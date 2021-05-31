Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього

В Україні буде створено президентський університет майбутнього. Президент Зеленський підписав відповідний указ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Освіта і наука".

"Хочу підписати указ про створення президентського Університету майбутнього. Вірю, що в цьому майбутньому ми зможемо втілити форму для успішної української освіти та науки", - зазначив глава держави і підписав указ.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Після закінчення навчання випускники працюватимуть на державу.

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