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Новости Происшествия Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км

Водопровод является временным, строили его российские военные. Оккупанты утверждают, что таким образом "сняли водную блокаду Крыма".

А строительство водопровода заявил министр обороны России Сергей Шойгу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, водопровод является временным и должен бесперебойно поставлять воду в оккупированный полуостров до завершения строительства магистрального водопровода.

Он заявил, что "важно отметить, что вооруженные силы принимают участие в решении общегражданских вопросов", а новый водопровод позволил снять "водную блокаду Крыма".

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В то же время заместитель главы российского Министерства строительства Максим Егоров заявил, что потери воды в водопроводах оккупированного Крыма достигают 70%.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 4149
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31.05.2021 22:38
+17
Что за нелепая информация? Откуда водопровод? Из Крыма в Крым? Сколько воды по нему качают? Куда конкретно?
Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 1549
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31.05.2021 22:41
+8
Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 474.
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01.06.2021 00:42
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Правила форума Совет форумчан
отлично! пускайте по ним ...ГАЗ!
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31.05.2021 22:34 Ответить
иприт
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01.06.2021 08:56 Ответить
откуда ?
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31.05.2021 22:35 Ответить
Будуть пити водичку з російських каналізацій)
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31.05.2021 22:35 Ответить
Украине надо подать воду в крым с реки кальмиус. Пусть пьют кровь ту что они пролили.Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 4433
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31.05.2021 22:36 Ответить
Закольцевать, набрать воды и гонять по кругу!
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31.05.2021 22:36 Ответить
так потери ж воды 70% на круг )) уже на втором круге доливать камнями с неба придётся )))
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31.05.2021 22:39 Ответить
боевые роботы за работой )))) ворошилов был обалдевший от идей тухачевского заменить коня машиной, а от идеи парашного вояку роботом заменить он бы вообще на месте и сам сдох от ярости и боевого тувинского аленя пристрелил бы ))
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31.05.2021 22:37 Ответить
Уявляю робоФьодоров з коромислами, які чалапають по керчьмосту та несуть драгоценную влагу. Афігєть!
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31.05.2021 23:31 Ответить
Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 4149
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31.05.2021 22:38 Ответить
8. Куба була б "похлєщє" Ямайки
9. Радикальний ісламізм навіть не народився б.
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31.05.2021 22:48 Ответить
Что за нелепая информация? Откуда водопровод? Из Крыма в Крым? Сколько воды по нему качают? Куда конкретно?
Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 1549
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31.05.2021 22:41 Ответить
Дон по трубах впадає в Крим
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31.05.2021 22:50 Ответить
так швидко...ми лише недавно описали, як технологіями сєвєрного потоку можна воду з гирла дону в крим подати
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31.05.2021 22:56 Ответить
Можно и из Волги, но какой нафик Дон в 32км от Крыма?
31.05.21 22:32 Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км
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31.05.2021 22:58 Ответить
а вода в нём пресная?
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31.05.2021 23:05 Ответить
Почти пресная. Бывшая в употреблении. Как Геннадий Москаль и советовал москалям. Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 9225
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31.05.2021 23:51 Ответить
диды голодного блокадного чЛенинграда, крутятся в могилах как пропеллеры, когда видят как новые нацисты из кремля давят катками и бульдозерами гусей, сыр, свинину, томаты и фрукты...и когда слышат о какой то водной блокаде в Крыму, устроенном их же внуками, после захвата чужой территории
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31.05.2021 22:46 Ответить
Проклали водогін не в Крим, а в Криму. Мабуть десь був надлишок води, яка стікала в море. А тепер потече в міську каналізацію транзитом крізь кацапів.
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31.05.2021 22:50 Ответить
А може це каналізація потече у море транзитом через кацапів ? В каналізації теж вода - хоча дуже брудна
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01.06.2021 00:01 Ответить
сколько тот временный трупопровод отнял средств у кацапов. сколько танков не построено, сколько ракет...? а это все спасенные чьи-то жизни...
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31.05.2021 22:51 Ответить
завидуешь свободе, падло мацковское?
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31.05.2021 23:13 Ответить
Из одной лужи в другую воду перекачивают - завидуй Украина!!😁😁😁😁
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31.05.2021 23:55 Ответить
Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 474.
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01.06.2021 00:42 Ответить
Нащо так далеко? - два моря поряд...
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01.06.2021 00:48 Ответить
Ну-у-у,якщо за роботу взялись рукожопі кацапи,та ще й воя-я-яки,то можемо ,шановні українці, спати спокійно,бо води в Криму як не було,так і не буде.І це по-перше,а по-друге: звідкіля отоє засранеє військо жене воду за допомогою аж 32 кілометрового водогону? Бизівно,як говорять у нас на заході України (мабуть), вони отой водогін проклали умовно,а його еквівалент у гамериканських,або європейських рублях отой дядько із величезною бздіркою,чи може пи-----діркою на погонах використав для бдівництва власного палацику на якійсь із територій кримських заказників. О,у це ми повіримо дружньо усі,бо і у нас таких Корейків із великими зірками немало. Ну,давайте,шановні співвітчизнико,спокійно влягатися бай-бай,на добраніч.
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01.06.2021 01:08 Ответить
Я ось теж не зрозумів, як кацапня за допомогою трубопроводу в 32 км зможе вирішити проблеми Криму з водою. Вони там їбануті чи як? Питання звісно риторичне, але все таки...
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01.06.2021 01:29 Ответить
Що цапи тільки не наговорять? То за три роки Лас- Вегас будували, то літаками хмари ловили, потім кричали, що води Криму своєї води досить. Тепер, мабуть, почнуть рис вирощувати. Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 9726
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01.06.2021 02:23 Ответить
Шаман удмуртський читає на ніч сценарій фільму "Водяний світ", і періодично викидає отарі на іржавому танкері цигарки, промови та примарні сподівання на кращі часи у загубленому світі. Схемка москальських дурисвітів в АРК працює вже сім років. У совку вона працювала 74 роки, а потім довелося міняти курс на протилежний )))
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01.06.2021 10:47 Ответить
Расстояние Тамань Керчь по трассе составляет 47 км, а по прямой - 26 км.

Значить - не з теритоії РФ - 32 км - з проблемами майже по прямій - під дном проливу ?
Так звідки будуть водичку брати ? Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 757
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01.06.2021 02:55 Ответить
ПО ТРУБАМ ОГОНЬ !)
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01.06.2021 03:59 Ответить
Не в Крим, а в Криму. Але закон збереження маси який сформував Мелісс, а довів Лавуазьє свідчить однозначно, що якщо з Криму в Крим качати воду - кількість води на півострові не змениться.
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01.06.2021 09:10 Ответить
В АРК пройшов дощик. Тиждень усі митимуть причандали без обмежень. А головмоскаль поспішив збрехнути вчора, тому що післязавтра його брехня вже буде надто помітна у зливних бачках.
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01.06.2021 10:39 Ответить
Минуточку!
Водопровод ОТКУДА и КУДА?
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01.06.2021 10:44 Ответить
похоже из Крыма в Крым )))
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01.06.2021 12:12 Ответить
 
 