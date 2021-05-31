Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко
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В президентском Университете информационной и кибербезопасности будет создан отдельный кластер, посвященный изучению биотехнологий, в частности, противодействию биологическим угрозам.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Отдельный кластер в Университете президента будет посвящен биотехнологиям: биологические угрозы, хронические неинфикционные заболевания, старение населения, множество возбудителей, которые вызывают заболевания у людей и животных. Это все те угрозы к которым мы должны готовится", - отметил глава Минздрава.
По словам Ляшко, создадут Школу биотехнологий, Центр клинических исследований, Центр исследования "Единого здоровья", Высшую школу медицины, BSL-3 лабораторию, Школу общественного здоровья, Центр безопасного профессионального развития.
Напомним, сегодня президент Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего.
Пожалуйста, подождите...
как відно, напоказ.
Кластєрьі в діковінку у нас.
такого несамовитого та недоречного вживання слова 'cluster', як у кластері Зєлупанутих, ви не почуєте ніде в світі.
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Определение взаимосвязи гравитационных волн - нитей Вселенной, и управление ихними свойствами.
Создание собственных гравитационных линз, и не только линз, а линзовых систем, самостоятельное создание мод волн, преобразующих нити Вселенной, преобразующих материю, т.е. то, что нас окружает. Именно вот это приоритет!
Не думайте, что это фантастика, те цивилизации до нас, именно работали с этим направлением. Это те же пирамиды.
Вы в министры образования выбрали плагиатора.....
Где вы собираетесь ученый коллектив собирать?
ВСЕ достойные ученые давно смылись за границу, и за ваше бла-бла работать не будут.... Особенно, если им начальство поставят типа оппорыгов или плагиаторов..... Или вообще с дипломом , купленным в метро.....