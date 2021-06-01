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Проїзд у Вінниці подорожчав до 10 грн
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Одна поїздка у маршрутці у Вінниці тепер коштуватиме 10 гривень.
Таке рішення ухвалив виконком Вінницької міськради, повідомляє Цензор.НЕТ.
Зростання ціни в міськраді пояснюють подорожчанням складових тарифу і падінням потоку пасажирів - за час карантину він впав на 62%.
Чиновники нагадали, що перевізники хотіли підняти вартість проїзду до 12 грн.
"Ми ставимо вимоги перед перевізниками забезпечити належну якість перевезень і прозорі правила на цьому ринку. Для цього ми зобов'язуємо перевізників встановити валідатори і працювати на безготівковій системі оплати проїзду. Аналогічній, яка діє в муніципальному транспорті", - заявив керівник департаменту економіки й інвестицій вінницької міськради Максим Мартьянов.
Топ коментарі
+24 Джура
показати весь коментар31.05.2021 19:21
+20 Филипп Филиппович Преображенск
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+18 Кот Бегемот 97abc974
показати весь коментар31.05.2021 19:21
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Будь ласка, зачекайте...
При ЗЕленом ублюдке, во всём виноват...тоже Порох.
Лечи свою брехливую бошку, чпо Падаляковское
Так що куда нас ці "сусаніни" 30 років ведуть... знають виключно лише вони. І той шлях явно не в Європу.
то есть - непонятно получается - вроде бедные и клянчат в Европе кредиты - даже дороги не могут сделать норм., но машины заставляют подумать - кто и у кого еще должен клянчить))
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яке гарне пояснення! А головне-правда ! Ще сонячна активність впливає на пасажиропоток і бурі на Венері. А мені цікаво скільки перевізників сидить в горсовєтє Вінниці?
В Украине средняя зп. Где то 10-13 тыс. грн. (Это примерно половина от Польской) ну так в Польше проезд стоит 3.5 злотых в среднем в автобусе за один билет. В Украине это 1.5злот. но при этом запчасти и топливо стоят что у нас что у вас почти одинаково (или разница очень не значительная). Если взять Германию или Францию, там билет в електротранспорте или автобусе (одноразовый будет стоять уже от 2.5€ где то на периферии, но при этом разница в доходах будет только примерно в 3-3.5 раза. То есть итог таков - что как Вы называете "европейцам" должно быть больше смысла возмущаться и протестовать на счет этого, чем украинцам. Ну разве что вы хотите ездить на вечнораздолбанной технике и по кочкам вместо дорог.
По факту если у нас ехать с пересадками то почти тоже самое.
Ждем очередного конца бедности.
Наголосували? Жрі-те.
Подняли бы до 50, потом снизили до 30 - и все были бы счастливы.