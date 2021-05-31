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Вакцинованим проти коронавірусу нададуть деякі привілеї, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Вакцинованим проти коронавірусу нададуть деякі привілеї, - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що для вакцинованих проти коронавірусу українців діятимуть деякі привілеї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми анонсували їх на 1 липня. Зараз цим питанням активно займається Міністерство цифрової трансформації з відповідними підрозділами МОЗ. Водночас ті, хто отримав два щеплення, тобто завершив повний вакцинальний цикл, можуть отримати сьогодні міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Воно буде давати таке саме підтвердження того, що людина буде вакцинована", - зазначив Ляшко.

За словами міністра, уряд наступного тижня має розглянути зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
И носить малиновые штаны...
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31.05.2021 12:06
+6
За словами міністра, уряд наступного тижня має розглянути зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї. Джерело: https://censor.net/ua/n3268435

стаття 24 Конституції України:
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 або адекватно формулюйте те, що намагаєтесь сказати або не несіть дурню.
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31.05.2021 12:41
+5
Что-то про "привилегии" тема настораживает. Приз тому кто выжил после укола непонятно где взятым шмурдяком?
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31.05.2021 12:13
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Привилегии путевка в рай?
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31.05.2021 12:00 Відповісти
бінго! право їхати на курорти.
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31.05.2021 12:07 Відповісти
Привілей у вигляді жовтої шестикутної зірки на рукаві.
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31.05.2021 13:57 Відповісти
отримають хвантики від жувачки Зеленського
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31.05.2021 12:01 Відповісти
а не вакцинированных будут дискриминировать, - чем не привилегия?
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31.05.2021 12:26 Відповісти
Так на другий рік знову потрібно буде вакцинуватися.
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31.05.2021 12:02 Відповісти
Думаю, що кожного року треба буде. КОВІД, врешті решт- таке ж ОРЗ, тільки злобне. Можна кожного року хворіти, імунітету на білше не вистачає.
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31.05.2021 12:07 Відповісти
переживи цей спочатку.
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31.05.2021 12:08 Відповісти
И прошлый пережили...и почти половину этого....так что и вторую половину переживем...
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31.05.2021 12:21 Відповісти
Ну той був гірший рік.Але якось пережив.
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31.05.2021 12:54 Відповісти
например скидка 0,5% на приобретение 5-ой пары зимних сапог каждую среду во 2-ой неделе каждого зимнего месяца...
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31.05.2021 12:05 Відповісти
Знаючи оцих, одразу згадав віслюка та морковку.

Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9004
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31.05.2021 12:05 Відповісти
очередная дискриминация..
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31.05.2021 12:05 Відповісти
абсолютно ні - захист.
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31.05.2021 12:08 Відповісти
А як бути тим хто вже перехворів коронавірусом. Тим паче, що в перехворівших, як правило - є антитіла, а у вакцинованих дуже часто - відсутні.
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31.05.2021 12:06 Відповісти
в ідеалі тобі повинні зробити тест на ці антитіла і при їх наявності сказати, що робити.
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31.05.2021 12:10 Відповісти
То в ідеалі.....
А в реальності, коли я хворів перший раз в жовтні минулого року, то тест робив за власний кошт (1500 грн.). Також за власний кошт лікувався. Другий раз хворів у травні цього року. Думаю що це був коронавірус, тому що геть пропали нюх і смак. Але не було температури. Був лише насморк і нечастий сухий кашель. Тестів ніяких не робив, а з ліків приймав лише парацетамол.
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31.05.2021 12:25 Відповісти
ти вже привитий, якщо тест на антитіла покаже ковідні антитіла. а ти шляєшся, що його ловиш? у тебе там явно десь носій під боком, який тебе вакцинує природнім шляхом. при чому ти отримуєш вірус у прийнятних для твоєї імунки кількості.
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31.05.2021 13:02 Відповісти
Такі носії нині скрізь - і в громадському транспорті, і на роботі. І всі ті маски - "до одного місця".
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31.05.2021 13:25 Відповісти
світових шЄрифів та їх містечкових васалів проблеми гоїв та негрів не бЄмбають .... Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2535
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31.05.2021 12:10 Відповісти
Напёрли говна в страну, нужно ж его как-то впаривать.. Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7338
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31.05.2021 12:06 Відповісти
И носить малиновые штаны...
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31.05.2021 12:06 Відповісти
Не накаркай.
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31.05.2021 12:09 Відповісти
КарКар...)))
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31.05.2021 12:19 Відповісти
те ляшко тєля зЄлене Конституцію читало ...- чи як завжди срадли вони на неї та і на все інше ...
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31.05.2021 12:09 Відповісти
кожна людина має право на захист. твоя вакцинація - мій захист.
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31.05.2021 12:11 Відповісти
Твоя вакцинация должна быть твоей защитой...а я ни тебе ..ни ляшку...ни ослу...ничего не должен...и защищать тебя и их не обязан...
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31.05.2021 12:19 Відповісти
ні, вона повинна бути і тобі і іншим захистом.
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31.05.2021 13:03 Відповісти
За меня болезный не переживай....я уж как нить сам решу что мне надо...а что нет....
Что до других...то это их личная проблема...а не моя...
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31.05.2021 13:05 Відповісти
та хто за тебе переживає. не тіш себе надіями. загальна закономірність - привитий захищає непривитого по показникам, і більша кількість привитих захищає непривитих, непривитих дятлів у тому числі. інакше б не було такого феномену як вакцинація.
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31.05.2021 13:26 Відповісти
я перехворів - дякую Богу в середній формі (дружина теж, син теж....) , і так як мій генокод (яким ми володіем) на протязу мільйонів років подолав уже цей вид штаму ....- тоб то розпізнав . ідетентифікував та здолав , то я сокійний ....- при цьому я знаю що ми смертні, а своїми життями та смертью даем шанс нашим прийдешнім ...- так що все в нормі)))
а про "вакцину" ми фактично нічого не знаем ...))
п.с сьогоднішні що ВОзівці що наші, пробрехались, та показали свою повну профнепригодність....- я не маю права вірити їм ні одному слову....
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31.05.2021 14:57 Відповісти
Давайте уже всем бессимптомным носителям привилегии.
Вакцинированные болеют в легкой форме или бессимтомно, но носителями и распространителями они являются.
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31.05.2021 12:09 Відповісти
Доки не буде вакцини від якої гарантовано утворюються антитіла - доти не буде справжньої вакцинації!
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31.05.2021 12:10 Відповісти
Что-то про "привилегии" тема настораживает. Приз тому кто выжил после укола непонятно где взятым шмурдяком?
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31.05.2021 12:13 Відповісти
Это не Ротшильды, это Господь придумал. Если он кого-то хочет наказать, то лишает разума. Давно уже спрашиваю: где же украинцы так накосячили, что 73% без разума на выборах в 19 проголосовали?
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31.05.2021 12:23 Відповісти
Та я сторонник милосердия. Только что вообще можно пояснить родственникам погибших и от короны, и на фронте от бестолковых действий зеленой власти?
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31.05.2021 12:34 Відповісти
привилегія гуляти у парку і перепливати дніпро!
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31.05.2021 13:04 Відповісти
Не купишь меня на эту туфту (с)

Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5636
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31.05.2021 12:14 Відповісти
Бирку в ухо ультразеленого цвета прицепят бесплатно??😁
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31.05.2021 12:15 Відповісти
Дайте вакцину всім, хто бажає і заткніться вже!!! На вас вже не можна дивитись, поперек горла стоїте(((( Куди б вас всіх подіти!
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31.05.2021 12:15 Відповісти
Еще немного - и невакцинированных (и хер с ним, что у них может быть естесственный иммунитет) отправят в исправительные медлагеря... для опытов...
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31.05.2021 12:18 Відповісти
Вакцинированным от коронавируса предоставят некоторые привилегии, - Ляшко

ххххх
Разрешат переходить дорогу на красный сигнал светофора?
Цуко, когда этот шапито прекратится?
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31.05.2021 12:21 Відповісти
И за буйки заплывать им разрешат..😁
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31.05.2021 12:23 Відповісти
За словами міністра, уряд наступного тижня має розглянути зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї. Джерело: https://censor.net/ua/n3268435

стаття 24 Конституції України:
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

 або адекватно формулюйте те, що намагаєтесь сказати або не несіть дурню.
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31.05.2021 12:41 Відповісти
По словам министра, правительство на следующей неделе должно рассмотреть изменения, которые предоставят вакцинированным некоторые привилегии.
Ага... Разрешать ходить без намордника, и поводок ослабят.
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31.05.2021 12:57 Відповісти
А можна буде вдарити Зеленського лопатою???
Мене б така привілея задовільнила...
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31.05.2021 13:02 Відповісти
ну. прям лопатой! Хоть тряпкой!
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31.05.2021 13:26 Відповісти
Не, я бы в этом случае на Степашку лопату поднял.
Хоть и нет привилегии
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31.05.2021 16:11 Відповісти
во первых, о каких прививках речь, если ни Синовак, ни Ковишилд ЕС не признаны. А во вторых те категории которых в первую очередь прививают не сильно и нуждаются в привилегиях. Уж поездки в Европу, точно из них единицы планируют
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31.05.2021 13:25 Відповісти
Колбасу по 2.20 этим неисправимым даунам, и обязательно чтоб из-под прилавка - это потешит их самолюбие
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31.05.2021 14:44 Відповісти
Для особо непонятливых : многие страны мира вводят ограничения для невакцинированных людей,например в Израиле запрещено таким людям посещать спортзалы,клубы, даже супермаркеты, и это справедливо, для выработки коллективного иммунитета необходима вакцинация практически всего взрослого населения. Да, придётся вакцинироваться ежегодно, но мы же делаем это ежегодно от гриппа , во всяком случае, это делает думающая часть населения.
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31.05.2021 15:06 Відповісти
Для особо непонятливых : многие страны мира могут у себя делать, что хотят и посещающие эти страны люди должны соблюдать их законы, а на территории государства Украина все, включая Президента и Министра здравоохранения обязаны соблюдать Основной Закон Конституцию Украины, согласно которой:
стаття 24 Конституції України:
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
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31.05.2021 16:00 Відповісти
не говорите, что накаркал... скоро субсидии будут давать только при наличии прививки...
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31.05.2021 15:07 Відповісти
Все может быть. Даже более чем, аргумент " а вы привиты?" Будет краеугольным камнем для простых смертных с головой на плечах. Ну ничего, способов посадить их в лужу, тоже найдутся.
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31.05.2021 15:58 Відповісти
 
 