикнути мозки, простіше не думає за наслідки своєї бездіяльності.

Тому - "МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО".
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31.05.2021 08:34 Ответить
Бая. а как же украинские олигархи и князьки, останутся без холопов?
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31.05.2021 07:56 Ответить
Вигребуть останні соки з України і теж поїдуть. У них у всіх паспорти в вілли закордоном.
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31.05.2021 08:19 Ответить
Вони в агонії, таке враження, що догрібають останнє і скоро прийдеться валить за бугор.

Мабуть буде КОЛІЇВЩИНА.
Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 6138
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31.05.2021 08:40 Ответить
А Мавзолейному быдлу Путлерских Мудаков санкции...,несправедливо,надо и РАБссиянскому быдлу дать шанс... Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 5520 рукожопые даже умеют рОкету изобрести и подлодку КурскВлада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 3715
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31.05.2021 08:04 Ответить
Строили СССр дохляк за копейки,такая у вас и пенсия...копеечная...сможете повторить подвиг советского быдла Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 1209 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 1209 ?
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31.05.2021 08:07 Ответить
СЕСЕРЕ кинув савєцкіх людей через болт, як Зеля кинув лохів через рояль.
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31.05.2021 08:22 Ответить
...а Пєцік через екскаватор.
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31.05.2021 08:42 Ответить
Хочеться спитать: "Тобі зараз живеться краще, ніж при "Пороху"? Тільки, якщо зараз тобі платять за "обсирання" тодішнього режиму. Нагадаю тобі анекдот, який я написав ще в 2019-му:

Те, що Зеленський - ідіот, розумні люди розуміли ще до виборів...
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік... До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...

Ти, мабуть, з останніх... Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4446
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31.05.2021 09:35 Ответить
у твоих родителей пенсия хорошая? Они тоже ведь подвиг совершали?
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31.05.2021 08:31 Ответить
При Порошенко вы были страной и ГОСУДАРСТВОМ... а сейчас вы 73% Лохи Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4152 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 5180 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 5180
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31.05.2021 08:57 Ответить
...а ви а щЄкаладє - соєвому.
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31.05.2021 09:00 Ответить
Дятел,...смотри все что в Ютьюбе говорит Виталий Портников,единственный из украинских журналистов кто ставит точный диагноз тебе подобным Дебилам... Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 8342 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 8342 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 3832
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31.05.2021 09:04 Ответить
При Сралине работали за трудодни в ГУЛАГе,за 5 копеек и похлебку,а остальные в кольхозах совхозах...Повторить сможете? Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4940
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31.05.2021 08:59 Ответить
Болванам Ольга ********* вам 5 лет назад сказала...
Все кто угодно,только не ПОРОШЕНКО...она знала что говорила.... Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 6035Гарного понеділка неЛОХі Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7543
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31.05.2021 09:07 Ответить
Это хорошо , нефиг за 321$ горбатиться на дядю , который при этом всем не доволен , и хочет что бы ему попу целовали Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 1033 . Вопрос к авторам статьи , а шо за картинка , как будто все Украинцы в Польше пашут на плантациях клубники , шо за бред , если у тебя есть квалификация , то и работа нормальная Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7319 Тем более , что туда уже можно и семью перевезти и детей в школу пристроить Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 3306 С такими жадными идиотами при власти в Украине нормальным людям делать нечего Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7319
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31.05.2021 09:10 Ответить
Анатолий Костюков , Нормальные Украинцы везде нужны , кроме своей собственной страны , где труд обесценен Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4185
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31.05.2021 09:17 Ответить
Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 757
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31.05.2021 10:09 Ответить
Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично". Как этот закон скажется на занятости сельского населения Украины гадёныш Коломойского молчит.
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31.05.2021 10:30 Ответить
Получил 7000 если на гривны, ВОЗВРАТ налогов за детей. Просто до слёз. Польша платит за детей другой страны...
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31.05.2021 13:12 Ответить
 
 