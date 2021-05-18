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Оккупанты планируют строительство новых водохранилищ в Крыму

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты планируют строительство новых водохранилищ в Крыму

В Крыму рассмотрят возможность строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.

Об этом заявил марионетка Кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Скорее всего будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште на 8 млн кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование", – сказал он.

По словам Аксенова, также подготовлено место для строительства опреснителя в Ялте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представительство Зеленского в АРК о планах РФ добывать воду под Азовским морем: "Проявление политики информационной пропаганды"

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.

С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.

Читайте: Россия не сможет обеспечить оккупированный Крым водой, - сотрудник НАНУ Гаврилюк

Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.

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Топ комментарии
+43
Оккупанты планируют строительство новых водохранилищ в Крыму - Цензор.НЕТ 7843
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17.05.2021 23:37
+38
Оккупанты планируют строительство новых водохранилищ в Крыму - Цензор.НЕТ 7091
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17.05.2021 23:32
+28
Логика железная.
В холодильнике нет продуктов, как решить проблему?
Правильно: нужен еще один холодильник!
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17.05.2021 23:31
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А заполнять камнями с неба?
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17.05.2021 23:28 Ответить
Ну почему сразу камнями? Можно заполнять морской водой.
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18.05.2021 07:01 Ответить
Водохранилище - это сложное слово.

Сложное слово - слово, имеющее в своём составе два корня.

В данном случае - вода и хранить.

Воды нет.

Что они собираются хранить ?
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18.05.2021 00:04 Ответить
Чим більше "водохраніліщ", тим більша площа випаровування. В Криму, літом, випаровується
стільки скільки споживається. Прапор в руки, козломорді. Помпуйте і випаровуйте.
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18.05.2021 00:28 Ответить
здравая мысль. пускай выпаровуется и на херсонщине выпадает. бо шо-то кавуны измельчали.
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18.05.2021 08:48 Ответить
пресная вода кроме испарения ещё и в море стекала.
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19.05.2021 07:52 Ответить
да полно там воды - на карту глянь. вокруг всего острова сплошная вода.
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18.05.2021 08:46 Ответить
Водохранилища - это да.
Как насчёт воды?
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17.05.2021 23:29 Ответить
Это не проблема - в море полно днепровой воды.
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17.05.2021 23:32 Ответить
Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 3609
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17.05.2021 23:50 Ответить
Если туда отправить съёмочную группу Скабеевой и накидать в котлован камней с неба, уровень воды на картинке поднимется в несколько раз, лайфхак, не благодарите.
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17.05.2021 23:29 Ответить
Хорошая затея, только чем эти хранилища наполнять? Это как если нет денег,сколько кошельков не пошей,но в них деньги не заведутся если их туда не засовывать.
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17.05.2021 23:30 Ответить
Логика железная.
В холодильнике нет продуктов, как решить проблему?
Правильно: нужен еще один холодильник!
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17.05.2021 23:31 Ответить
Оккупанты планируют строительство новых водохранилищ в Крыму - Цензор.НЕТ 7091
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17.05.2021 23:32 Ответить
Прощай немытая раССея Красивое фото. Это аэродром Бельбек, 4 марта 2014 года. Есть и фото и видео этого момента. Красиво, но не совсем правда. За спиной, тогда еще украинского офицера (объяснять куда перешли практически 100% бельбекского гарнизона?), стоят около 200, тогда еще украинских военных. Здесь обсуждается вопрос передачи командывания
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18.05.2021 08:43 Ответить
Там наверное было что-то типа " мая не понимать по рюзге", в РФии просто нет русских, нет славян😁😁😁😁😁
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18.05.2021 08:50 Ответить
Мабуть возитимуть бочками з Кубані.
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17.05.2021 23:36 Ответить
Оккупанты планируют строительство новых водохранилищ в Крыму - Цензор.НЕТ 7843
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17.05.2021 23:37 Ответить
Ви тут шуткуїте, а німці з євреями там таки збудують очищувальний завод, потрібна повна блокада як криму так і рдло.
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17.05.2021 23:39 Ответить
Та збудувати не проблема.

Проблема - платити за видобуток води на такому заводі )))
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18.05.2021 00:07 Ответить
там этих опреснителей немеренно нужно, а террритория крыма и израеля несравнимы, и где мошностей электрических столько брать?)...и какова стоимость воды тогда будет?)) Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 9847
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18.05.2021 10:37 Ответить
сухой водой в таблетках заполнят. одна таблетка на ведро воды и проблема решена ))
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17.05.2021 23:40 Ответить
инвайт+...просто добавь воды
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18.05.2021 06:11 Ответить
логика проста: чем больше денеХ украдут в Крыму, тем беднее будут остальные регионы *********.. тем сильнее будет наростать внутриреволюционная ситуация, которую естественно, будут топить в крови.. тем больше санкций заработает себе Рашка.. тем быстрее она саморазвалится..
Вы на верном пути, идиоты!..
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17.05.2021 23:42 Ответить
"Малорос колаборант жадає відповісти за зневагу України у своєму стилі, або Битись на рівних це "не по-русски": Усик відмовився виходити проти борця Грицая на змішаних умовах, вимагаючи лише бокс.

Запопадник держави-агресора, котра вбила близько 14 000 українців, і продовжує вбивати, воліє поєдинку, де матиме суттєву перевагу. Однак така вимоги нищитиме його репутацію спортсмена та джентльмена не менше ніж заяви репутацію громадянську.

Боксер Олександр Усик погодився провести поєдинок з чемпіоном України з боротьби серед молоді Богданом Грицаєм. Про це спортсмен заявив на своїй сторінці в Instagram у травні 2020 року, зазначають Патріоти України.
Однак Усик поставив умову: поєдинок повинен проходити на рингу і за правилами."Хочеш бій - ти кинув мені виклик і кинув у мене рукавичку […] Я вибираю зброю: ринг, бокс. Мені не потрібні бої без правил, я живу за правилами, боксую за правилами», - сказав боксер.
Нагадаємо, Грицай викликав Усика на бій без правил. Зробив він це після того, як останній опублікував відеозапис, в якому закликав «диванних експертів» стежити за своєю поведінкою і демонстративно нокаутував одного з них. За словами борця, він ще ніколи не бачив, щоб професійний спортсмен займався залякуванням простих людей."
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17.05.2021 23:43 Ответить
Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 6781 а юристы говорят , что участок не перестаёт считаться ворованным, даже если вор на нём высадит розарий и построит красивый баSSейн...
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17.05.2021 23:44 Ответить
могу наполнить свежей и кристальной мочой для нужд армии *****.
- бонусом оливье в пластиковом стаканчике отправлю бесплатно!
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17.05.2021 23:46 Ответить
Меняю пищевое говно на питьевую мочу.
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18.05.2021 00:29 Ответить
у крыс было два вопроса на т.н. "референдуме"
1) вы не против сасать сухими губами всю свою никчемную жизнь в оккупации?
2) вы за то, чтобы сасать сухими губами всю свою никчемную жизнь в оккупации?

крысы просто пабежали и выбрали...сасать !
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18.05.2021 00:05 Ответить
Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 6041
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18.05.2021 00:18 Ответить
... но нет сырья и кадров.
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18.05.2021 03:20 Ответить
Фюрер Мавзолея в этом году приказал РАБссиянскому быдлу ездить на отдых в Крым 20 миллионам РАБссиянцам,вместо турецких помидоров и солнечной Хорватии Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 7059 Денег нет,но вы держитесь там....Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 7059еще круче Медведева сказал Олег Дерипаска,....на РАБссии 80 млн. нищебродов,какой Крым и Европа? Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 7059 Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 7059
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18.05.2021 03:49 Ответить
менше буде того лайна на нормальних курортах.
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18.05.2021 08:50 Ответить
водохранилищ ??? камнехранилищ может быть ???
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18.05.2021 07:11 Ответить
зы. и вабще - надо просто перестать пить........
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18.05.2021 07:14 Ответить
КРИМ - Україна та КУБАНЬ - це Україна !
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге" - А.П.Чехов
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18.05.2021 08:23 Ответить
Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 1997
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18.05.2021 08:26 Ответить
А мы и не волнуемся. Нам приятно что у нашего врага проблемы.
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18.05.2021 09:11 Ответить
Крымчане в "РОДНОЙ ГАВАНИ" - чего за них волноваться ?
Они больше не получают грязную бандеровскую воду - жизнь у крымчан наладилась.
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18.05.2021 09:15 Ответить
))))))
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18.05.2021 09:52 Ответить
Да хоть 10 водосховищ))!! Воду звідки в них брати?? С Азовского моря??)). 300 куб. м. з Дніпра кожної секунди давав канал!! Такий об"єм не перекрити ніякими способами чи то опріснювачами чи водосховищами!! Окупанти планують будівництво нових водосховищ у Криму - Цензор.НЕТ 2979
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18.05.2021 09:48 Ответить
...водопровод, сработанный ещё рабами Рима
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18.05.2021 10:57 Ответить
Крым, это Украина! Надо быть круглым идиотом, что бы утверждать, что Крым это не Украина. Я вам больше скажу. В РФии просто нет русских, нет славян. Поэтому и Кубань и оба Ростова и Белгородские, Воронежские, Курские земли и Ярославль и Владимир и Сибирь и Дальний Восток, это всё Украина. А Питер?! Он вообще стоит на Украинских костях и не только Петровских времён но и Украинских жертв Немецкой блокады. Как можно этого не видеть? И Крым и Санкт-Петербург и другие крепости РИ издавна занимали, строили, охраняли стратегическое рубежи, именно Украинские Славяне. А что такое Россия? Отделите некоторый процент Чувашей, Мордвин, Марийцев людей с верховий Иртыша и прочих Коряков и всё! У них хотя бы есть свои столицы типа Йошкар-Олы или Сыктывкара, есть свои исторические родовые земли. А Русские? Что кроме Киева у них есть? А кто отвоёвывал Крым? Разве не Винницкий матрос Кошка или кошевой атаман Иван Сирко? Эта идея о трёх братских народах, это троянский конь. Нет никаких братских народов. Есть только великая Украина и её бывшие колонии.
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19.05.2021 08:42 Ответить
А меж тем пошёл 8-ой годочек, как Украина просрала Крым. Я бы очень даже "за", чтобы Крым в соотвествии с нормами международного права вернулся в состав Украины, вот только даже намёков на этот возврат пока "что-то ничего в волнах не видно"©.
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19.05.2021 08:48 Ответить
А какие намёки Вы ждёте? Украина, открыто, без всяких намёков, продолжает отталкивать от себя Крымчан.
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19.05.2021 09:32 Ответить
Да какие уж там "намёки" после слова "просрала"?
Украина подвержена двум самым ужасным деструктивным процессам: демографической депопуляции и территориальной дезинтеграции. Но украинские "элиты" так и не сделали надлежащие выводы - сейчас не время колошматить личное бабло, а необходимо срочно и всемерно укреплять остатки украинского государства. Но у "элит" "своя рубашка ближе к телу"©.
Пойдёт так дальше - укреплять будет нечего.
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19.05.2021 10:03 Ответить
 
 