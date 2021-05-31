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Проезд в Виннице подорожал до 10 грн

Новости Цензор.НЕТ Общество

Проезд в Виннице подорожал до 10 грн

Одна поездка в маршрутке в Виннице будет теперь стоить 10 гривен.

Такое решение принял исполком Винницкого горсовета, сообщает Цензор.НЕТ.

Рост цены в горсовете объясняют подорожанием составляющих тарифа и падением потока пассажиров - за время карантина оно упало на 62%.

Чиновники напомнили, что перевозчики хотели поднять стоимость проезда до 12 грн.

Читайте: Автоперевозчики в Харькове сходят с маршрутов из-за штрафов

"Мы ставим требования перед перевозчиками обеспечить надлежащее качество перевозок и прозрачные правила на этом рынке. Для этого мы обязываем перевозчиков установить валидаторы и работать на безналичной системе оплаты проезда. Аналогичной, которая действует в муниципальном транспорте", - заявил руководитель департамента экономики и инвестиций винницкого горсовета Максим Мартьянов.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+24
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 3459
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31.05.2021 19:21
+20
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 1225
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31.05.2021 19:24
+18
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 6760
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31.05.2021 19:21
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Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 3459
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31.05.2021 19:21 Ответить
Так это Зеля виноват? Значит про потужну реформу децентрализации Полу(нычный)гэтьман збрехав? Ну как всегда
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31.05.2021 20:38 Ответить
ты, ЗЕбил! При Порохе, ВО ВСЁМ был виноват Порох.
При ЗЕленом ублюдке, во всём виноват...тоже Порох.
Лечи свою брехливую бошку, чпо Падаляковское
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31.05.2021 21:06 Ответить
Порохобот, ты случайно как-нибудь завтыкаешь что не в интернете и так кого-то хамски оскорбишь. Там же не будет рядом ни любимого бригадира порохоботов, ни модератора, который удалит...И репа будет болеть по-настоящему
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31.05.2021 21:48 Ответить
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 6760
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31.05.2021 19:21 Ответить
идем в иевропу через жопу,пенсии и зарплаты украинские- цены европейские, спасибачки, таварищи сусанины
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31.05.2021 19:22 Ответить
Ви помиляєтеся: наприклад, в тій самій Польщі ціни на більшість груп товарів нижче, чим в Україні.
Так що куда нас ці "сусаніни" 30 років ведуть... знають виключно лише вони. І той шлях явно не в Європу.
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31.05.2021 19:28 Ответить
До Ахврики.
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31.05.2021 19:29 Ответить
парадокс - в Европе дороги хорошие а машины дешевле чем в Киеве где наоборот.
то есть - непонятно получается - вроде бедные и клянчат в Европе кредиты - даже дороги не могут сделать норм., но машины заставляют подумать - кто и у кого еще должен клянчить))
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31.05.2021 19:37 Ответить
В Польше одноразовый проезд 4 злотых, это около 30 грн.
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31.05.2021 19:38 Ответить
В Турции ВСЕ продукты дешевле, чем в Украине.
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31.05.2021 19:33 Ответить
Транспорт с кондиционерами, ремнями безопастности, страхование жизни каждого пассажира и многое другое...
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 7418
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31.05.2021 19:24 Ответить
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 1225
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31.05.2021 19:24 Ответить
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 3460
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31.05.2021 19:34 Ответить
Оуели,пляти, в Черновцах тоже хотят,шоб их...
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31.05.2021 19:25 Ответить
В Луцьку тролейбус 4 грн маршрутка 6 грн. Гроші не водятлам в карман ,а стоять валідатори і електронні квитки.І ніякої корупції. Все чесно і прозоро.І виявилося що і по 6 грн прибуткові перевезення! Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 3568 Тільки бариги перестали надприбутки заробляти.
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31.05.2021 19:39 Ответить
от зачем Вы дразнитесь ? ))))
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31.05.2021 19:47 Ответить
А поставивши додаток на смартфон можна закидати гроші на рахунок та платити з самого смарта приклавши до камери валідатора ! Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 6625Або банківською карткою з NFC-чіпом. Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 271 А ще в нас "розумні зупинки" по місту з ЮСБ-портами для зарядки відеонаглядом та екранами де показує час прибуття тролейбуса і міських маршруток Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 794
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31.05.2021 20:05 Ответить
Вже люблю Луцьк, як і замок Любарта
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31.05.2021 20:14 Ответить
Это да. И ресторан "Чевермето", вкуснейшее меню.
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31.05.2021 20:34 Ответить
В Рівному так само: 4/6 але скоро вже буде 8
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31.05.2021 22:20 Ответить
Рост цены в горсовете объясняют подорожанием составляющих тарифа и падением потока пассажиров - за время карантина оно упало на 62%

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яке гарне пояснення! А головне-правда ! Ще сонячна активність впливає на пасажиропоток і бурі на Венері. Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 5057 А мені цікаво скільки перевізників сидить в горсовєтє Вінниці? Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 9090
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31.05.2021 19:27 Ответить
Так ведь эпоха бидности закончилась, разве ещё кто нибудь ездит на маршрутке?
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31.05.2021 19:27 Ответить
учителя с зарплатой 4000 долларов Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 9279
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31.05.2021 21:56 Ответить
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 4065
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31.05.2021 19:28 Ответить
0,36 USD...жах🤪
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31.05.2021 19:28 Ответить
Благодетели, мол перевозчики хотели 12 а мы их уговорили на 10.
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31.05.2021 19:31 Ответить
Абсолютно сдекватная сегодняшним реалиям цена проезда. Сами посчитайте:
В Украине средняя зп. Где то 10-13 тыс. грн. (Это примерно половина от Польской) ну так в Польше проезд стоит 3.5 злотых в среднем в автобусе за один билет. В Украине это 1.5злот. но при этом запчасти и топливо стоят что у нас что у вас почти одинаково (или разница очень не значительная). Если взять Германию или Францию, там билет в електротранспорте или автобусе (одноразовый будет стоять уже от 2.5€ где то на периферии, но при этом разница в доходах будет только примерно в 3-3.5 раза. То есть итог таков - что как Вы называете "европейцам" должно быть больше смысла возмущаться и протестовать на счет этого, чем украинцам. Ну разве что вы хотите ездить на вечнораздолбанной технике и по кочкам вместо дорог.
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31.05.2021 19:37 Ответить
Полтора часа или 100 мин.
По факту если у нас ехать с пересадками то почти тоже самое.
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31.05.2021 19:48 Ответить
Я имел в виду только одноразовые билеты.
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31.05.2021 19:50 Ответить
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 4182 - даааа , после предыдущих подорожаний парк техники заметно обновился... Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 3479
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31.05.2021 21:59 Ответить
В Киеве уже месяц как по 10грн в некоторых жёлтых "шатллах"...
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31.05.2021 19:38 Ответить
В Харькове 10 гр уже 2 года.
Ждем очередного конца бедности.
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31.05.2021 19:40 Ответить
Самому смешно, когда слышишь что где-то подняли с 5 до 7 гривен и все недовольны, а тут пофигу😁😁😁😁😁
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31.05.2021 20:01 Ответить
зато есть лавочки имени Адольфовича и парк Горького ! Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 7501
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31.05.2021 21:53 Ответить
Мером Вінниці вдруге став Сергій Моргунов («Українська стратегія Гройсмана»), мер міста з 2015 року. Він отримав 69,93 % голосів. Його найближчий опонент Сергій Кудлаєнко (Європейська солідарність) набрав 13,04 %[1].

Наголосували? Жрі-те.
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31.05.2021 19:57 Ответить
Вибори до обласної ради Українська Стратегія Гройсмана 47,62 % Європейська Солідарність 13,10 % ВО «Батьківщина»13,10 %
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31.05.2021 19:59 Ответить
Во Львове был на отдыхе и ровно перед прошедшими выходными подняли цену до 9 грн.
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31.05.2021 20:01 Ответить
Добавлю: на всех видах транспорта. У нас в Одессе в июне ждем.
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31.05.2021 20:02 Ответить
Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 2980
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31.05.2021 20:03 Ответить
"У післямові професор причиною нещасть тогочасних євреїв, які опинилися між молотом і ковадлом, називає той факт, що вони виявилися в ролі "відповідальних за соціальні утиски", на них як на орендарів і збирачів податків вилився гнів українського населення."
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31.05.2021 20:53 Ответить
Винница это заслужила вдвойне))))
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31.05.2021 20:57 Ответить
я одного не пойму как может быть одинаковой цена на проезд в маршрутке с дизельным мотором и на газу.цена дизтоплива то в 2 раза больше.
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31.05.2021 21:19 Ответить
мало ! - цена должна быть 20 грн., не может метро стоить дороже скотовозки - "прочувствуй нашу любовь.." ! Проезд в Виннице подорожал до 10 грн - Цензор.НЕТ 8213
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31.05.2021 21:51 Ответить
Из за каких то 10 грн. даже в новостях место нашли.
Подняли бы до 50, потом снизили до 30 - и все были бы счастливы.
Проїзд у Вінниці подорожчав до 10 грн - Цензор.НЕТ 3916
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01.06.2021 09:45 Ответить
 
 