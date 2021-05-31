Проезд в Виннице подорожал до 10 грн
Новости Цензор.НЕТ Общество
Одна поездка в маршрутке в Виннице будет теперь стоить 10 гривен.
Такое решение принял исполком Винницкого горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.
Рост цены в горсовете объясняют подорожанием составляющих тарифа и падением потока пассажиров - за время карантина оно упало на 62%.
Чиновники напомнили, что перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 12 грн.
"Мы ставим требования перед перевозчиками обеспечить надлежащее качество перевозок и прозрачные правила на этом рынке. Для этого мы обязываем перевозчиков установить валидаторы и работать на безналичной системе оплаты проезда. Аналогичной, которая действует в муниципальном транспорте", - заявил руководитель департамента экономики и инвестиций винницкого горсовета Максим Мартьянов.
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При ЗЕленом ублюдке, во всём виноват...тоже Порох.
Лечи свою брехливую бошку, чпо Падаляковское
Так що куда нас ці "сусаніни" 30 років ведуть... знають виключно лише вони. І той шлях явно не в Європу.
то есть - непонятно получается - вроде бедные и клянчат в Европе кредиты - даже дороги не могут сделать норм., но машины заставляют подумать - кто и у кого еще должен клянчить))
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яке гарне пояснення! А головне-правда ! Ще сонячна активність впливає на пасажиропоток і бурі на Венері. А мені цікаво скільки перевізників сидить в горсовєтє Вінниці?
В Украине средняя зп. Где то 10-13 тыс. грн. (Это примерно половина от Польской) ну так в Польше проезд стоит 3.5 злотых в среднем в автобусе за один билет. В Украине это 1.5злот. но при этом запчасти и топливо стоят что у нас что у вас почти одинаково (или разница очень не значительная). Если взять Германию или Францию, там билет в електротранспорте или автобусе (одноразовый будет стоять уже от 2.5€ где то на периферии, но при этом разница в доходах будет только примерно в 3-3.5 раза. То есть итог таков - что как Вы называете "европейцам" должно быть больше смысла возмущаться и протестовать на счет этого, чем украинцам. Ну разве что вы хотите ездить на вечнораздолбанной технике и по кочкам вместо дорог.
По факту если у нас ехать с пересадками то почти тоже самое.
Ждем очередного конца бедности.
Наголосували? Жрі-те.
Подняли бы до 50, потом снизили до 30 - и все были бы счастливы.