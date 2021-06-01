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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Германия (6001) Зеленский (16498) Меркель (2121) оружие (9375)

"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский упрекнул руководство Германии за то, что с 2014 года ФРГ отказывается предоставить военную помощь Украине.

Об этом президент Украины сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как отметил Зеленский, немецкий канцлер Ангела Меркель "много сделала для Украины", но он "надеялся на большее от нее" в нормандском формате.

"Но мы очень благодарны за то, что имеем. И при этом я знаю: Германия может сделать больше. Габек (лидер немецкой партии Союз 90/Зеленые - ред.) меня понял. Он понимал, что "Северный поток-2" - это только оружие, и очень острое. Он также понимает, что у Украины нет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие. Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - сказал он.

Также смотрите: Меркель и Макрон в последнее время ослабляют свои позиции в отношении России, - Зеленский. ВИДЕО

Глава государства подчеркнул, что у Германии есть "замечательные военные корабли", а также она могла бы предоставить Украине и другое военное вооружение.

"Штурмовые винтовки, радиооборудование - много чего. Мы получили внедорожники Hummer от американцев, а Германия является ведущей державой в производстве бронированных военных машин", - добавил Зеленский.

Также читайте: Правительство Германии не поддержало идею о предоставлении Украине оборонительного вооружения

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+24
Дебил…
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31.05.2021 22:39
+21
"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2980
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31.05.2021 22:49
+19
"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8658
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31.05.2021 22:39
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"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8658
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31.05.2021 22:39 Ответить
Дебил…
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31.05.2021 22:39 Ответить
Геостратег, однако."Величайший лидер современности" "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 509
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31.05.2021 22:44 Ответить
Діти ше ростуть
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01.06.2021 00:15 Ответить
Сам ты идиот!
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01.06.2021 09:03 Ответить
чем тебе помочь, бедолага...? уже нечем....
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31.05.2021 22:40 Ответить
квартальное опудало. само ниче не делает, попрошайка хв.
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31.05.2021 22:40 Ответить
Ти послабив країну всередині. Наплодив малоросів та байдужих....
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31.05.2021 22:41 Ответить
страшніше то "єрмаки" та "подоляки"
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31.05.2021 22:57 Ответить
Дєрмаки та посіпаки.
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31.05.2021 23:57 Ответить
"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский

Вова, начинай им втирать про Холокост. До сих пор работало. "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1718
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31.05.2021 22:43 Ответить
"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2980
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31.05.2021 22:49 Ответить
А обязана была оказывать?
Если нет, то нечего претензии предъявлять.
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31.05.2021 22:46 Ответить
"а чо ми не в НАТО?" (це до кучі)
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31.05.2021 22:48 Ответить
Это из перечня вопросов к Байдену.
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31.05.2021 22:49 Ответить
яка різниця, кому. головне, що із однієї корзинки.
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31.05.2021 22:55 Ответить
Чисто еврейский подход: мы - самые несчастные, нам все должны.
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31.05.2021 22:46 Ответить
обитателям дамбаса все должны.
тут два в одном: жыдяра+"жытель "востока".
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31.05.2021 23:23 Ответить
це якщо в контексті ми - володимир зеленський нещасні...
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01.06.2021 06:31 Ответить
Моніка поперла на Ангелу, а сама забула як на сєпарську територію їздила на роялі грати і від армії косила.
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31.05.2021 22:51 Ответить
Им некогда, они Северный поток номер 2 строят, у них свои заботы, о своей стране и экономике, да и чего им помогать насквозь коррумпированной стране, которая угробила свою экономику и производство, что им с этого будет? Помогают между странами, когда есть интерес, тут альтруистов нет.
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31.05.2021 22:52 Ответить
остап Кислярскому -я Вам дам парабеллум и мы уйдем с Вами в горы..., а сколько стоит спасти отца русской демократии, гиганта мысли, - пятсот рублей, ответил Остап. Но запад не оценил Остапа с Кисоярским и не помог ничем
Это его ермак надоумил, всегда выставляет на посмешище
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31.05.2021 22:53 Ответить
Зеленский - "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла."

И это заявляет четырежды уклонист?
Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны

"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4024
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31.05.2021 23:00 Ответить
Чувак откосивший от своей армии хочет шоб левый немец за него впрягся?А ведь эта уйня у него с детства по ходу.
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31.05.2021 23:01 Ответить
Наблюдая , как лука уничтожает оппозицию и строит концлагерь Беларусь , можно представить , чтобы сделал бы янек с украинцами за тот год сидения, о котором сторговались в 2014 янек , европейские министры и кто-то из Майдана. Хорошо что Парасюк поднял крик об этом по сцены и янек удрал.
Может это Меркель уговаривала не воевать за Крым украинскую власть .?
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31.05.2021 23:01 Ответить
Бездарне ніщо, яке провалило на міжнародній арені все, що здобули "кляті бариги, які заробляють на війні", ще когось критикує??? Воно імбецільне від народження (бо навіть азів тієї науки, яка записана в нього в дипломі не знає, а з математикою початкових класів зовсім біда)... І це велике "ніщо" щось патякає проти країн, до рівня благополуччя яких він вивів тіко свої спонсорів та себе?
Сподіваюсь та третина населення України, яка досі підтримує це непорозуміння, нажереться до кінця року так, що перейде в стан міфічних "смєтунів", а потім дозріє і до Майдану...
Панове "порохоботи", закупайтеся попкорном - це буде цікаво
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31.05.2021 23:01 Ответить
Да ватная потаскуха меркель - это уже история ... при чём не самая удачная для Германии ...им ещё аукнется ...ибо подлизывание ***** обернётся для них ФРГ и ГДР 2. Уверен у кремля такой план есть.
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31.05.2021 23:03 Ответить
Прагматичные немцы предоставляют помощь только со своей выгодой, как в 1918-м году.
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31.05.2021 23:06 Ответить
Гитлер войной брал нефть и газ в СССР а тут конченное Х#йло само строит трубу в Рейхстаг ну как от такой шары Адольфовна могла отказаться... "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9975
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31.05.2021 23:08 Ответить
ты сравнил Рейх и мусульмано-левацкую-стареющую Германию. теперь Адольфовна будет на столе стриптиз танцевать только бы Х#йло ей газ и нефть не отключил )
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31.05.2021 23:22 Ответить
если так то он скорей отключит))
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01.06.2021 22:22 Ответить
Х#ло само трубу тянет, гастарбайтеры без эшелонов, пулеметов, сс-овцев и овчарок сами за свой счёт в Германию работать едут, ещё и в очереди стоят.
Дурак был Гитлер со своими Барбароссами, блицкригами и танковыми клиньями Гудериана. Чего-то он не понимал.
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01.06.2021 09:08 Ответить
И всё это должна отдать бесплатно
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31.05.2021 23:11 Ответить
Могла оказать - факт Но, у немцев ещё хранится страх перед русскими Всё что бы им не говорили они сводят к тому что не нужно злить расею В этом вся их внешняя политика по отношению к расеи И не только у Германии такая политика, увы Для того чтобы все они проснулись нам нужно создать баллистическую ракета дальнего действия Способную нести ядерный заряд Вот тогда все эти наши * партнеры* мгновенно проснутся Опыт создания таких ракет у Украины есть
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31.05.2021 23:22 Ответить
Если главы ведущих демократических европейских государста представляют эти две дешевки меркель и макарон, то Украине надо искать других, более порядочных союзников, не вижу никого, кромп англоязычных.
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01.06.2021 00:08 Ответить
А что сделал Зеля?
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01.06.2021 00:10 Ответить
не зовсім точно - він З 2014 не зробив нічого.
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01.06.2021 06:38 Ответить
четырехзвездный уклонист в это время снимал видосики на Красной площади, а теперь тут рассказываем о том, что ему все вокруг должны. Все кроме него
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01.06.2021 00:39 Ответить
правильно...это всё тогда, когда Петро Алексеич поднимал в атаку "Правый сектор".)
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01.06.2021 09:58 Ответить
правильная заява.
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01.06.2021 01:30 Ответить
У прахоботов как всегда порвало пердак на свастику. Почему? Потому что украинский Президент отстаивает интересы Украины. Можешь меня забанить, админ, но это правда.
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01.06.2021 02:00 Ответить
ФАШИСТЫ !!!
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01.06.2021 03:58 Ответить
Чмо вже другий рік поспіль зриває Держоборонзамовлення Чотири оборонні підприємства скаржаться на провал Держоборонзамовлення, односторонньо заборонив на фронті розвідку і снайперів, зливає спецоперації, віддає РФ ключових свідків її злочинів і канали придбання в РФ необхідних війскових запчастин. Якім закінченим негідником треба бути, щоб при цьому ще щось вимагати. Напевно йому німецьки військови машини потрібні, щоб з Колею Тищенко кататися та святкові феєрверки влаштовувати.
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01.06.2021 04:53 Ответить
"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5040
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01.06.2021 05:17 Ответить
"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8495
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01.06.2021 09:09 Ответить
якщо прибрати нелюбов до зе, він навіть і правий. фрау-штазі зробила все від себе залежне щоб по перше хєр путєн майже не постраждав, по друге щоб Україна не отримала майже нічого. Промислове обладнання фріци як поставляли так і поставляють, навіть на Крим, санкції які введені просто нікчемні, північний потік вони будують. Так німці передова нація европи, але німці союзники хvйла. фрау штазі молодьєц, яя
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01.06.2021 06:37 Ответить
Какой дурак
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01.06.2021 07:46 Ответить
В минулому столітті німці аж двічі приходили на допомогу Україні. В 1914-1918 і 1941-1945. Сапери й досі іноді нейтралізують ті подарочки. Стрьомні вони памагатєлі.
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01.06.2021 08:31 Ответить
Чего вы пристали к Зеле с минскими соглашениями,он их что ли подписывал.
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01.06.2021 08:46 Ответить
...а хто?
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01.06.2021 09:55 Ответить
Не удивлюсь , если у кремля особые отношения с Германией!! Кто их знает, их игры!!!!
Надеюсь Америка держит под контролем!! Хорошего всем дня!!!!
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01.06.2021 09:06 Ответить
Германия и рашка во все времена были союзниками. Только во время ПМВ и ВМВ бодались, да и там не всё было однозначно. Брестский мир, когда Ленин сдал кучу территорий Германии, потом в период между двумя войнами СССР грел немцев сырьём, зерном, обучал немецких военных и т.д. Нынче то же самое. Иначе, зачем бы немцы лоббировали СП-2 и не давали никакой помощи нашей стране?
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01.06.2021 09:16 Ответить
А подайте, не минайте...
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01.06.2021 09:07 Ответить
Лучше б уже жевал что-нибудь... А то как рот ни откроет -- так маразм всякий несёт. Хотя еще молодой... Кто ему эти идиотские сценарии пишет?
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01.06.2021 09:11 Ответить
А были периоды в истории когда Германия помогала именно Украине?
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01.06.2021 09:33 Ответить
"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2880

Semen Yesylevskyy: Кто бы мог подумать, что в Украине реальная власть - это не президент, не парламент и даже не судьи с прокурорами, а, внезапно, застройщики.

По-моему идея "нового университета" на территории ВДНХ, который потом, непостижимым образом, плавно превратится в микрорайон элитных высоток - это просто гениально!

Если что, то никакой "инновационный университет" они сделать физически не могут, просто по определению. Просто потому, что правильный университет - это не стены, не кампус и даже не современные общежития без тараканов. Это, в первую очередь, правильная корпоративная культура и правильная система ценностей. А взяться им неоткуда.

Даже если каким-то чудом университет будет построен, то я считаю, что в нем надо сразу же планировать жомовые ямы для преподавательского состава.

https://ibigdan.livejournal.com/26784674.html
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01.06.2021 09:35 Ответить
Вот Петро Алексеич разнёс бы эту Меркельшу в пух и прах..
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01.06.2021 09:52 Ответить
"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2365
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01.06.2021 22:27 Ответить
 
 