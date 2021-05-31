Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко
Новости Цензор.НЕТ Общество
Глава Минздрава Виктор Ляшко заявил, что для вакцинированных от коронавируса украинцев будут действовать некоторые привилегии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".
"Мы анонсировали их на 1 июля. Сейчас этим вопросом активно занимается Министерство цифровой трансформации с соответствующими подразделениями Минздрава. В то же время те, кто получил две прививки, то есть завершил полный цикл вакцинации, могут получить сегодня международное свидетельство о проведении вакцинации. Оно будет давать такое же подтверждение того, что человек будет вакцинирован", - отметил Ляшко.
По словам министра, правительство на следующей неделе должно рассмотреть изменения, которые предоставят вакцинированным некоторые привилегии.
Пожалуйста, подождите...
А в реальності, коли я хворів перший раз в жовтні минулого року, то тест робив за власний кошт (1500 грн.). Також за власний кошт лікувався. Другий раз хворів у травні цього року. Думаю що це був коронавірус, тому що геть пропали нюх і смак. Але не було температури. Був лише насморк і нечастий сухий кашель. Тестів ніяких не робив, а з ліків приймав лише парацетамол.
Что до других...то это их личная проблема...а не моя...
а про "вакцину" ми фактично нічого не знаем ...))
п.с сьогоднішні що ВОзівці що наші, пробрехались, та показали свою повну профнепригодність....- я не маю права вірити їм ні одному слову....
Вакцинированные болеют в легкой форме или бессимтомно, но носителями и распространителями они являются.
ххххх
Разрешат переходить дорогу на красный сигнал светофора?
Цуко, когда этот шапито прекратится?
стаття 24 Конституції України:
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
або адекватно формулюйте те, що намагаєтесь сказати або не несіть дурню.
Ага... Разрешать ходить без намордника, и поводок ослабят.
Мене б така привілея задовільнила...
Хоть и нет привилегии
стаття 24 Конституції України:
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.