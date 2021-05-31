Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, все области сейчас находятся в "желтой" зоне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек.

Из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занята 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться также количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

"В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение"Дія". На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививки. В субботу были вакцинированы девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные от начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику", - сообщил Шмыгаль президенту.

Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал Президента о планах по вакцинации населения.

Также на совещании отметили, что 30 мая по Индии была направлена ​​гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.

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