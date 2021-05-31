"Слуга народа" поддержит постановление по ситуации в Беларуси, - Корниенко

Фракция "Слуга народа" поддерживает предложение рассмотреть постановление по ситуации в Беларуси.

Об этом на Согласительном совете ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, постановление нужно рассмотреть на профильном комитете ВРУ, а потом вынести в сессионный зал.

"Тогда фракции будут определяться. Наша фракция большим количеством (голосов. - ред.) поддержит это постановление в той или иной редакции", - отметил нардеп и добавил: "Но не нужно забывать о неотложных вопросах".

Читайте также: Рада должна признать режим Лукашенко, представляющим угрозу международной безопасности, - Кондратюк