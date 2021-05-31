Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко

Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что для вакцинированных от коронавируса украинцев будут действовать некоторые привилегии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Мы анонсировали их на 1 июля. Сейчас этим вопросом активно занимается Министерство цифровой трансформации с соответствующими подразделениями Минздрава. В то же время те, кто получил две прививки, то есть завершил полный цикл вакцинации, могут получить сегодня международное свидетельство о проведении вакцинации. Оно будет давать такое же подтверждение того, что человек будет вакцинирован", - отметил Ляшко.

По словам министра, правительство на следующей неделе должно рассмотреть изменения, которые предоставят вакцинированным некоторые привилегии.

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