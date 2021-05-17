Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму

В Криму розглянуть можливість будівництва нових водосховищ для Сімферополя та Алушти.

Про це заявив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Швидше за все будуть побудовані додаткові водосховища в Сімферополі на 15 млн кубометрів і в Алушті на 8 млн кубометрів. Ми зараз зробимо техніко-економічне обґрунтування", - сказав він.

За словами Аксьонова, також підготовлено місце для будівництва опріснювача в Ялті.

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Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима призвели до посухи, стверджують кримські вчені.

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Від кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.

Влада Росії виділила мільярди рублів на будівництво нових водогонів, водозаборів і на буріння свердловин.