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Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП

В Украине наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19, все области сейчас находятся в "желтой" зоне.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом шла речь на селекторном совещании.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что все эпидемические показатели фактически достигли уровня сентября 2020 - как по количеству занятых коек, так и по количеству активных больных, которых на сегодня 110 876 человек.

Из 74 675 коек, предусмотренных для больных коронавирусом, занята 14 451, то есть 19%. Продолжает снижаться также количество занятых аппаратов искусственной вентиляции легких (893 из 6700) и коек интенсивной терапии (занято 30%).

"В эти выходные в Киеве, Львове и Одессе началась массовая вакцинация людей, которые записались на прививку через приложение"Дія". На спортивных объектах, стадионах, спорткомплексах были организованы пункты прививки. В субботу были вакцинированы девять тысяч человек и более 6100 - в воскресенье. Это самые высокие показатели за выходные от начала кампании по вакцинации. Со следующих выходных мы будем расширять эту практику", - сообщил Шмыгаль президенту.

Зеленский дал поручение проанализировать и спрогнозировать развитие ситуации с заболеваемостью COVID-19 осенью текущего года.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко проинформировал Президента о планах по вакцинации населения.

Также на совещании отметили, что 30 мая по Индии была направлена ​​гуманитарная помощь: кислородные концентраторы и аппараты ИВЛ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
А что тут прогнозировать ? Вакцины - продать , Кислородные концентраторы - продать . Маски тоже продать. Ничего личного , бизнес . На крови , ****.
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31.05.2021 15:08
+4
ух ты ж ка.... спрогнозировать? )))) по знакам зодиака? или так...с потолка? ))))
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31.05.2021 15:09
+3
Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 9781
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31.05.2021 15:15
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Правила форума Совет форумчан
А что тут прогнозировать ? Вакцины - продать , Кислородные концентраторы - продать . Маски тоже продать. Ничего личного , бизнес . На крови , ****.
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31.05.2021 15:08 Ответить
ух ты ж ка.... спрогнозировать? )))) по знакам зодиака? или так...с потолка? ))))
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31.05.2021 15:09 Ответить
Метод научного втыка! Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 3665
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31.05.2021 15:10 Ответить
вже не будуть.
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31.05.2021 15:12 Ответить
отправить концентраторы в Индию а потом прогнозировать шо ж будет дома.
отето власть, ...лять
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31.05.2021 15:11 Ответить
подивимось, як це жертвоприношення Індії вплине на поставку вакцини (треба ж колоти по другому колу, а нічим)
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31.05.2021 15:15 Ответить
теперь населению бдл73 будут регулярно сообщать какие к нему в башку галлюцинации приходят в течении дня после кокса?
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31.05.2021 15:12 Ответить
Да заберите у него айкосик уже. Из под стола от хохота устал уже вылазить. Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 893
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31.05.2021 15:13 Ответить
Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 9781
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31.05.2021 15:15 Ответить
Спрогнозировать на осень?-это нЕчто Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 6729
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31.05.2021 15:27 Ответить
Бабу Вангу ще б запитав би що буде осінню з ковідом.
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31.05.2021 15:37 Ответить
Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 491
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31.05.2021 15:38 Ответить
а хто зпрогнозує ? прикарпатьскі мольвари ? чи як їх там
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31.05.2021 15:43 Ответить
И о прогнозе
Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 7203 Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 6305
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31.05.2021 15:45 Ответить
Прогноз? Ок. До осени будет вакцинировано максимум 3 млн, т.е. около 8% населения.Еще процентов 20 переболели весной. Так что следующая волна (по плану на октябрь-ноябрь) будет немного мягче. 6-10 тыс человек\сутки заболевших, 150-250 умерших\сутки. Если коротко, то это называется провал вакцинации.
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31.05.2021 16:40 Ответить
эти клоуны програму правительства не смогли написать за год.Но за то гнать чушь с умным видом тут они мастера спорта. Зеля уже спрогнозировал 120 тыс трупов к новому году,прошлым летом если не будут слушаться степашку.
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31.05.2021 17:18 Ответить
Так зеЛох кричав що вони майстри спорту по боротьбі з коронавірусом хай сам і прогнозує.
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31.05.2021 17:27 Ответить
"Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП" - я так підозріваю ,що "прогнозувати " буде придворний "вчений" ,ківі! Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 6715 Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 1437 Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 5539
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31.05.2021 17:52 Ответить
для прогнозирования нужно выделить 10 лярдов грн с кармана украинцев и вернуть главного "прогнозера" степашкина Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 5468
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31.05.2021 20:52 Ответить
 
 