Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко

У президентському Університеті інформаційної та кібербезпеки буде створено окремий кластер, присвячений вивченню біотехнологій, зокрема протидії біологічним загрозам.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Окремий кластер в Університеті президента буде присвячено біотехнологіям: біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, безліч збудників, які викликають захворювання в людей і тварин. Це все ті загрози, до яких ми маємо готуватися", - зазначив глава МОЗ.

За словами Ляшка, створять Школу біотехнологій, Центр клінічних досліджень, Центр дослідження "Єдиного здоров'я", Вищу школу медицини, BSL-3 лабораторію, Школу громадського здоров'я, Центр безпечного професійного розвитку.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього.

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