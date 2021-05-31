"Слуга народу" підтримає постанову щодо ситуації в Білорусі, - Корнієнко
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Фракція "Слуга народу" підтримує пропозицію розглянути постанову щодо ситуації в Білорусі.
Про це на Погоджувальній раді ВРУ сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За його словами, постанову потрібно розглянути на профільному комітеті ВРУ, а потім винести в сесійний зал.
"Потім фракції визначатимуться. Наша фракція великою кількістю (голосів. - Ред.) підтримає цю постанову в тій чи іншій редакції", - зазначив нардеп і додав: "Але не потрібно забувати про нагальні питання".
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