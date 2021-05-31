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Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg

Министерство финансов США с 3 июня возобновит санкции в отношении нескольких белорусских компаний. Эти санкции были введены еще в 2006 году.

Об этом изданию Bloomberg заявил представитель ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Под санкции, в частности, попадут "производитель шин, предприятие по производству удобрений, а также производитель красок".

После победы Александра Лукашенко на выборах 2006 года США ввели санкции в отношении Минска из-за нарушения прав человека в республике. Тогда гражданам и компаниям США запретили предоставлять финансирование, товары или услуги лицам, попавшим в список, и наоборот. В санкционный список вошел, в частности, сам Лукашенко.

Среди компаний, на которые распространялись санкции – "Белнефтехим" и его американское представительство, "Белшина", "Гродно Азот", "Гродно Химволокно", "Лакокраска", "Нафтан", "Полоцк-Стекловолокно", Белорусский нефтяной торговый дом.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+6
лукашеску пох на любые санкции, абсолютно любые санкции. он и его режим сейчас на 100% обеспечивается кремлядью. нормальные санкции нужно вводить против паРашы, тогда и лукашеску на диету присядет.
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31.05.2021 08:48
+3
Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі із 3 червня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 789.
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31.05.2021 09:20
+2
Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6427 Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3446
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31.05.2021 08:48
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Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 6427 Минфин США подтвердил возобновление санкций против Беларуси с 3 июня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 3446
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31.05.2021 08:48 Ответить
лукашеску пох на любые санкции, абсолютно любые санкции. он и его режим сейчас на 100% обеспечивается кремлядью. нормальные санкции нужно вводить против паРашы, тогда и лукашеску на диету присядет.
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31.05.2021 08:48 Ответить
Ne sovsem tak,vot vozdux prikryli,teper sam lukosestku naprasyvajetsia stob i projezd po suse v EVropu zakryli.Proveriat furi nacial,tak otvetka posla, no srazu so vsex staron Polsi,Litvi i Latviji ,a kak projexat v Evropu v takom sluce?
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31.05.2021 09:19 Ответить
Под российскими номерами.
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31.05.2021 11:06 Ответить
Как теперь шевроле камаро да форды мустанги будут ездить без покрышек Белшина?
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31.05.2021 08:54 Ответить
Росава Жеваго обанкротился в 2019-м. Никакие санкции не понадобились.
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31.05.2021 09:00 Ответить
Да ну! Во всех магазинах продается.
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31.05.2021 09:14 Ответить
Да ты Что !!! вот это Новость . По моему ты не из Поребрика , но туфту гонишь . Совсем оторвался от Украины Скрепоносец.
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31.05.2021 09:16 Ответить
Вы такие же лубочные патриоты как и путинисты. Пишете одно и то же.
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31.05.2021 09:28 Ответить
Консерва Вскрылась и появились бычки в Томате.Если ты русский и за бугром , то не говори об Украине говори про Саратов .
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31.05.2021 09:34 Ответить
Патриоты против колбасников. Классика.
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31.05.2021 09:57 Ответить
Мінфін США підтвердив відновлення санкцій проти Білорусі із 3 червня, - Bloomberg - Цензор.НЕТ 789.
показать весь комментарий
31.05.2021 09:20 Ответить
 
 