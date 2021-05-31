УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4647 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 243 18
Зеленський (17387) Університет (132) біотехнологія (3) Ляшко Віктор (1352)

Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко

У президентському Університеті інформаційної та кібербезпеки буде створено окремий кластер, присвячений вивченню біотехнологій, зокрема протидії біологічним загрозам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Окремий кластер в Університеті президента буде присвячено біотехнологіям: біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, безліч збудників, які викликають захворювання в людей і тварин. Це все ті загрози, до яких ми маємо готуватися", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, створять Школу біотехнологій, Центр клінічних досліджень, Центр дослідження "Єдиного здоров'я", Вищу школу медицини, BSL-3 лабораторію, Школу громадського здоров'я, Центр безпечного професійного розвитку.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На літо Україна послабить карантинні обмеження, - Ляшко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+8
ось він, цей кластер
Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 715
показати весь коментар
31.05.2021 11:39
+7
У вас в слове "клистир" ошибка
Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1645
показати весь коментар
31.05.2021 11:40
+6
блин...мало в Украине химико-технологических универов с биотехнологическими кафедрами???? шо за бред??? опять нирвана ????
показати весь коментар
31.05.2021 11:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кластер у клоуна дал течь. И ее уже не устранить...
показати весь коментар
31.05.2021 11:36 Відповісти
ось він, цей кластер
Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 715
показати весь коментар
31.05.2021 11:39 Відповісти
Це інтелектуальний капітал припіздентської академії. Колег знімав к-т шнобілевських наук ківа і. в !
показати весь коментар
31.05.2021 11:56 Відповісти
кластер/ Дурь Мендель слуги народа Коломойского поняли как указание для составления заяв электорату. Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
показати весь коментар
31.05.2021 11:39 Відповісти
По уліцам кластєра воділі,
как відно, напоказ.
Кластєрьі в діковінку у нас.

такого несамовитого та недоречного вживання слова 'cluster', як у кластері Зєлупанутих, ви не почуєте ніде в світі.
показати весь коментар
31.05.2021 12:33 Відповісти
пане Ляшко, для Вас головне не переплутати кластер з клістіром..
показати весь коментар
31.05.2021 11:39 Відповісти
Пізно, вже переплутати з клейстером)
показати весь коментар
31.05.2021 12:25 Відповісти
У вас в слове "клистир" ошибка
Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1645
показати весь коментар
31.05.2021 11:40 Відповісти
блин...мало в Украине химико-технологических универов с биотехнологическими кафедрами???? шо за бред??? опять нирвана ????
показати весь коментар
31.05.2021 11:41 Відповісти
главЗе!біл прогнозований та вивчений оточенням, порція дурі, підтакування бредням та "сосна" - ось і день пройшов... Так підіграли Зе!лоху, що воно пуп Землі, що воно вже нагадує орденоносного Брежнєва... Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1475 Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6976
показати весь коментар
31.05.2021 12:13 Відповісти
Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9500

...
показати весь коментар
31.05.2021 12:30 Відповісти
Мдаааа......а приоритет до сих пор неправильно определен. Гравитация! еще раз ...ГРА... ВИ... ТА... ЦИЯ!!! Воооот приоритет!!!! Планетарного масштаба!!!

Определение взаимосвязи гравитационных волн - нитей Вселенной, и управление ихними свойствами.

Создание собственных гравитационных линз, и не только линз, а линзовых систем, самостоятельное создание мод волн, преобразующих нити Вселенной, преобразующих материю, т.е. то, что нас окружает. Именно вот это приоритет!

Не думайте, что это фантастика, те цивилизации до нас, именно работали с этим направлением. Это те же пирамиды.
показати весь коментар
31.05.2021 11:44 Відповісти
швидко зібрати ЗЕлень у трускавці й розвповісти їм шо такое новомодне слово КЛАСТЄР!
показати весь коментар
31.05.2021 12:05 Відповісти
а що таке вища школа медицини?!
показати весь коментар
31.05.2021 12:06 Відповісти
У вас (увы у нас) Кива - ученый....
Вы в министры образования выбрали плагиатора.....
Где вы собираетесь ученый коллектив собирать?
ВСЕ достойные ученые давно смылись за границу, и за ваше бла-бла работать не будут.... Особенно, если им начальство поставят типа оппорыгов или плагиаторов..... Или вообще с дипломом , купленным в метро.....
показати весь коментар
31.05.2021 12:07 Відповісти
а що буде викладать в цьому університеті кандидат наук ківа?
показати весь коментар
31.05.2021 12:08 Відповісти
Щоб там Ківа не викладав, гірше вже не буде)
показати весь коментар
31.05.2021 12:24 Відповісти
Если перейти дорогу от предполагаемого места строительства на ВДНХ,то там находится ННЦ"Институт биологии и медицины"Киевского национального университета им.Шевченко.Университет с именем,сильнейшая кафедра по вопросам биотехнологий....
показати весь коментар
31.05.2021 21:14 Відповісти
 
 