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Новини Події Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км

Новини Цензор.НЕТ Події

Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км

Водогін є тимчасовим, будували його російські військові. Окупанти стверджують, що таким чином "зняли водну блокаду Криму".

Про будівництво водогону заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, водогін є тимчасовим і має безперебійно постачати воду в окупований півострів до завершення будівництва магістрального водопроводу.

Він заявив, що "важливо відзначити, що збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань", а новий водогін дозволив зняти "водну блокаду Криму".

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Водночас заступник глави російського Міністерства будівництва Максим Єгоров заявив, що втрати води у водогонах окупованого Криму досягають 70%.
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Топ коментарі
+36
Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 4149
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31.05.2021 22:38
+17
Что за нелепая информация? Откуда водопровод? Из Крыма в Крым? Сколько воды по нему качают? Куда конкретно?
Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 1549
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31.05.2021 22:41
+8
Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 474.
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01.06.2021 00:42
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отлично! пускайте по ним ...ГАЗ!
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31.05.2021 22:34 Відповісти
иприт
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01.06.2021 08:56 Відповісти
откуда ?
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31.05.2021 22:35 Відповісти
Будуть пити водичку з російських каналізацій)
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31.05.2021 22:35 Відповісти
Украине надо подать воду в крым с реки кальмиус. Пусть пьют кровь ту что они пролили.Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 4433
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31.05.2021 22:36 Відповісти
Закольцевать, набрать воды и гонять по кругу!
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31.05.2021 22:36 Відповісти
так потери ж воды 70% на круг )) уже на втором круге доливать камнями с неба придётся )))
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31.05.2021 22:39 Відповісти
боевые роботы за работой )))) ворошилов был обалдевший от идей тухачевского заменить коня машиной, а от идеи парашного вояку роботом заменить он бы вообще на месте и сам сдох от ярости и боевого тувинского аленя пристрелил бы ))
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31.05.2021 22:37 Відповісти
Уявляю робоФьодоров з коромислами, які чалапають по керчьмосту та несуть драгоценную влагу. Афігєть!
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31.05.2021 23:31 Відповісти
Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 4149
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31.05.2021 22:38 Відповісти
8. Куба була б "похлєщє" Ямайки
9. Радикальний ісламізм навіть не народився б.
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31.05.2021 22:48 Відповісти
Что за нелепая информация? Откуда водопровод? Из Крыма в Крым? Сколько воды по нему качают? Куда конкретно?
Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км - Цензор.НЕТ 1549
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31.05.2021 22:41 Відповісти
Дон по трубах впадає в Крим
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31.05.2021 22:50 Відповісти
так швидко...ми лише недавно описали, як технологіями сєвєрного потоку можна воду з гирла дону в крим подати
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31.05.2021 22:56 Відповісти
Можно и из Волги, но какой нафик Дон в 32км от Крыма?
31.05.21 22:32 Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км
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31.05.2021 22:58 Відповісти
а вода в нём пресная?
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31.05.2021 23:05 Відповісти
Почти пресная. Бывшая в употреблении. Как Геннадий Москаль и советовал москалям. Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 9225
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31.05.2021 23:51 Відповісти
диды голодного блокадного чЛенинграда, крутятся в могилах как пропеллеры, когда видят как новые нацисты из кремля давят катками и бульдозерами гусей, сыр, свинину, томаты и фрукты...и когда слышат о какой то водной блокаде в Крыму, устроенном их же внуками, после захвата чужой территории
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31.05.2021 22:46 Відповісти
Проклали водогін не в Крим, а в Криму. Мабуть десь був надлишок води, яка стікала в море. А тепер потече в міську каналізацію транзитом крізь кацапів.
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31.05.2021 22:50 Відповісти
А може це каналізація потече у море транзитом через кацапів ? В каналізації теж вода - хоча дуже брудна
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01.06.2021 00:01 Відповісти
сколько тот временный трупопровод отнял средств у кацапов. сколько танков не построено, сколько ракет...? а это все спасенные чьи-то жизни...
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31.05.2021 22:51 Відповісти
завидуешь свободе, падло мацковское?
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31.05.2021 23:13 Відповісти
Из одной лужи в другую воду перекачивают - завидуй Украина!!😁😁😁😁
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31.05.2021 23:55 Відповісти
Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 474.
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01.06.2021 00:42 Відповісти
Нащо так далеко? - два моря поряд...
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01.06.2021 00:48 Відповісти
Ну-у-у,якщо за роботу взялись рукожопі кацапи,та ще й воя-я-яки,то можемо ,шановні українці, спати спокійно,бо води в Криму як не було,так і не буде.І це по-перше,а по-друге: звідкіля отоє засранеє військо жене воду за допомогою аж 32 кілометрового водогону? Бизівно,як говорять у нас на заході України (мабуть), вони отой водогін проклали умовно,а його еквівалент у гамериканських,або європейських рублях отой дядько із величезною бздіркою,чи може пи-----діркою на погонах використав для бдівництва власного палацику на якійсь із територій кримських заказників. О,у це ми повіримо дружньо усі,бо і у нас таких Корейків із великими зірками немало. Ну,давайте,шановні співвітчизнико,спокійно влягатися бай-бай,на добраніч.
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01.06.2021 01:08 Відповісти
Я ось теж не зрозумів, як кацапня за допомогою трубопроводу в 32 км зможе вирішити проблеми Криму з водою. Вони там їбануті чи як? Питання звісно риторичне, але все таки...
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01.06.2021 01:29 Відповісти
Що цапи тільки не наговорять? То за три роки Лас- Вегас будували, то літаками хмари ловили, потім кричали, що води Криму своєї води досить. Тепер, мабуть, почнуть рис вирощувати. Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 9726
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01.06.2021 02:23 Відповісти
Шаман удмуртський читає на ніч сценарій фільму "Водяний світ", і періодично викидає отарі на іржавому танкері цигарки, промови та примарні сподівання на кращі часи у загубленому світі. Схемка москальських дурисвітів в АРК працює вже сім років. У совку вона працювала 74 роки, а потім довелося міняти курс на протилежний )))
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01.06.2021 10:47 Відповісти
Расстояние Тамань Керчь по трассе составляет 47 км, а по прямой - 26 км.

Значить - не з теритоії РФ - 32 км - з проблемами майже по прямій - під дном проливу ?
Так звідки будуть водичку брати ? Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км - Цензор.НЕТ 757
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01.06.2021 02:55 Відповісти
ПО ТРУБАМ ОГОНЬ !)
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01.06.2021 03:59 Відповісти
Не в Крим, а в Криму. Але закон збереження маси який сформував Мелісс, а довів Лавуазьє свідчить однозначно, що якщо з Криму в Крим качати воду - кількість води на півострові не змениться.
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01.06.2021 09:10 Відповісти
В АРК пройшов дощик. Тиждень усі митимуть причандали без обмежень. А головмоскаль поспішив збрехнути вчора, тому що післязавтра його брехня вже буде надто помітна у зливних бачках.
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01.06.2021 10:39 Відповісти
Минуточку!
Водопровод ОТКУДА и КУДА?
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01.06.2021 10:44 Відповісти
похоже из Крыма в Крым )))
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01.06.2021 12:12 Відповісти
 
 