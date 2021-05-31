Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ
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Троє громадян РФ і двоє місцевих поліцейських загинули, підірвавшись на саморобному вибуховому пристрої на ділянці дороги між Бербераті (префектура Мамбере-Кадеї) і Буар (Нана-Мамбере) в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР ).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 30 травня, повідомив офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі.
Зазначається, що йдеться про бійців одного з воєнізованих формувань.
"Три російські союзники і два співробітники центральноафриканської поліції були вбиті", - зазначив Казагі.
За словами джерел в ООН, атака сталася 27 травня, були також поранені п'ять військовослужбовців центральноафриканських збройних сил.
У посольстві РФ в ЦАР заявили, що поки перевіряють інформацію.
За даними центральноафриканського порталу Corbeau News, колона поверталася до місця базування. Сам вибух стався в районі селища Бондіба.
AFP уточнює, що на місце події був відправлений російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених.
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(не благодарите )))))
в глаз песок и ветер штормовой,
три рашиста - три весёлых друга,
экипаж кабинки гробовой!!!)))
Помер москвич Максим, да и хрен с ним.
Ласты склеим россиянин Аким, да и хрен с ним.
Положат их в гроб, в рот их всех ......
Плохо одно, что всего то троих а не пятерых или семерых.
умер-шмумер, лишь бы был здоров(с)
Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с германией (хотя Сибирь и дальний восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финскиъ болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...