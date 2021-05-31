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Польща (5136) робота (345) заробітчани (466)

Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України

Влада Польщі планує низку заходів, які мають спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до місцевого ринку праці.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці та технології Польщі Івона Михалек, пише Dziennik.pl.

"Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочали тут роботу, особливо за спеціальностями, де у Польщі бракує робочих рук, де поляки працюють неохоче", - заявила Міхалек у коментарі PAP.

За її словами, у країні спостерігається значна потреба у працівниках з-за кордону. До того ж ідеться не лише про такі традиційні сфери, як будівництво чи торгівля.

Заступниця міністра зазначила, що польські працедавці дуже позитивно оцінюють трудових мігрантів з України чи Білорусі.

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Вона зауважила, що спрощення процедури працевлаштування іноземців передбачено у нещодавно ухваленому Національному плані відновлення Польщі у постковідний період.

Зокрема, планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час на отримання таких документів та обмежити зайві формальності. Крім того, передбачається цифровізувати процес видачі дозволів на роботу для іноземців.

За різними оцінками, в Польщі сьогодні працюють 1-1,5 млн громадян України.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+21
Зараз набіжать тролі з Лахти" і почнуть верещать про "мытьё унитазов".
- Послушайте, "хахлы", вам не стыдно? Вы были, вместе с нами, великой страной! А сейчас унитазы в Гейропе моете...
- Ні... Ми, просто, гроші заробляємо, а не "гардимся вяличием"... А вас що - завидки беруть? Бо вас в Європі, навіть унітази мить не беруть, кажуть - "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
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31.05.2021 07:27
+18
у них просто и унитазов то нету!!! за угол по нужде
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31.05.2021 07:55
+16
А в Україні - тяжєло работать не нада , да . ? Та й ще за дєньгі - вдвічі , втричі менші ніж в Польщі .! Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 3069 .
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31.05.2021 07:28
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Це дуже добре, що українці хоч десь потрібні.
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31.05.2021 07:21 Відповісти
Везде, где надо тяжело работать за малые деньги.
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31.05.2021 07:22 Відповісти
А в Україні - тяжєло работать не нада , да . ? Та й ще за дєньгі - вдвічі , втричі менші ніж в Польщі .! Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 3069 .
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31.05.2021 07:28 Відповісти
Те, кто дурнее, работают в Украине за меньшие.
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31.05.2021 07:30 Відповісти
Так ото ж .! Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 1454 .
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31.05.2021 07:31 Відповісти
А истинные патриоты Украины где работают? В польше?
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31.05.2021 08:33 Відповісти
В ОПе Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7429
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31.05.2021 09:01 Відповісти
Я бы сказал иначе,у кого руки не из жопы,и в голове не пусто,и в Украине зарабатывают не меньше.
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31.05.2021 09:03 Відповісти
На хорошее место скорее попадет кум, брат, сват. Башковитые и работящие здесь не нужны (кроме как за 3коп работать). Поэтому и уезжают, и правильно делают
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31.05.2021 09:40 Відповісти
За хорошее место согласен, а по поводу работяих и башковитых не все так просто. Классная бригада строителей у нас получает те же деньги что и в Польшн,если не больше. Програмиста хорошего сейчас попробуй заманить работать заграницу, если он те же деньги и здесь получает. Едут скорее всего не работящие и башковитые,а предприимчивые и целеустремленные с надеждой там и остаться.
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31.05.2021 10:58 Відповісти
Кому за 50 лет(женщины) в Украине тяжело трудоустроится. поэтому украинские женщины ,кому не хвата 5 лет стажа и больше езжайте в Польшу.
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31.05.2021 07:43 Відповісти
V Litve za takije raboti platiat svyse 1000 evro,netu raznyje mesnyje ili net.No bolse rabotajet na strojkax,tam uze zavysit ot kvalifikaciji
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31.05.2021 08:57 Відповісти
800 evro eto minimum dlia studentov jesli nicego neumejet,tolko metloj maxat.
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31.05.2021 09:07 Відповісти
"Це дуже добре, що українці хоч десь потрібні"

Добре... Потрібні тому, що польські фермери мають великі поля але не мають ким замінити українців

Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 2706
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31.05.2021 08:03 Відповісти
Это фотка про латиноамериканцев 😀😀😀
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31.05.2021 08:26 Відповісти
Ситуація добре всім зрозуміла . Поляки стали вже настільки матеріально забезпеченими що їх вже не задовольняє зарплата у Польщі , і вони їдуть працювати в Німеччину і Англію Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 9176 .. Суджу по собі , коли в кінці 90 тих мені було сутужно ( в матеріальному плані ) я брався підробляти на будь якій роботі . А коли з'явився достаток , тоді я вже почав , так би мовити - " перебирати харчами" , шукаючи - де кращі умови , де більше платять і т.д ..

Добре коли є вибір між - працювати за гріш тут , і отримувати достойнішу зарплату там , за одну й ту ж саму роботу .
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31.05.2021 08:37 Відповісти
Зараз набіжать тролі з Лахти" і почнуть верещать про "мытьё унитазов".
- Послушайте, "хахлы", вам не стыдно? Вы были, вместе с нами, великой страной! А сейчас унитазы в Гейропе моете...
- Ні... Ми, просто, гроші заробляємо, а не "гардимся вяличием"... А вас що - завидки беруть? Бо вас в Європі, навіть унітази мить не беруть, кажуть - "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
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31.05.2021 07:27 Відповісти
у них просто и унитазов то нету!!! за угол по нужде
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31.05.2021 07:55 Відповісти
А когда холодно, дома на ведро ходят)))
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31.05.2021 10:04 Відповісти
То багатії, у інших і відра нема взагалі
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31.05.2021 12:55 Відповісти
В Россию тоже едут на зароботки украинцы, около 2 млн. У нас работы нет нормальной и промышленность уничтожена
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31.05.2021 08:40 Відповісти
Подивимося на питання по-іншому: "А чи багато росіян їдуть на заробітки, за кордон, і чому ?" (Поїздки в Сірію, Донбас, ЦАР і Лівія - не враховувать. Українці, з-а кордону, гроші везуть, а росіяни - самі їдуть... (У домовинах...). Бо крім як убивать, кацапня ні на що не здатна... Від "созидатєльного труда" їх "коробить"... Вони стабільно працювать не вміють...
Так от, всі, більш-менш активні росіяни з Росії вже виїхали. Залишилося "болото", яке не хоче працювать. Коли у Росії не стане грошей оплачувать роботу українців, не поїдуть в Росію і вони - їх розумніша частина вже давно почала переорієнтовуваться на Європу - там більше платять, і "кидалово", практично, відсутнє... Сусід років десять їздив на будівництво в Москву, а зараз працює в Німеччині. З весни до осені - на будівництві, а взимку додому повертається, відпочиває. А сім"я вже тримає кілька магазинчиків, удома. Та ще й виїздною торгівлею займається - скуповує по селах сир, сметану, реалізує в місті, а в села возить необхідні товари...
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31.05.2021 09:09 Відповісти
Вы правы- кацапы не работают за рубежом . У них руки не из того места и лени море. И ещё они очень любят критиковать европейцев , а любого работодателя такое поведение раздражает . Мне рассказывал один одессит, который набирает моряков в иноземные компании , что кацапов на борт берут не более 2 человек. Иначе они постоянно профсоюзы организовывают и мешают работе 😀
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31.05.2021 09:15 Відповісти
Ваш опус, мягко говоря спорен. Речь идет о том, что ездят работать в Россию, потому что там уровень зарплат и жизни выше, чем у нас, причем большинство с запада Украины.
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31.05.2021 09:40 Відповісти
Ти там, у Росії, жив? "Росія" різна... Є "Масква", а є Калуга, Кострома, Сизрань з Саратовом... В Москві, так - і зарплати вищі, і рівень життя... А за МКАД - зовсім інша картина... (До речі, тобі відомо, що в Росії "мінімалка" нижча, ніж в Україні?...
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31.05.2021 10:14 Відповісти
Россияне мало ездят за границу на заработки ( в основном выезжают вообще на ПМЖ), потому что, если человек живёт в депрессивном регионе и хочет заработать, то ему проще податься, к примеру в Москву на заработки, чем в Европу. Я в Праге жил некоторое время, так там сейчас под русских целые районы строятся с банкоматами и отделениями Сбербанка. Правда публика там покупающая квартиры, далеко не бедная и в основном из Питера и Москвы. Разговаривал с одним россиянином, так он говорил, что сдаёт парочку своих квартир в Москве и денег от сдачи хватает, чтобы жить и не работать в Праге. Видел и работающих русских. К примеру, парня, который держит возле одной из станций метро киоск фаст-фуда. В качестве малоквалифицированной рабочей силы, практически не встречал русских.
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31.05.2021 10:04 Відповісти
Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 5472
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31.05.2021 09:07 Відповісти
Орда грабит европейские города
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31.05.2021 09:16 Відповісти
Не бачу я, ЩО ти мені відповів...
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31.05.2021 09:26 Відповісти
Унитаз на танке Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 1843
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31.05.2021 10:40 Відповісти
Ясно... Колись якомусь арабу "совєти" продавали партію танків. Ну і давай до нього купу ремкомплектів нав"язувать, фарб, на три пальці товщиною... Той їх питає:
- Який, в часовому відрізку, середній термін життя танка в бою?
Сказали, що кілька хвилин...
Араб каже:
- Так навіщо мені стільки фарби?
Так і тут... Мені здається, що кацапи в танках жить збираються...
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31.05.2021 11:04 Відповісти
Та не, просто диковинку увидели, в Сызрань привезёт - добытчик Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 9722
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31.05.2021 12:57 Відповісти
Я про "Армату"... Саме там передбачений, нібито, чи унітаз, чи, взагалі, кабінка. (Товариш, танкіст, казав, що, якщо "припікало" на марші, то вони, просто, відкривали нижній люк, аварійно-евакуаційний, і валили туди, не "заморочуючись"... ). Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4237
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31.05.2021 13:04 Відповісти
Более того, по мере улучшения экономической ситуации в Украине, расеяне будут ломиться в Украину на теже заработки- "драить унитазы". Это закономерность- поляки в Германию и Англию, украинцы в Польшу, а расеянам куда??? )))
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31.05.2021 09:41 Відповісти
Ти, коли-небудь, пробував працювать з кацапами? Або в колективі, або (ще гірше) - керуючи цим колективом? Брат розказував - гірше нема... З таджиками, узбеками - півбіди... Там єдина проблема - мовний бар"єр і відсутність відповідної кваліфікації (хоча є такі, що і наших навчить можуть...). А у кацапів - одна заздрість до чужого, "понти вяликарассийские", пошуки можливості "сачконуть", щоб хтось зробив за них їх роботу, бажання щось вкрасти, продать і випить...
Так "нахрєна" нам такі "робітники" потрібні? "Шоб було?" Почитай "Анну Карєніну". Там саме так характеризує підприємець найманого працівника-росіянина... А це ж було написане ще в кінці 19 століття!!! Думаєш, щось помінялося?...
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31.05.2021 10:09 Відповісти
Таки довелося з ними спілкуватися по службі, а пізніше й співпрацювати. Не заперечую, так воно і є, це навіть стосується певної частки, так би мовити, українських росіян але .... якщо добре жити захочуть, то деякі з них навчаться.
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31.05.2021 14:22 Відповісти
як же ви точно описали заробітчан з України. Працював у Польщі, так додому ці чесні украдінці їхали з напханими торбами, брали все що могло влізти, починаючи з робочих рукавиць. Про випить, ходили бухими по заводу, бо на тей час по причині карантину не перевіряли вранці на алкоголь. Про заздрощі, навіть говорити не буду. От так от, очі завидющі, руки загребущі. І це хлопці з України.
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31.05.2021 15:07 Відповісти
А ти поїдь в Росію, попрацюй з росіянами, а потім порівняй... (якщо, само собою,ти не сидиш там, і не строчиш звідти, за рублі...). Гнид у будь-якого народу витачає, однак, у кацапів їх частка - панівна....
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31.05.2021 15:54 Відповісти
Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 373 "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
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31.05.2021 11:49 Відповісти
Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 9181 Власти Польши планируют значительно упростить предоставление работы гражданам Украины - Цензор.НЕТ 84
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31.05.2021 07:27 Відповісти
Хай буде добре.
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31.05.2021 08:28 Відповісти
А в своїй країні батраки не здатні створити нормальні умови для проживання.
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31.05.2021 07:41 Відповісти
Просто за годы совдепии вывели такой сорт крипаков в Украине, которые даже не в состоянии создать себе НЕЗАВИМЫЕ ПРФСОЮЗЫ...даже помню в годы совдепии электрики на заводе были на ступеньку выше по сравнению с квалифицированным слесарем, который всегда в грязной от мазуты спецовке, а зарплата была наравне или выше у электрика , такое противостояние между батраками устраивало коммунистический режим, а сейчас пришедший в Украину дикий капитализм ещё хитрее стал по отношению к батракам, к примеру они на крупных предприятиях много батраков вывели из штата предприятия и завели их в дочерние предприятия, которые ....а рабочие этих дочерних предприятий потеряли много по отношению к рабочим ,которые числятся на основном предприятии. Рабочего дочернего предприятия можно уволить за 24 часа без пособия и тд.
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31.05.2021 07:56 Відповісти
Ну я надеюсь что вы же не такой? Вы же выше всех этих рабов-батраков-грязных слесарей?
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31.05.2021 08:30 Відповісти
Я просто за то что украинцы работая за границей ,научаться потом защищать свои права в Украине, а более умнее украинцы с Польши едут работать в Германию, Францию и др государства ЕС, у моего знакомого в следующем году исполниться 67 лет и он будет получать испанскую пенсию 1200 евро. ну что скажешь молодец. Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 3271
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31.05.2021 08:53 Відповісти
А я просто за то, что если ты патриот Украины и любишь свою Родину, то ты должен работать (батрачить, ишачить, вкалывать, пахать) дома. Пенсия в 1200 евро наверное круто, так поступают настоящие патриоты )))

Ну, и судя по вашему правописанию - вы ещё молод, и судить о союзе можете только по рассказам других, которые в большинстве своём ложные. А правописание подтяните ) - исполнится в данном случае пишется без мягкого знака )
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31.05.2021 12:24 Відповісти
Русский язык мне трудно давался, я лично здоровался за руку с Министром чёрной металлургии ссср Иван Повловичем Казанцом, это если по моему возрасту Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7199Наверное я немного старше вас
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31.05.2021 15:26 Відповісти
Ну, не знаю, возможно я ошибаюсь насчёт твоего (вашего?)возраста, но думаю я не моложе, а тся - ться это стандартная ошибка нынешней молодёжи.
Чтобы определить - писать глагол с -тся или -ться, спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол - "что делать?" или "что делает?". Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.
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31.05.2021 16:28 Відповісти
Правила я знаю ,ленюсь их выполнять. потому что отвлекаясь мысль теряется.
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31.05.2021 16:51 Відповісти
Ну головне совок втер в мозки - "А воно мені треба". Як результат більша маса просто не здатна вмикнути мозки, простіше не думає за наслідки своєї бездіяльності.

Тому - "МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО".
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31.05.2021 08:34 Відповісти
Бая. а как же украинские олигархи и князьки, останутся без холопов?
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31.05.2021 07:56 Відповісти
Вигребуть останні соки з України і теж поїдуть. У них у всіх паспорти в вілли закордоном.
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31.05.2021 08:19 Відповісти
Вони в агонії, таке враження, що догрібають останнє і скоро прийдеться валить за бугор.

Мабуть буде КОЛІЇВЩИНА.
Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 6138
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31.05.2021 08:40 Відповісти
А Мавзолейному быдлу Путлерских Мудаков санкции...,несправедливо,надо и РАБссиянскому быдлу дать шанс... Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 5520 рукожопые даже умеют рОкету изобрести и подлодку КурскВлада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 3715
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31.05.2021 08:04 Відповісти
Строили СССр дохляк за копейки,такая у вас и пенсия...копеечная...сможете повторить подвиг советского быдла Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 1209 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 1209 ?
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31.05.2021 08:07 Відповісти
СЕСЕРЕ кинув савєцкіх людей через болт, як Зеля кинув лохів через рояль.
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31.05.2021 08:22 Відповісти
...а Пєцік через екскаватор.
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31.05.2021 08:42 Відповісти
Хочеться спитать: "Тобі зараз живеться краще, ніж при "Пороху"? Тільки, якщо зараз тобі платять за "обсирання" тодішнього режиму. Нагадаю тобі анекдот, який я написав ще в 2019-му:

Те, що Зеленський - ідіот, розумні люди розуміли ще до виборів...
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік... До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...

Ти, мабуть, з останніх... Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4446
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31.05.2021 09:35 Відповісти
у твоих родителей пенсия хорошая? Они тоже ведь подвиг совершали?
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31.05.2021 08:31 Відповісти
При Порошенко вы были страной и ГОСУДАРСТВОМ... а сейчас вы 73% Лохи Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4152 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 5180 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 5180
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31.05.2021 08:57 Відповісти
...а ви а щЄкаладє - соєвому.
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31.05.2021 09:00 Відповісти
Дятел,...смотри все что в Ютьюбе говорит Виталий Портников,единственный из украинских журналистов кто ставит точный диагноз тебе подобным Дебилам... Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 8342 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 8342 Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 3832
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31.05.2021 09:04 Відповісти
При Сралине работали за трудодни в ГУЛАГе,за 5 копеек и похлебку,а остальные в кольхозах совхозах...Повторить сможете? Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4940
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31.05.2021 08:59 Відповісти
Болванам Ольга ********* вам 5 лет назад сказала...
Все кто угодно,только не ПОРОШЕНКО...она знала что говорила.... Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 6035Гарного понеділка неЛОХі Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7543
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31.05.2021 09:07 Відповісти
Это хорошо , нефиг за 321$ горбатиться на дядю , который при этом всем не доволен , и хочет что бы ему попу целовали Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 1033 . Вопрос к авторам статьи , а шо за картинка , как будто все Украинцы в Польше пашут на плантациях клубники , шо за бред , если у тебя есть квалификация , то и работа нормальная Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7319 Тем более , что туда уже можно и семью перевезти и детей в школу пристроить Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 3306 С такими жадными идиотами при власти в Украине нормальным людям делать нечего Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 7319
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31.05.2021 09:10 Відповісти
Анатолий Костюков , Нормальные Украинцы везде нужны , кроме своей собственной страны , где труд обесценен Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 4185
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31.05.2021 09:17 Відповісти
Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України - Цензор.НЕТ 757
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31.05.2021 10:09 Відповісти
Зеленский подписал закон о продаже земли: "Исторический момент для всех(!) украинцев и для меня лично". Как этот закон скажется на занятости сельского населения Украины гадёныш Коломойского молчит.
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31.05.2021 10:30 Відповісти
Получил 7000 если на гривны, ВОЗВРАТ налогов за детей. Просто до слёз. Польша платит за детей другой страны...
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31.05.2021 13:12 Відповісти
 
 