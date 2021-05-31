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Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко

В президентском Университете информационной и кибербезопасности будет создан отдельный кластер, посвященный изучению биотехнологий, в частности, противодействию биологическим угрозам.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Отдельный кластер в Университете президента будет посвящен биотехнологиям: биологические угрозы, хронические неинфикционные заболевания, старение населения, множество возбудителей, которые вызывают заболевания у людей и животных. Это все те угрозы к которым мы должны готовится", - отметил глава Минздрава.

По словам Ляшко, создадут Школу биотехнологий, Центр клинических исследований, Центр исследования "Единого здоровья", Высшую школу медицины, BSL-3 лабораторию, Школу общественного здоровья, Центр безопасного профессионального развития.

Напомним, сегодня президент Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
ось він, цей кластер
Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 715
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31.05.2021 11:39
+7
У вас в слове "клистир" ошибка
Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1645
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31.05.2021 11:40
+6
блин...мало в Украине химико-технологических универов с биотехнологическими кафедрами???? шо за бред??? опять нирвана ????
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31.05.2021 11:41
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Кластер у клоуна дал течь. И ее уже не устранить...
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31.05.2021 11:36 Ответить
ось він, цей кластер
Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 715
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31.05.2021 11:39 Ответить
Це інтелектуальний капітал припіздентської академії. Колег знімав к-т шнобілевських наук ківа і. в !
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31.05.2021 11:56 Ответить
кластер/ Дурь Мендель слуги народа Коломойского поняли как указание для составления заяв электорату. Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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31.05.2021 11:39 Ответить
По уліцам кластєра воділі,
как відно, напоказ.
Кластєрьі в діковінку у нас.

такого несамовитого та недоречного вживання слова 'cluster', як у кластері Зєлупанутих, ви не почуєте ніде в світі.
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31.05.2021 12:33 Ответить
пане Ляшко, для Вас головне не переплутати кластер з клістіром..
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31.05.2021 11:39 Ответить
Пізно, вже переплутати з клейстером)
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31.05.2021 12:25 Ответить
У вас в слове "клистир" ошибка
Отдельный кластер в президентском Университете будущего будет посвящен биотехнологиям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1645
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31.05.2021 11:40 Ответить
блин...мало в Украине химико-технологических универов с биотехнологическими кафедрами???? шо за бред??? опять нирвана ????
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31.05.2021 11:41 Ответить
главЗе!біл прогнозований та вивчений оточенням, порція дурі, підтакування бредням та "сосна" - ось і день пройшов... Так підіграли Зе!лоху, що воно пуп Землі, що воно вже нагадує орденоносного Брежнєва... Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1475 Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6976
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31.05.2021 12:13 Ответить
Окремий кластер у президентському Університеті майбутнього буде присвячено біотехнологіям, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9500

...
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31.05.2021 12:30 Ответить
Мдаааа......а приоритет до сих пор неправильно определен. Гравитация! еще раз ...ГРА... ВИ... ТА... ЦИЯ!!! Воооот приоритет!!!! Планетарного масштаба!!!

Определение взаимосвязи гравитационных волн - нитей Вселенной, и управление ихними свойствами.

Создание собственных гравитационных линз, и не только линз, а линзовых систем, самостоятельное создание мод волн, преобразующих нити Вселенной, преобразующих материю, т.е. то, что нас окружает. Именно вот это приоритет!

Не думайте, что это фантастика, те цивилизации до нас, именно работали с этим направлением. Это те же пирамиды.
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31.05.2021 11:44 Ответить
швидко зібрати ЗЕлень у трускавці й розвповісти їм шо такое новомодне слово КЛАСТЄР!
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31.05.2021 12:05 Ответить
а що таке вища школа медицини?!
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31.05.2021 12:06 Ответить
У вас (увы у нас) Кива - ученый....
Вы в министры образования выбрали плагиатора.....
Где вы собираетесь ученый коллектив собирать?
ВСЕ достойные ученые давно смылись за границу, и за ваше бла-бла работать не будут.... Особенно, если им начальство поставят типа оппорыгов или плагиаторов..... Или вообще с дипломом , купленным в метро.....
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31.05.2021 12:07 Ответить
а що буде викладать в цьому університеті кандидат наук ківа?
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31.05.2021 12:08 Ответить
Щоб там Ківа не викладав, гірше вже не буде)
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31.05.2021 12:24 Ответить
Если перейти дорогу от предполагаемого места строительства на ВДНХ,то там находится ННЦ"Институт биологии и медицины"Киевского национального университета им.Шевченко.Университет с именем,сильнейшая кафедра по вопросам биотехнологий....
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31.05.2021 21:14 Ответить
 
 