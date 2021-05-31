Влада Польщі планує значно спростити надання роботи громадянам України
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Влада Польщі планує низку заходів, які мають спростити доступ іноземцям, зокрема українцям, до місцевого ринку праці.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомила заступниця міністра розвитку, праці та технології Польщі Івона Михалек, пише Dziennik.pl.
"Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїхати до Польщі, розпочали тут роботу, особливо за спеціальностями, де у Польщі бракує робочих рук, де поляки працюють неохоче", - заявила Міхалек у коментарі PAP.
За її словами, у країні спостерігається значна потреба у працівниках з-за кордону. До того ж ідеться не лише про такі традиційні сфери, як будівництво чи торгівля.
Заступниця міністра зазначила, що польські працедавці дуже позитивно оцінюють трудових мігрантів з України чи Білорусі.
Вона зауважила, що спрощення процедури працевлаштування іноземців передбачено у нещодавно ухваленому Національному плані відновлення Польщі у постковідний період.
Зокрема, планується підвищити роль регіональних управлінь праці у процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час на отримання таких документів та обмежити зайві формальності. Крім того, передбачається цифровізувати процес видачі дозволів на роботу для іноземців.
За різними оцінками, в Польщі сьогодні працюють 1-1,5 млн громадян України.
Будь ласка, зачекайте...
Добре... Потрібні тому, що польські фермери мають великі поля але не мають ким замінити українців
Добре коли є вибір між - працювати за гріш тут , і отримувати достойнішу зарплату там , за одну й ту ж саму роботу .
- Послушайте, "хахлы", вам не стыдно? Вы были, вместе с нами, великой страной! А сейчас унитазы в Гейропе моете...
- Ні... Ми, просто, гроші заробляємо, а не "гардимся вяличием"... А вас що - завидки беруть? Бо вас в Європі, навіть унітази мить не беруть, кажуть - "Вони в себе їх мить не вміють, то як же вони наші митимуть?!..."
Так от, всі, більш-менш активні росіяни з Росії вже виїхали. Залишилося "болото", яке не хоче працювать. Коли у Росії не стане грошей оплачувать роботу українців, не поїдуть в Росію і вони - їх розумніша частина вже давно почала переорієнтовуваться на Європу - там більше платять, і "кидалово", практично, відсутнє... Сусід років десять їздив на будівництво в Москву, а зараз працює в Німеччині. З весни до осені - на будівництві, а взимку додому повертається, відпочиває. А сім"я вже тримає кілька магазинчиків, удома. Та ще й виїздною торгівлею займається - скуповує по селах сир, сметану, реалізує в місті, а в села возить необхідні товари...
- Який, в часовому відрізку, середній термін життя танка в бою?
Сказали, що кілька хвилин...
Араб каже:
- Так навіщо мені стільки фарби?
Так і тут... Мені здається, що кацапи в танках жить збираються...
Так "нахрєна" нам такі "робітники" потрібні? "Шоб було?" Почитай "Анну Карєніну". Там саме так характеризує підприємець найманого працівника-росіянина... А це ж було написане ще в кінці 19 століття!!! Думаєш, щось помінялося?...
Ну, и судя по вашему правописанию - вы ещё молод, и судить о союзе можете только по рассказам других, которые в большинстве своём ложные. А правописание подтяните ) - исполнится в данном случае пишется без мягкого знака )
Чтобы определить - писать глагол с -тся или -ться, спросите себя, на какой вопрос отвечает этот глагол - "что делать?" или "что делает?". Если в вопросе есть мягкий знак, значит он есть и в глаголе.
Тому - "МАЄМО ТЕ, ЩО МАЄМО".
Мабуть буде КОЛІЇВЩИНА.
Те, що Зеленський - ідіот, розумні люди розуміли ще до виборів...
Ті, що "галасавали па приколу", або "кто-угодно, только не Парашенка..."зрозуміли це через півроку після виборів...
До ЗЕ-ідіотів це стало доходить через рік... До ЗЕ-батраків дійде, коли їм за роботу перестануть платить гроші...
Ти, мабуть, з останніх...
Все кто угодно,только не ПОРОШЕНКО...она знала что говорила.... Гарного понеділка неЛОХі