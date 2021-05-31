Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ
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Трое граждан РФ и двое местных полицейских погибли, подорвавшись на самодельном взрывном устройстве на участке дороги между Берберати (префектура Мамбере-Кадеи) и Буаром (Нана-Мамбере) в Центрально-Африканской Республике (ЦАР).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом в воскресенье, 30 мая, сообщил официальный представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги.
Отмечается, что речь идет о бойцах одного из военизированных формирований.
"Три российских союзника и два сотрудника центральноафриканской полиции были убиты", - указал Казаги. По словам источников в ООН, атака произошла 27 мая, были также ранены пять военнослужащих центральноафриканских вооруженных сил.
В посольстве РФ в ЦАР заявили, что пока проверяют информацию.
По данным центральноафриканского портала Corbeau News, колонна возвращалась к месту базирования. Сам взрыв произошел в районе поселка Бондиба.
AFP уточняет, что на место происшествия был отправлен российский вертолет, чтобы забрать тела жертв и раненых.
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(не благодарите )))))
в глаз песок и ветер штормовой,
три рашиста - три весёлых друга,
экипаж кабинки гробовой!!!)))
Помер москвич Максим, да и хрен с ним.
Ласты склеим россиянин Аким, да и хрен с ним.
Положат их в гроб, в рот их всех ......
Плохо одно, что всего то троих а не пятерых или семерых.
умер-шмумер, лишь бы был здоров(с)
Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с германией (хотя Сибирь и дальний восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финскиъ болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...