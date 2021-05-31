Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У президентському Університеті інформаційної та кібербезпеки буде створено окремий кластер, присвячений вивченню біотехнологій, зокрема протидії біологічним загрозам.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Окремий кластер в Університеті президента буде присвячено біотехнологіям: біологічні загрози, хронічні неінфекційні захворювання, старіння населення, безліч збудників, які викликають захворювання в людей і тварин. Це все ті загрози, до яких ми маємо готуватися", - зазначив глава МОЗ.
За словами Ляшка, створять Школу біотехнологій, Центр клінічних досліджень, Центр дослідження "Єдиного здоров'я", Вищу школу медицини, BSL-3 лабораторію, Школу громадського здоров'я, Центр безпечного професійного розвитку.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього.
Будь ласка, зачекайте...
как відно, напоказ.
Кластєрьі в діковінку у нас.
такого несамовитого та недоречного вживання слова 'cluster', як у кластері Зєлупанутих, ви не почуєте ніде в світі.
...
Определение взаимосвязи гравитационных волн - нитей Вселенной, и управление ихними свойствами.
Создание собственных гравитационных линз, и не только линз, а линзовых систем, самостоятельное создание мод волн, преобразующих нити Вселенной, преобразующих материю, т.е. то, что нас окружает. Именно вот это приоритет!
Не думайте, что это фантастика, те цивилизации до нас, именно работали с этим направлением. Это те же пирамиды.
Вы в министры образования выбрали плагиатора.....
Где вы собираетесь ученый коллектив собирать?
ВСЕ достойные ученые давно смылись за границу, и за ваше бла-бла работать не будут.... Особенно, если им начальство поставят типа оппорыгов или плагиаторов..... Или вообще с дипломом , купленным в метро.....