"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский упрекнул руководство Германии за то, что с 2014 года ФРГ отказывается предоставить военную помощь Украине.
Об этом президент Украины сказал в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отметил Зеленский, немецкий канцлер Ангела Меркель "много сделала для Украины", но он "надеялся на большее от нее" в нормандском формате.
"Но мы очень благодарны за то, что имеем. И при этом я знаю: Германия может сделать больше. Габек (лидер немецкой партии Союз 90/Зеленые - ред.) меня понял. Он понимал, что "Северный поток-2" - это только оружие, и очень острое. Он также понимает, что у Украины нет флота. Что наши побережья не защищены. Что нам нужно летальное оружие. Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - сказал он.
Глава государства подчеркнул, что у Германии есть "замечательные военные корабли", а также она могла бы предоставить Украине и другое военное вооружение.
"Штурмовые винтовки, радиооборудование - много чего. Мы получили внедорожники Hummer от американцев, а Германия является ведущей державой в производстве бронированных военных машин", - добавил Зеленский.
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Вова, начинай им втирать про Холокост. До сих пор работало.
Если нет, то нечего претензии предъявлять.
тут два в одном: жыдяра+"жытель "востока".
Это его ермак надоумил, всегда выставляет на посмешище
И это заявляет четырежды уклонист?
Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны
Может это Меркель уговаривала не воевать за Крым украинскую власть .?
Сподіваюсь та третина населення України, яка досі підтримує це непорозуміння, нажереться до кінця року так, що перейде в стан міфічних "смєтунів", а потім дозріє і до Майдану...
Панове "порохоботи", закупайтеся попкорном - це буде цікаво
Дурак был Гитлер со своими Барбароссами, блицкригами и танковыми клиньями Гудериана. Чего-то он не понимал.
Надеюсь Америка держит под контролем!! Хорошего всем дня!!!!
Semen Yesylevskyy: Кто бы мог подумать, что в Украине реальная власть - это не президент, не парламент и даже не судьи с прокурорами, а, внезапно, застройщики.
По-моему идея "нового университета" на территории ВДНХ, который потом, непостижимым образом, плавно превратится в микрорайон элитных высоток - это просто гениально!
Если что, то никакой "инновационный университет" они сделать физически не могут, просто по определению. Просто потому, что правильный университет - это не стены, не кампус и даже не современные общежития без тараканов. Это, в первую очередь, правильная корпоративная культура и правильная система ценностей. А взяться им неоткуда.
Даже если каким-то чудом университет будет построен, то я считаю, что в нем надо сразу же планировать жомовые ямы для преподавательского состава.
https://ibigdan.livejournal.com/26784674.html