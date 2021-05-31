Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України

Влада Польщі планує низку заходів, які мають спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до місцевого ринку праці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці та технології Польщі Івона Михалек, пише Dziennik.pl.

"Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочали тут роботу, особливо за спеціальностями, де у Польщі бракує робочих рук, де поляки працюють неохоче", - заявила Міхалек у коментарі PAP.

За її словами, у країні спостерігається значна потреба у працівниках з-за кордону. До того ж ідеться не лише про такі традиційні сфери, як будівництво чи торгівля.

Заступниця міністра зазначила, що польські працедавці дуже позитивно оцінюють трудових мігрантів з України чи Білорусі.

Читайте також: Фальшиві агентства з працевлаштування заманюють українців високими заробітками за кордоном, - експерт

Вона зауважила, що спрощення процедури працевлаштування іноземців передбачено у нещодавно ухваленому Національному плані відновлення Польщі у постковідний період.

Зокрема, планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час на отримання таких документів та обмежити зайві формальності. Крім того, передбачається цифровізувати процес видачі дозволів на роботу для іноземців.

За різними оцінками, в Польщі сьогодні працюють 1-1,5 млн громадян України.