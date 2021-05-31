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Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ

Троє громадян РФ і двоє місцевих поліцейських загинули, підірвавшись на саморобному вибуховому пристрої на ділянці дороги між Бербераті (префектура Мамбере-Кадеї) і Буар (Нана-Мамбере) в Центрально-Африканській Республіці (ЦАР ).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це в неділю, 30 травня, повідомив офіційний представник уряду ЦАР Анж Максим Казагі.

Зазначається, що йдеться про бійців одного з воєнізованих формувань.

"Три російські союзники і два співробітники центральноафриканської поліції були вбиті", - зазначив Казагі.

За словами джерел в ООН, атака сталася 27 травня, були також поранені п'ять військовослужбовців центральноафриканських збройних сил.

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У посольстві РФ в ЦАР заявили, що поки перевіряють інформацію.

За даними центральноафриканського порталу Corbeau News, колона поверталася до місця базування. Сам вибух стався в районі селища Бондіба.

AFP уточнює, що на місце події був відправлений російський вертоліт, щоб забрати тіла жертв і поранених.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+33
Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 6147

(не благодарите )))))
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31.05.2021 09:24
+20
Зато у родни в расейских ****** праздник. Кредит погашен.
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31.05.2021 09:28
+19
Сдох москали Никодим, да и хрен с ним.
Помер москвич Максим, да и хрен с ним.
Ласты склеим россиянин Аким, да и хрен с ним.
Положат их в гроб, в рот их всех ......
Плохо одно, что всего то троих а не пятерых или семерых.

Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 1691
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31.05.2021 09:26
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Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 6147

(не благодарите )))))
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31.05.2021 09:24 Відповісти
Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 6961
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31.05.2021 09:30 Відповісти
Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6019

Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6437

Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6797
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31.05.2021 09:43 Відповісти
Танцевали, веселились, подсчитали - прослезились. Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8305
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31.05.2021 09:50 Відповісти
пасть захлопни. Радуемся смерти ОККУПАНТОВ! А если ты сочувствуешь этим выродкам - то сам есть выродком. ПНХ
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31.05.2021 10:36 Відповісти
Енота, в студию!!!!
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31.05.2021 09:24 Відповісти
Енота нет, есть песец. Полный. Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 538
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31.05.2021 09:51 Відповісти
что, рузькэ, не нравится? Привыкай.
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31.05.2021 10:36 Відповісти
Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5333
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31.05.2021 13:15 Відповісти
А над Африкой тучи ходят хмуро,
в глаз песок и ветер штормовой,
три рашиста - три весёлых друга,
экипаж кабинки гробовой!!!)))
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31.05.2021 09:26 Відповісти
Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 7184
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31.05.2021 09:32 Відповісти
Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1119 Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2985
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31.05.2021 13:16 Відповісти
Сдох москали Никодим, да и хрен с ним.
Помер москвич Максим, да и хрен с ним.
Ласты склеим россиянин Аким, да и хрен с ним.
Положат их в гроб, в рот их всех ......
Плохо одно, что всего то троих а не пятерых или семерых.

Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 1691
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31.05.2021 09:26 Відповісти
Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 7807
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31.05.2021 09:34 Відповісти
Красиво. Мне нравиться. Вот только не пойму, говорят, что их деды воевали а зарывают эту падаль под флагом власовским, почти гитлеровским.
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31.05.2021 17:51 Відповісти
Главное, процес пошел (С) без остановки.
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31.05.2021 09:49 Відповісти
негробандеровцы лютуют! Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 9705
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31.05.2021 09:28 Відповісти
Зато у родни в расейских ****** праздник. Кредит погашен.
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31.05.2021 09:28 Відповісти
Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 9827
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31.05.2021 09:39 Відповісти
"место происшествия был отправлен российский вертолет, чтобы забрать тела жертв и раненых " за костями и объедками полетел Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 6409
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31.05.2021 09:29 Відповісти
маловато... бабы ещё нарожают ...
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31.05.2021 09:29 Відповісти
Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4614
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31.05.2021 13:18 Відповісти
штош.
умер-шмумер, лишь бы был здоров(с)
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31.05.2021 09:30 Відповісти
Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 8332 Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 5516
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31.05.2021 09:30 Відповісти
Незабвенный американский сенатор, друг Украины Джон Маккейн сказал о репоедах : расея - это бензоколонка, возомнившая себя страной.
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31.05.2021 09:47 Відповісти
Не погибли ,а подохли.Так будет правильно.Погибают люди.
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31.05.2021 09:31 Відповісти
Пораскинули мозгами
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31.05.2021 10:36 Відповісти
Три наемника РФ погибли в ЦАР в результате взрыва, - СМИ - Цензор.НЕТ 9146
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31.05.2021 09:31 Відповісти
Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 293
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31.05.2021 09:43 Відповісти
ЦАРские жители тоже поняли, что хороший репоед - это дохлый репоед.
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31.05.2021 09:43 Відповісти
У Івана Франка є оповідання: "Добрий заробок"... Так само і тут сказать хочеться...

Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с германией (хотя Сибирь и дальний восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финскиъ болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...
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31.05.2021 09:45 Відповісти
Трое? Насмерть?! Жалость-то какая!!! Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9355 Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9355 Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9355
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31.05.2021 09:47 Відповісти
Раша платит талибам за голову американцев, США нужно переходить на предоплату африканским племенам, ливийским и сирийским силам за головы рашен " заблудившихся отпускников".
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31.05.2021 09:48 Відповісти
Слава бандеровцам ЦАР!
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31.05.2021 10:05 Відповісти
Округи УПА-Захід, УПА-Північ, УПА-Харэмамбуру.
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31.05.2021 10:09 Відповісти
Для когось з тих, хто стоїть у черзі найманців, це, що сталося, тільки на радість. Черга рухається, то незабаром і відрядження, і добрий заробок.
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31.05.2021 10:07 Відповісти
А казали десять, але і три терориста-це вже непогано.
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31.05.2021 10:10 Відповісти
Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9348
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31.05.2021 10:12 Відповісти
"Маловато,понимаешь! Маловато будет!" (с)
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31.05.2021 10:51 Відповісти
Украине нужно начать продажу мин и птрк повстанцам. Пусть рашисты надорвут пуп
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31.05.2021 11:50 Відповісти
Три найманці РФ загинули в ЦАР в результаті вибуху, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9551
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31.05.2021 12:42 Відповісти
На концерт к кобздону...
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31.05.2021 12:51 Відповісти
 
 