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Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Україні буде створено президентський університет майбутнього. Президент Зеленський підписав відповідний указ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Освіта і наука".
"Хочу підписати указ про створення президентського Університету майбутнього. Вірю, що в цьому майбутньому ми зможемо втілити форму для успішної української освіти та науки", - зазначив глава держави і підписав указ.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський анонсував створення нового університету, який готуватиме фахівців з питань безпеки. Після закінчення навчання випускники працюватимуть на державу.
Топ коментарі
+46 Леонід Мефодовський
показати весь коментар31.05.2021 10:59
+42 Джура
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+40 18c49ed2
показати весь коментар31.05.2021 11:01
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А Пєцік і Зєля - КАЗЛИ.
За даром - три рубля кило.
Все приценялись - но не брали,
Товар не брендовый давно.
Хватали: Жадность, наглость, зависть,
Ложь раскупалась на «Ура».
А совесть? -.Бантиком украсить
И в сундучок сложить пора.
Эд Дикий
А что будет с другими университетами, которые всю жизнь готовили специалистов образования и науки? Будешь сразу закрывать или вводить против них санкции?
Назвемо це Академія квартальних наук з головним офісом в Кривому Розі)
Интересно: чья идея?
https://24tv.ua/********************************************************************************
https://innotech.ua/ru/news/udivitelnaya-ukraina-uchenie-i-izobretateli
-и это только верхушка айсберга, у нас есть не только земля, богатая орошаемая земля, у нас
есть мозги и руки но для того что бы они не вытекали нужны условия, нужны госпрограммы и
система образования а буба с бубикими вместо этого нам предлагают инстетуд им. кивы.......