Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму
Новини Цензор.НЕТ Політика України
В Криму розглянуть можливість будівництва нових водосховищ для Сімферополя та Алушти.
Про це заявив маріонетка Кремля Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Швидше за все будуть побудовані додаткові водосховища в Сімферополі на 15 млн кубометрів і в Алушті на 8 млн кубометрів. Ми зараз зробимо техніко-економічне обґрунтування", - сказав він.
За словами Аксьонова, також підготовлено місце для будівництва опріснювача в Ялті.
Нагадаємо, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили.
Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.
У 2020 році ситуація з водопостачанням у Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима призвели до посухи, стверджують кримські вчені.
Від кінця серпня графіки подачі води були введені в Сімферополі, а також у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це торкнулося Білогірська і Білогірського району та частково Алушти.
Влада Росії виділила мільярди рублів на будівництво нових водогонів, водозаборів і на буріння свердловин.
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Сложное слово - слово, имеющее в своём составе два корня.
В данном случае - вода и хранить.
Воды нет.
Что они собираются хранить ?
стільки скільки споживається. Прапор в руки, козломорді. Помпуйте і випаровуйте.
Как насчёт воды?
В холодильнике нет продуктов, как решить проблему?
Правильно: нужен еще один холодильник!
Проблема - платити за видобуток води на такому заводі )))
Вы на верном пути, идиоты!..
Запопадник держави-агресора, котра вбила близько 14 000 українців, і продовжує вбивати, воліє поєдинку, де матиме суттєву перевагу. Однак така вимоги нищитиме його репутацію спортсмена та джентльмена не менше ніж заяви репутацію громадянську.
Боксер Олександр Усик погодився провести поєдинок з чемпіоном України з боротьби серед молоді Богданом Грицаєм. Про це спортсмен заявив на своїй сторінці в Instagram у травні 2020 року, зазначають Патріоти України.
Однак Усик поставив умову: поєдинок повинен проходити на рингу і за правилами."Хочеш бій - ти кинув мені виклик і кинув у мене рукавичку […] Я вибираю зброю: ринг, бокс. Мені не потрібні бої без правил, я живу за правилами, боксую за правилами», - сказав боксер.
Нагадаємо, Грицай викликав Усика на бій без правил. Зробив він це після того, як останній опублікував відеозапис, в якому закликав «диванних експертів» стежити за своєю поведінкою і демонстративно нокаутував одного з них. За словами борця, він ще ніколи не бачив, щоб професійний спортсмен займався залякуванням простих людей."
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1) вы не против сасать сухими губами всю свою никчемную жизнь в оккупации?
2) вы за то, чтобы сасать сухими губами всю свою никчемную жизнь в оккупации?
крысы просто пабежали и выбрали...сасать !
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге" - А.П.Чехов
Они больше не получают грязную бандеровскую воду - жизнь у крымчан наладилась.
Украина подвержена двум самым ужасным деструктивным процессам: демографической депопуляции и территориальной дезинтеграции. Но украинские "элиты" так и не сделали надлежащие выводы - сейчас не время колошматить личное бабло, а необходимо срочно и всемерно укреплять остатки украинского государства. Но у "элит" "своя рубашка ближе к телу"©.
Пойдёт так дальше - укреплять будет нечего.