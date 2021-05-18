Оккупанты планируют строительство новых водохранилищ в Крыму
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Крыму рассмотрят возможность строительства новых водохранилищ для Симферополя и Алушты.
Об этом заявил марионетка Кремля Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Скорее всего будут построены дополнительные водохранилища в Симферополе на 15 млн кубометров и в Алуште на 8 млн кубометров. Мы сейчас сделаем технико-экономическое обоснование", – сказал он.
По словам Аксенова, также подготовлено место для строительства опреснителя в Ялте.
Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.
В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической. Маленькое количество осадков и малоснежная зима привела к засухе, утверждают крымские ученые.
С конца августа графики подачи воды были введены в Симферополе, а также в Симферопольском и Бахчисарайском районах. Позже это коснулось Белогорска и Белогорского района и частично Алушты.
Власти России выделили миллиарды рублей на строительство новых водоводов, водозаборов и на бурение скважин.
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Сложное слово - слово, имеющее в своём составе два корня.
В данном случае - вода и хранить.
Воды нет.
Что они собираются хранить ?
стільки скільки споживається. Прапор в руки, козломорді. Помпуйте і випаровуйте.
Как насчёт воды?
В холодильнике нет продуктов, как решить проблему?
Правильно: нужен еще один холодильник!
Проблема - платити за видобуток води на такому заводі )))
Вы на верном пути, идиоты!..
Запопадник держави-агресора, котра вбила близько 14 000 українців, і продовжує вбивати, воліє поєдинку, де матиме суттєву перевагу. Однак така вимоги нищитиме його репутацію спортсмена та джентльмена не менше ніж заяви репутацію громадянську.
Боксер Олександр Усик погодився провести поєдинок з чемпіоном України з боротьби серед молоді Богданом Грицаєм. Про це спортсмен заявив на своїй сторінці в Instagram у травні 2020 року, зазначають Патріоти України.
Однак Усик поставив умову: поєдинок повинен проходити на рингу і за правилами."Хочеш бій - ти кинув мені виклик і кинув у мене рукавичку […] Я вибираю зброю: ринг, бокс. Мені не потрібні бої без правил, я живу за правилами, боксую за правилами», - сказав боксер.
Нагадаємо, Грицай викликав Усика на бій без правил. Зробив він це після того, як останній опублікував відеозапис, в якому закликав «диванних експертів» стежити за своєю поведінкою і демонстративно нокаутував одного з них. За словами борця, він ще ніколи не бачив, щоб професійний спортсмен займався залякуванням простих людей."
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1) вы не против сасать сухими губами всю свою никчемную жизнь в оккупации?
2) вы за то, чтобы сасать сухими губами всю свою никчемную жизнь в оккупации?
крысы просто пабежали и выбрали...сасать !
"Я родился в живописном украинском городе Таганроге" - А.П.Чехов
Они больше не получают грязную бандеровскую воду - жизнь у крымчан наладилась.
Украина подвержена двум самым ужасным деструктивным процессам: демографической депопуляции и территориальной дезинтеграции. Но украинские "элиты" так и не сделали надлежащие выводы - сейчас не время колошматить личное бабло, а необходимо срочно и всемерно укреплять остатки украинского государства. Но у "элит" "своя рубашка ближе к телу"©.
Пойдёт так дальше - укреплять будет нечего.