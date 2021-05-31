Рада должна признать режим Лукашенко, представляющим угрозу международной безопасности, - Кондратюк

Вице-спикер Елена Кондратюк считает, что Верховная Рада должна как можно быстрее принять постановление № 5560 об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам стран мира относительно признания режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности.

Об этом она сказала в ходе Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Вице-спикер подчеркнула, что в нем идет речь о требовании прекратить преследование белорусской оппозиции и журналистов, освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, а также об усилении давления на Беларусь, в том числе внедрением определенных санкций.

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"Надеюсь, постановление будет рассмотрено во вторник и наберет конституционное большинство голосов", - подчеркнула нардеп.

Кондратюк считает, что призывая другие страны к таким действиям Украина и сама должна подавать им пример, поэтому, по ее словам, есть смысл обратится, и к президенту, и к СНБО с просьбой определить перечень и немедленно внедрить санкции относительно конкретных лиц из окружения захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.