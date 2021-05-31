Вакцинованим проти коронавірусу нададуть деякі привілеї, - Ляшко
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Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що для вакцинованих проти коронавірусу українців діятимуть деякі привілеї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".
"Ми анонсували їх на 1 липня. Зараз цим питанням активно займається Міністерство цифрової трансформації з відповідними підрозділами МОЗ. Водночас ті, хто отримав два щеплення, тобто завершив повний вакцинальний цикл, можуть отримати сьогодні міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Воно буде давати таке саме підтвердження того, що людина буде вакцинована", - зазначив Ляшко.
За словами міністра, уряд наступного тижня має розглянути зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї.
Топ коментарі
+9 Baks13
показати весь коментар31.05.2021 12:06
+6 Сергей Дмитрук
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+5 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
показати весь коментар31.05.2021 12:13
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Будь ласка, зачекайте...
А в реальності, коли я хворів перший раз в жовтні минулого року, то тест робив за власний кошт (1500 грн.). Також за власний кошт лікувався. Другий раз хворів у травні цього року. Думаю що це був коронавірус, тому що геть пропали нюх і смак. Але не було температури. Був лише насморк і нечастий сухий кашель. Тестів ніяких не робив, а з ліків приймав лише парацетамол.
Что до других...то это их личная проблема...а не моя...
а про "вакцину" ми фактично нічого не знаем ...))
п.с сьогоднішні що ВОзівці що наші, пробрехались, та показали свою повну профнепригодність....- я не маю права вірити їм ні одному слову....
Вакцинированные болеют в легкой форме или бессимтомно, но носителями и распространителями они являются.
ххххх
Разрешат переходить дорогу на красный сигнал светофора?
Цуко, когда этот шапито прекратится?
стаття 24 Конституції України:
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
або адекватно формулюйте те, що намагаєтесь сказати або не несіть дурню.
Ага... Разрешать ходить без намордника, и поводок ослабят.
Мене б така привілея задовільнила...
Хоть и нет привилегии
стаття 24 Конституції України:
Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.