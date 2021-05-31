Вакцинованим проти коронавірусу нададуть деякі привілеї, - Ляшко

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що для вакцинованих проти коронавірусу українців діятимуть деякі привілеї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Ми анонсували їх на 1 липня. Зараз цим питанням активно займається Міністерство цифрової трансформації з відповідними підрозділами МОЗ. Водночас ті, хто отримав два щеплення, тобто завершив повний вакцинальний цикл, можуть отримати сьогодні міжнародне свідоцтво про проведення вакцинації. Воно буде давати таке саме підтвердження того, що людина буде вакцинована", - зазначив Ляшко.



За словами міністра, уряд наступного тижня має розглянути зміни, які нададуть вакцинованим деякі привілеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко