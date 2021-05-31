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Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19, усі області нині перебувають у "жовтій" зоні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося на селекторній нараді.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що всі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року - як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 876 осіб.

Із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, зайнято 14 451, тобто 19%. Продовжує знижуватися також кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

"Цими вихідними у Києві, Львові та Одесі розпочалася масова вакцинація людей, які записалися на щеплення через застосунок "Дія". На спортивних об’єктах, стадіонах, спорткомплексах були організовані пункти щеплення. У суботу було вакциновано 9000 осіб і понад 6100 – у неділю. Це найвищі показники за вихідні від початку кампанії з вакцинації. З наступних вихідних ми будемо розширювати цю практику", – повідомив Шмигаль президенту.

Зеленський дав доручення проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував Президента про плани з вакцинації населення.

Також на нараді зазначили, що на виконання указу Глави держави 30 травня до Індії була направлена гуманітарна допомога: кисневі концентратори та апарати ШВЛ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав указ про створення президентського університету майбутнього

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
А что тут прогнозировать ? Вакцины - продать , Кислородные концентраторы - продать . Маски тоже продать. Ничего личного , бизнес . На крови , ****.
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31.05.2021 15:08
+4
ух ты ж ка.... спрогнозировать? )))) по знакам зодиака? или так...с потолка? ))))
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31.05.2021 15:09
+3
Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 9781
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31.05.2021 15:15
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А что тут прогнозировать ? Вакцины - продать , Кислородные концентраторы - продать . Маски тоже продать. Ничего личного , бизнес . На крови , ****.
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31.05.2021 15:08 Відповісти
ух ты ж ка.... спрогнозировать? )))) по знакам зодиака? или так...с потолка? ))))
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31.05.2021 15:09 Відповісти
Метод научного втыка! Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 3665
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31.05.2021 15:10 Відповісти
вже не будуть.
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31.05.2021 15:12 Відповісти
отправить концентраторы в Индию а потом прогнозировать шо ж будет дома.
отето власть, ...лять
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31.05.2021 15:11 Відповісти
подивимось, як це жертвоприношення Індії вплине на поставку вакцини (треба ж колоти по другому колу, а нічим)
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31.05.2021 15:15 Відповісти
теперь населению бдл73 будут регулярно сообщать какие к нему в башку галлюцинации приходят в течении дня после кокса?
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31.05.2021 15:12 Відповісти
Да заберите у него айкосик уже. Из под стола от хохота устал уже вылазить. Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 893
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31.05.2021 15:13 Відповісти
Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 9781
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31.05.2021 15:15 Відповісти
Спрогнозировать на осень?-это нЕчто Зеленский поручил спрогнозировать развитие ситуации с COVID-19 осенью, - ОП - Цензор.НЕТ 6729
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31.05.2021 15:27 Відповісти
Бабу Вангу ще б запитав би що буде осінню з ковідом.
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31.05.2021 15:37 Відповісти
Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 491
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31.05.2021 15:38 Відповісти
а хто зпрогнозує ? прикарпатьскі мольвари ? чи як їх там
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31.05.2021 15:43 Відповісти
И о прогнозе
Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 7203 Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 6305
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31.05.2021 15:45 Відповісти
Прогноз? Ок. До осени будет вакцинировано максимум 3 млн, т.е. около 8% населения.Еще процентов 20 переболели весной. Так что следующая волна (по плану на октябрь-ноябрь) будет немного мягче. 6-10 тыс человек\сутки заболевших, 150-250 умерших\сутки. Если коротко, то это называется провал вакцинации.
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31.05.2021 16:40 Відповісти
эти клоуны програму правительства не смогли написать за год.Но за то гнать чушь с умным видом тут они мастера спорта. Зеля уже спрогнозировал 120 тыс трупов к новому году,прошлым летом если не будут слушаться степашку.
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31.05.2021 17:18 Відповісти
Так зеЛох кричав що вони майстри спорту по боротьбі з коронавірусом хай сам і прогнозує.
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31.05.2021 17:27 Відповісти
"Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП" - я так підозріваю ,що "прогнозувати " буде придворний "вчений" ,ківі! Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 6715 Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 1437 Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 5539
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31.05.2021 17:52 Відповісти
для прогнозирования нужно выделить 10 лярдов грн с кармана украинцев и вернуть главного "прогнозера" степашкина Зеленський доручив спрогнозувати розвиток ситуації з COVID-19 восени, - ОП - Цензор.НЕТ 5468
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31.05.2021 20:52 Відповісти
 
 