Окупанти заявляють, що проклали в Крим водогін довжиною 32 км
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Водогін є тимчасовим, будували його російські військові. Окупанти стверджують, що таким чином "зняли водну блокаду Криму".
Про будівництво водогону заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За його словами, водогін є тимчасовим і має безперебійно постачати воду в окупований півострів до завершення будівництва магістрального водопроводу.
Він заявив, що "важливо відзначити, що збройні сили беруть участь у вирішенні загальносуспільних питань", а новий водогін дозволив зняти "водну блокаду Криму".
Водночас заступник глави російського Міністерства будівництва Максим Єгоров заявив, що втрати води у водогонах окупованого Криму досягають 70%.
Топ коментарі
+36 Прощай немытая раССея
показати весь коментар31.05.2021 22:38
+17 Чужиездесь Неходят
показати весь коментар31.05.2021 22:41
+8 ПравдаЛюбка
показати весь коментар01.06.2021 00:42
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9. Радикальний ісламізм навіть не народився б.
31.05.21 22:32 Оккупанты заявляют, что проложили в Крым водопровод длиной 32 км
Значить - не з теритоії РФ - 32 км - з проблемами майже по прямій - під дном проливу ?
Так звідки будуть водичку брати ?
Водопровод ОТКУДА и КУДА?