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Новости Политика Украины Задержание Протасевича
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Рада должна признать режим Лукашенко, представляющим угрозу международной безопасности, - Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада должна признать режим Лукашенко, представляющим угрозу международной безопасности, - Кондратюк

Вице-спикер Елена Кондратюк считает, что Верховная Рада должна как можно быстрее принять постановление № 5560 об обращении к международным организациям, правительствам и парламентам стран мира относительно признания режима Лукашенко в Республике Беларусь таким, что представляет угрозу международной безопасности.

Об этом она сказала в ходе Согласительного совета, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Вице-спикер подчеркнула, что в нем идет речь о требовании прекратить преследование белорусской оппозиции и журналистов, освободить Романа Протасевича и других политических заключенных, а также об усилении давления на Беларусь, в том числе внедрением определенных санкций.

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"Надеюсь, постановление будет рассмотрено во вторник и наберет конституционное большинство голосов", - подчеркнула нардеп.

Кондратюк считает, что призывая другие страны к таким действиям Украина и сама должна подавать им пример, поэтому, по ее словам, есть смысл обратится, и к президенту, и к СНБО с просьбой определить перечень и немедленно внедрить санкции относительно конкретных лиц из окружения захватившего власть в Беларуси Александра Лукашенко.

Напомним, 23 мая в Минске был экстренно посажен самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложеной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли. Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.

В ЕС призвали Беларусь отпустить пассажиров рейса из Афин в Вильнюс, включая Протасевича, иначе угрожают последствиями. Минск отправил самолет вечером 23 мая. В нем не полетели два гражданина Беларуси и четверо россиян. По данным белорусской оппозиции, задержана девушка Протасевича.

В авиакомпании Ryanair заявили, что об угрозе на борту сообщили диспетчеры из Беларуси, они же дали указание перенаправить самолет в аэропорт Минска.

По данным FlightRadar, пилоты до последнего тянули до Вильнюса, но им пришлось повернуть обратно под угрозой истребителя.

В связи с данным инцидентом с 26 мая Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. В ответ, Россия не пускает в свое воздушное пространство лайнеры, которые облетают Беларусь.
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Топ комментарии
+1
Посадили с сопровождением военного истребителя?
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31.05.2021 12:02
+1
Не согласен! Главная угроза - Путлер и его шобла, Лукашенко на 2 месте.
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31.05.2021 12:30
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ОЙ! А ШО ТАКАЯ ЕСТЬ ? Вони спікера засунули в ПАРЛАМЕНТСЬКОпрезидентській країні у ... , а виявляється там ще й вміцеспікер є... Оце новина!
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31.05.2021 11:45 Ответить
Віцеспікер не з їх команди.
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31.05.2021 11:50 Ответить
Посадили с сопровождением военного истребителя?
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31.05.2021 12:02 Ответить
Занятно, но ведь если должна значит должна кому то? Тогда вопрос - кто приказал?
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31.05.2021 12:00 Ответить
Не согласен! Главная угроза - Путлер и его шобла, Лукашенко на 2 месте.
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31.05.2021 12:30 Ответить
Так послушать, то прям Ким Чен Ын какой-то с усами. Я конечно всё понимаю, что Лукашенко в какой-то мере диктатор, но нагнетание ситуации и санкций вокруг Беларуси напоминает какой-то психоз. Беларусь не машет ядерным оружием и не посягает на чужую территорию, не ведет никаких агрессивных действий к другим государствам, включая Украину. Какой бы ни был Лукашенко, он всегда положительно отзывался об Украине, на кой черт нам лезть в чужие дела, ведь Беларусь в дела Украины не лезет. Завтра тут будут рассказывать, что беларусы желают нам смерти и готовы напасть, вот увидите.
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31.05.2021 12:59 Ответить
Это делается для отвлечения внимания общественности от главного вора и агрессора, от вагнеровцев и от прочих косяков.
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31.05.2021 13:02 Ответить
Так сказать перекидают внимание Запада с рашенфашистов на луку. Как китайцы перекинули происхождение ковида на невинных летучих мышек.
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31.05.2021 13:05 Ответить
Сейчас меня заспамят, но я вам больше скажу - беларусы - чуть ли не единственный народ на всей планете, который положительно относится к украинцам без всякого прагматизма, просто искренне и по-братски. А эти уроды зеленые и порохоботы хотят и с ними поссорить да бы получить очередную подачку от западных хозяев партнеров.
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31.05.2021 13:05 Ответить
 
 