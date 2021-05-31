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"Слуга народа" поддержит постановление по ситуации в Беларуси, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Фракция "Слуга народа" поддерживает предложение рассмотреть постановление по ситуации в Беларуси.

Об этом на Согласительном совете ВРУ сказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, постановление нужно рассмотреть на профильном комитете ВРУ, а потом вынести в сессионный зал.

"Тогда фракции будут определяться. Наша фракция большим количеством (голосов. - ред.) поддержит это постановление в той или иной редакции", - отметил нардеп и добавил: "Но не нужно забывать о неотложных вопросах".

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Автор: Ірина Дашківська
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ШУМ!
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31.05.2021 11:58 Ответить
зеШУМ!
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31.05.2021 12:01 Ответить
Голоса отбирают у попа?
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31.05.2021 12:04 Ответить
ОБІСРАЛИСЯ. Сьогодні точно такий же літак, точно тієї ж авіакомпанії німці посадили в аеропорту Берліна. Під точно тим же приводом - вибухівка на борту. Зеленим паскудам потрібно терміново готувати ще одну постанову "Про ситуацію в Німеччині". А клоуну дати вказівку закрити українське небо для літаків "Люфтганза". ОБІСРАЛИСЯ...
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31.05.2021 17:35 Ответить
 
 