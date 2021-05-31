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"Слуга народу" підтримає постанову щодо ситуації в Білорусі, - Корнієнко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Фракція "Слуга народу" підтримує пропозицію розглянути постанову щодо ситуації в Білорусі.

Про це на Погоджувальній раді ВРУ сказав перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, постанову потрібно розглянути на профільному комітеті ВРУ, а потім винести в сесійний зал.

"Потім фракції визначатимуться. Наша фракція великою кількістю (голосів. - Ред.) підтримає цю постанову в тій чи іншій редакції", - зазначив нардеп і додав: "Але не потрібно забувати про нагальні питання".

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Автор: Наталя Джума
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ШУМ!
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31.05.2021 11:58 Відповісти
зеШУМ!
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31.05.2021 12:01 Відповісти
Голоса отбирают у попа?
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31.05.2021 12:04 Відповісти
ОБІСРАЛИСЯ. Сьогодні точно такий же літак, точно тієї ж авіакомпанії німці посадили в аеропорту Берліна. Під точно тим же приводом - вибухівка на борту. Зеленим паскудам потрібно терміново готувати ще одну постанову "Про ситуацію в Німеччині". А клоуну дати вказівку закрити українське небо для літаків "Люфтганза". ОБІСРАЛИСЯ...
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31.05.2021 17:35 Відповісти
 
 