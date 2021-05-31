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Зеленський (17387) освіта (1041) наказ (346) Університет (132)

Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього

В Україні буде створено президентський університет майбутнього. Президент Зеленський підписав відповідний указ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Освіта і наука".

"Хочу підписати указ про створення президентського Університету майбутнього. Вірю, що в цьому майбутньому ми зможемо втілити форму для успішної української освіти та науки", - зазначив глава держави і підписав указ.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Після закінчення навчання випускники працюватимуть на державу.

Також читайте: В українських вишах навчається 76,5 тис. іноземних студентів, з них майже 50% на медичних спеціальностях, - Міносвіти

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
Ректором буде папєнька, чи Ківа???
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31.05.2021 10:59
+42
Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего - Цензор.НЕТ 3150
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31.05.2021 11:11
+40
Набор будущих студентов

Зеленский подписал указ о создании президентского университета будущего - Цензор.НЕТ 9526
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31.05.2021 11:01
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Он верит...А вы, зебобики, во что верите?
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31.05.2021 11:26 Відповісти
...в Пєціка, коли його вжарять по саме годі
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31.05.2021 11:31 Відповісти
Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 1534 Два роки вже ви, ЗЕбіли, рилом землю риєте, та НІХРЕНА не знайшли на "Пєтю". І не знайдете Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 8946
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31.05.2021 11:34 Відповісти
А ви 5 років прахоботи жерли соєвий щєкалад і не здогадувались, що Зєльоний казьол вас збода
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31.05.2021 11:40 Відповісти
Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 2142
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31.05.2021 11:40 Відповісти
Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 8890
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31.05.2021 11:44 Відповісти
Гут, гут - клубніка в щЄкаладє з нітратами
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31.05.2021 11:53 Відповісти
угу, інша справа - ваше ЗЕлене гівно, без нітратів, так, ЗЕбіл? Продовжуй його жерти Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 9529
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31.05.2021 11:59 Відповісти
радует, что быдло73 даже не попробует в этом году! собирай чмо на электричество по 4 грн кВт.
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31.05.2021 12:54 Відповісти
+++
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31.05.2021 14:47 Відповісти
неправильная вера, зебоб, рождает большие разочарования. Подумай над этим(знаешь, что такое думать?)
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31.05.2021 11:35 Відповісти
Тебе ще в проекті не було коли я думав.
А Пєцік і Зєля - КАЗЛИ.
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31.05.2021 11:42 Відповісти
казьол у твоє\му дзеркалі, ЗЕбіл Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 3544
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31.05.2021 11:42 Відповісти
Викинь своє Зєєєєєєєркала
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31.05.2021 11:44 Відповісти
нафіг мені твоє дзеркало, ЗЕбіл???
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31.05.2021 11:47 Відповісти
Перестань гавкать ЗєЗік Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 3770
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31.05.2021 11:52 Відповісти
то твій батько в буді гавкає, ЗЕсрань Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 351
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31.05.2021 11:57 Відповісти
ти не чіпай мого батька, бо я твоїй мамі розкажу хто ти є
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31.05.2021 12:03 Відповісти
дуже страшно Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 5948 Йди кинь кістку своєму таткові
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31.05.2021 12:05 Відповісти
ох і м е р з о т н і прахоботи, так і провокують на спам не дождетесь
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31.05.2021 12:07 Відповісти
Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 4751
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31.05.2021 12:08 Відповісти
А ты, по ходу, д'Артаньян? Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 9895
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31.05.2021 11:50 Відповісти
Ні, просто КАЗЛИ ДОСТАЛИ.
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31.05.2021 11:54 Відповісти
А голосовал ты за кого? Только честно!
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31.05.2021 11:55 Відповісти
невже у вас є сумніви - за кого воно голосувало?
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31.05.2021 11:57 Відповісти
От него хочу услышать. Соврет ведь, гаденыш.
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31.05.2021 12:01 Відповісти
Проекты ведь разные бывают. В том числе и поумнее тех, кто думал до того, как проект зародился на свет. Такое бывает сплошь и рядом.
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31.05.2021 12:13 Відповісти
58 уголовных дел открыли, чё не жарите? Нагреть нечем? Вы даже посадить толком не можете. Вы тупые рукожопые амебы. Вам только шапито всем лохторатом натягивать для выступлений вашего новавалица. Шо там, фортепианный концерт будет?
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31.05.2021 11:45 Відповісти
Основное требование при поступлении будет полное отсутствие мозгов ... над универом на разноцветных надувных шариках будет постоянно висеть цитата "величайшего клоуна современности": "У меня нет времени думать стратегически..." Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 9687
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31.05.2021 11:29 Відповісти
Надо как-то выделить ему неделю времени подумать стратегически. Ну так, чисто поржать.
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31.05.2021 12:04 Відповісти
Это будет конкурент аваковскому институту будущего с его Тышкевичем?
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31.05.2021 11:31 Відповісти
...а ще конкурент Поплавку по виготовленню клоунів.
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31.05.2021 12:09 Відповісти
ЗЕленые обезьяны совсем с ума посходили
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31.05.2021 11:33 Відповісти
а він у них був, той розум?
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31.05.2021 11:34 Відповісти
На рынке совесть продавали…
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.

Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.
Эд Дикий
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31.05.2021 11:37 Відповісти
це ти про ЗЕленоко випердка свого? Наголосував, ЗЕбіл? Обтікай і жери ЗЕлене лайно, дбл Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 7560
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31.05.2021 11:38 Відповісти
А ти маб гімно в щЄкаладє від Пєціка жереш.
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31.05.2021 11:43 Відповісти
ми шоколад їмо. А ось ти - гівно ЗЕлене. Жери далі, дбл, і бажано - ОБЛЯПАЙСЯ Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 1746
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31.05.2021 11:45 Відповісти
ОООО.... Прахоботи почали спамить
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31.05.2021 11:56 Відповісти
...переїли Пєцікових полуниць
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31.05.2021 11:34 Відповісти
З яких пір ви, ЗЕбіли, їсте Пєтіни цукерки та полуницю??? Ні, фраєрок, жеріть СВОЄ ЗЕлене гівно Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 2946
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31.05.2021 11:35 Відповісти
Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 3727
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31.05.2021 11:41 Відповісти
То, что Петро привез систему наблюдения за противником на целый район обороны батальона, никого из зе-приматов не вставило. А вот клубника во всех пустых черепках вон какое эхо вызвала! Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 7921
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31.05.2021 11:58 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
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31.05.2021 12:09 Відповісти
зелиному бате наклёвывается жирная должность ректора
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31.05.2021 11:51 Відповісти
Як казав мій однокурсник - "Сєля ВІ, або Сєля Вас", що в перекладі з французького - "Життя ви, чи життя вас".
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31.05.2021 11:59 Відповісти
"Хочу подписать указ о создании президентского Университета Будущего. Верю, что в этом будущем мы сможем воплотить форму для успешного украинского образования и науки", - отметил глава государства. Источник: https://censor.net/ru/n3268411

А что будет с другими университетами, которые всю жизнь готовили специалистов образования и науки? Будешь сразу закрывать или вводить против них санкции?
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31.05.2021 11:58 Відповісти
Решта вузів по можливості перекваліфікують в естрадно-циркові, але всі студенти повинні будуть проходити практику в Шапіто-95. Особливо "здібні" зможуть працювати в органах влади, як Гідрант чи Юзік)
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31.05.2021 12:12 Відповісти
Ой как Мендельши не хватает! Вот бы она высказалась сейчас! Чего-то я аж затосковал по этой дурочке... Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 8406
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31.05.2021 12:00 Відповісти
Снова Аргентина подвезла мотиватор.
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31.05.2021 12:00 Відповісти
...тем более ректор есть на подхвате, без пяти минут проффесор
Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 6602
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31.05.2021 12:05 Відповісти
...прайХвєйСар усія навук
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31.05.2021 12:11 Відповісти
ЗЕЛЕНСЬКИЙ- УНІВЕСИТЕТ БУДУЩЄГО -ТЮРМА?
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31.05.2021 12:09 Відповісти
Законопроекти вже не катят , санкції -то такоє, а вот УКААААЗИИИ!!! Круто ЗЕбанда не виходить з тєми піару!
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31.05.2021 12:15 Відповісти
Цікаво одне, за які кошти буде створено той універ?
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31.05.2021 12:19 Відповісти
Вірю, що в цьому майбутньому ми зможемо втілити форму для успішної української освіти та науки Джерело: https://censor.net/ua/n3268411
Назвемо це Академія квартальних наук з головним офісом в Кривому Розі)
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31.05.2021 12:16 Відповісти
Таких же клоунов штамповать.
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31.05.2021 12:28 Відповісти
Блевать уже хочется от этого гнусявого НеЛоха! Брешет, лжет, ****** и врет, и все на одном дыхании!
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31.05.2021 12:43 Відповісти
еще один университет повесят на шею налогоплательщикам?
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31.05.2021 12:44 Відповісти
так никто ж не задумывается, откуда в бюджете берется бабло. Иначе не роздавали б "неприбыльные" гопредприятия. Хоть одно из розданых стало прибыльным?? Вон в РФ собирают Мерсы и планируют собирать Теслу, а у нас - Славуту.И то уже несколько лет только планируют. Но просвет есть - походу, будут ссобирать ВАЗ. А еще ведь был свой оригинальный автомобильчик - Волынянка в Луцке выпускалась - имела свою нишу и спрос! Блин,тупо ГРОХНУЛИ!
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31.05.2021 13:15 Відповісти
Лигу смеха, шоле, переименовывает?)) Университет будет юрЫстов подобных самому выпускать?
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31.05.2021 12:55 Відповісти
Походу свіжого коксу підвезли членограю, не звертайте уваги
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31.05.2021 13:02 Відповісти
Украине нужно договориться с Великобританией и США и Германией и вообщем с лучшими университетами мира, чтобы в Украине открыть филиалы их. Образование - это фундамент страны! На образовании все строится в стране и чем лучше образование, тем лучше постройка страны во всех отношениях.
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31.05.2021 13:10 Відповісти
никто не позволит делать позитивные прорывы в образовании.Уже вон ЗНО собираются грохнуть и принимать "согласно собеседования" для усиления борьбы с коррупцией.
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31.05.2021 13:18 Відповісти
Простите: а с чего Вы решили, что кто-то из нынешних собирается тут двигать вперёд науку с образованием? Это просто красивая идея для распила бабла!
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31.05.2021 14:51 Відповісти
Не можна так багато нюхати ....Завтра з являться школи майбутнього, потім дітсадки майбутнього, потім пологові будинки майбутьного, що тут скажеш - клоун при владі Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 1316
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31.05.2021 13:22 Відповісти
А о настоящем оно даже не замысливается.....
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31.05.2021 13:29 Відповісти
Господи, помилуй!
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31.05.2021 13:32 Відповісти
просто восхищаюсь стратегическим гением зе, наконец то будет создана цирковая академия, где с самого рождения будут воспитываться и готовиться к будущим свершениям клоуны-пианисты экстра-класса
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31.05.2021 13:39 Відповісти
Обов'язкова вимога для випускників цього "університету" -- ЖОДНОГО дня в житті не працювати за спеціальністю.
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31.05.2021 13:43 Відповісти
Неук з дипломом, але без знань створює університет! З черговим Днем ЗЕбільності 73% ідіотів!
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31.05.2021 13:59 Відповісти
а преподавать там будит Дрочило с белым билетом кива и плагиатор и придаток табачника шкарлет!
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31.05.2021 14:02 Відповісти
Ще папашка, якому хотіли пожиттєву премію виписати - видатний вчений стариган інформаційних технологій Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 6719
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31.05.2021 17:21 Відповісти
Вступительный экзамен:
Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 2514
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31.05.2021 14:29 Відповісти
Создатели Университета ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ!, что разрабатывать новые технологии это не то же самое, что организовать курсы гуманитарных наук. Технологии ЭТО НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДСТВ с декларируемыми направлениями. Если НЕТ таких производств и СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ - никаких успехов при реализации соответствующих университетских лекционных курсов - НЕ БУДЕТ! Выпускники УЕДУТ в страны, где ЕСТЬ такие производства и соответственно перспектива ихнего роста. Это популизм, полная туфта. Это всё равно, что сделать очень красивый руль на никудышнем, да еще чужом автомобиле и гордиться этим. Достаточно при приличных университетах создать три-четыре новых кафедры и они будут готовить 200 специалистов в год, а не распиливать 7 миллиардов, при том, что годовой бюджет ВСЕЙ НАУКИ УКРАИНЫ!!! около 5 млрд.
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31.05.2021 14:33 Відповісти
Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 4115
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31.05.2021 14:37 Відповісти
На строительство обещанного Зеленским нового университета нужно 7,2 миллиарда --Ну крассавцы же! И благородная цель (якобы -- науку двигать), и строительство -- всё что нужно для распила немалых держ.денег!
Интересно: чья идея?
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31.05.2021 14:48 Відповісти
заметь - университет безопасности. Какой такой безопасности ? Если взять попросту спич М.М. Жванецкого - "он был советником рабиновича по национальной безопасности" то касаемо (по косоворотскому) сегодняшнего политического момента - "иван был советником зеленского по национальной безопасности". т.е. обеспечивал безопасность гнусавого от 73 % охлократов. И продолжая спичи Жванецкого - " В Саратове уже смеются, прислали телеграмму".
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31.05.2021 15:15 Відповісти
ну шо лошары а где ж рихфирендум..... вы ж се *********** теперь.....
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31.05.2021 15:32 Відповісти
оно так скоро рината по состоянию обгонит))) пилит и пилит...прям безостановочно...тут и университет за 7 млрд и продажа земли на триллионы которые попадут куда угодно но не в бюджет. Тут и тропинки без тендера по цене автобанов США и торговля на крови своими сериалами в рф...молодец. Ну а шо?
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31.05.2021 16:31 Відповісти
Та не буде у того університета ніякого майбутнього - це так, для чергового розпилювання бюджетних грошей + земля ВДНГ. Хітьор бобйор...Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього - Цензор.НЕТ 3268
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31.05.2021 17:14 Відповісти
це повний жах бо зеля затягуе нас в минуле
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31.05.2021 17:37 Відповісти
готуватиме фахівців з питань безпеки... Хаха, більшості випускників стануть в нагоді такі знання на будові )
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31.05.2021 17:41 Відповісти
Полное безумие. На эти деньги оптимизировать работу существующих университетов, поднять зарплату преподавателям, отремонтировать помещения элементарно. Грядет грандиозный распил, не иначе.
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31.05.2021 21:43 Відповісти
"В будущем у нас будет Университет будущего" Зеленский. Так как настоящее требует работать, Зеленский будет жить в будущем
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31.05.2021 23:55 Відповісти
https://nv.ua/ukraine/events/23-ukrainskih-izobreteniya-specproekt-nv-ko-dnyu-nezavisimosti-ukrainy-8564.html

https://24tv.ua/********************************************************************************

https://innotech.ua/ru/news/udivitelnaya-ukraina-uchenie-i-izobretateli

-и это только верхушка айсберга, у нас есть не только земля, богатая орошаемая земля, у нас
есть мозги и руки но для того что бы они не вытекали нужны условия, нужны госпрограммы и
система образования а буба с бубикими вместо этого нам предлагают инстетуд им. кивы.......
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01.06.2021 06:08 Відповісти
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