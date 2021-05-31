Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего

В Украине будет создан президентский университет будущего. Президент Зеленский подписал соответствующий указ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Образование и наука".

"Хочу подписать указ о создании президентского Университета Будущего. Верю, что в этом будущем мы сможем воплотить форму для успешного украинского образования и науки", - отметил глава государства и подписал указ.

Напомним, ранее президент Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.

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