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Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине будет создан президентский университет будущего. Президент Зеленский подписал соответствующий указ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский заявил в ходе форума "Украина 30. Образование и наука".
"Хочу подписать указ о создании президентского Университета Будущего. Верю, что в этом будущем мы сможем воплотить форму для успешного украинского образования и науки", - отметил глава государства и подписал указ.
Напомним, ранее президент Зеленский анонсировал создание нового университета, который будет готовить специалистов по вопросам безопасности. По окончании обучения выпускники будут работать на государство.
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+46 Леонід Мефодовський
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А Пєцік і Зєля - КАЗЛИ.
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.
Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.
Эд Дикий
А что будет с другими университетами, которые всю жизнь готовили специалистов образования и науки? Будешь сразу закрывать или вводить против них санкции?
Назвемо це Академія квартальних наук з головним офісом в Кривому Розі)
Интересно: чья идея?
https://24tv.ua/********************************************************************************
https://innotech.ua/ru/news/udivitelnaya-ukraina-uchenie-i-izobretateli
-и это только верхушка айсберга, у нас есть не только земля, богатая орошаемая земля, у нас
есть мозги и руки но для того что бы они не вытекали нужны условия, нужны госпрограммы и
система образования а буба с бубикими вместо этого нам предлагают инстетуд им. кивы.......