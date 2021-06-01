"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський
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Президент Володимир Зеленський дорікнув керівництву Німеччини за те, що з 2014 року ФРН відмовляється надавати військову допомогу Україні.
Про це президент України сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як зазначив Зеленський, німецький канцлер Ангела Меркель "багато зробила для України", але він "сподівався на більше від неї" у нормандському форматі.
"Але ми дуже вдячні за те, що маємо. І водночас я знаю: Німеччина може зробити більше. Габек (лідер німецької партії Союз 90/Зелені - ред.) мене зрозумів. Він розумів, що "Північний потік-2" - це лише зброя, і дуже гостра. Він також розуміє, що Україна не має флоту. Що наші узбережжя не захищені. Що нам потрібна летальна зброя. Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - сказав він.
Глава держави наголосив, що Німеччина має "чудові військові кораблі", а також вона могла б надати Україні й інше військове озброєння.
"Штурмові гвинтівки, радіообладнання - багато чого. Ми отримали позашляховики Hummer від американців, а Німеччина є провідною державою у виробництві броньованих військових машин", - додав Зеленський.
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Вова, начинай им втирать про Холокост. До сих пор работало.
Если нет, то нечего претензии предъявлять.
тут два в одном: жыдяра+"жытель "востока".
Это его ермак надоумил, всегда выставляет на посмешище
И это заявляет четырежды уклонист?
Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны
Может это Меркель уговаривала не воевать за Крым украинскую власть .?
Сподіваюсь та третина населення України, яка досі підтримує це непорозуміння, нажереться до кінця року так, що перейде в стан міфічних "смєтунів", а потім дозріє і до Майдану...
Панове "порохоботи", закупайтеся попкорном - це буде цікаво
Дурак был Гитлер со своими Барбароссами, блицкригами и танковыми клиньями Гудериана. Чего-то он не понимал.
Надеюсь Америка держит под контролем!! Хорошего всем дня!!!!
Semen Yesylevskyy: Кто бы мог подумать, что в Украине реальная власть - это не президент, не парламент и даже не судьи с прокурорами, а, внезапно, застройщики.
По-моему идея "нового университета" на территории ВДНХ, который потом, непостижимым образом, плавно превратится в микрорайон элитных высоток - это просто гениально!
Если что, то никакой "инновационный университет" они сделать физически не могут, просто по определению. Просто потому, что правильный университет - это не стены, не кампус и даже не современные общежития без тараканов. Это, в первую очередь, правильная корпоративная культура и правильная система ценностей. А взяться им неоткуда.
Даже если каким-то чудом университет будет построен, то я считаю, что в нем надо сразу же планировать жомовые ямы для преподавательского состава.
https://ibigdan.livejournal.com/26784674.html