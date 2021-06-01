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Німеччина (4511) Зеленський (17387) Меркель (1027) зброя (5745)

"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Президент Володимир Зеленський дорікнув керівництву Німеччини за те, що з 2014 року ФРН відмовляється надавати військову допомогу Україні.

Про це президент України сказав в інтерв'ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначив Зеленський, німецький канцлер Ангела Меркель "багато зробила для України", але він "сподівався на більше від неї" у нормандському форматі.

"Але ми дуже вдячні за те, що маємо. І водночас я знаю: Німеччина може зробити більше. Габек (лідер німецької партії Союз 90/Зелені - ред.) мене зрозумів. Він розумів, що "Північний потік-2" - це лише зброя, і дуже гостра. Він також розуміє, що Україна не має флоту. Що наші узбережжя не захищені. Що нам потрібна летальна зброя. Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - сказав він.

Читайте також: "Той, хто захищає свою країну, мусить мати найкращу зброю та амуніцію. Однак пріоритети влади в іншому місці", - литовський волонтер Йонас Охман

Глава держави наголосив, що Німеччина має "чудові військові кораблі", а також вона могла б надати Україні й інше військове озброєння.

"Штурмові гвинтівки, радіообладнання - багато чого. Ми отримали позашляховики Hummer від американців, а Німеччина є провідною державою у виробництві броньованих військових машин", - додав Зеленський.
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Топ коментарі
+24
Дебил…
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31.05.2021 22:39
+21
"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2980
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31.05.2021 22:49
+19
"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8658
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31.05.2021 22:39
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"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 8658
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31.05.2021 22:39 Відповісти
Дебил…
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31.05.2021 22:39 Відповісти
Геостратег, однако."Величайший лидер современности" "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 509
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31.05.2021 22:44 Відповісти
Діти ше ростуть
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01.06.2021 00:15 Відповісти
Сам ты идиот!
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01.06.2021 09:03 Відповісти
чем тебе помочь, бедолага...? уже нечем....
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31.05.2021 22:40 Відповісти
квартальное опудало. само ниче не делает, попрошайка хв.
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31.05.2021 22:40 Відповісти
Ти послабив країну всередині. Наплодив малоросів та байдужих....
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31.05.2021 22:41 Відповісти
страшніше то "єрмаки" та "подоляки"
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31.05.2021 22:57 Відповісти
Дєрмаки та посіпаки.
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31.05.2021 23:57 Відповісти
"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский

Вова, начинай им втирать про Холокост. До сих пор работало. "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 1718
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31.05.2021 22:43 Відповісти
"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 2980
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31.05.2021 22:49 Відповісти
А обязана была оказывать?
Если нет, то нечего претензии предъявлять.
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31.05.2021 22:46 Відповісти
"а чо ми не в НАТО?" (це до кучі)
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31.05.2021 22:48 Відповісти
Это из перечня вопросов к Байдену.
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31.05.2021 22:49 Відповісти
яка різниця, кому. головне, що із однієї корзинки.
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31.05.2021 22:55 Відповісти
Чисто еврейский подход: мы - самые несчастные, нам все должны.
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31.05.2021 22:46 Відповісти
обитателям дамбаса все должны.
тут два в одном: жыдяра+"жытель "востока".
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31.05.2021 23:23 Відповісти
це якщо в контексті ми - володимир зеленський нещасні...
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01.06.2021 06:31 Відповісти
Моніка поперла на Ангелу, а сама забула як на сєпарську територію їздила на роялі грати і від армії косила.
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31.05.2021 22:51 Відповісти
Им некогда, они Северный поток номер 2 строят, у них свои заботы, о своей стране и экономике, да и чего им помогать насквозь коррумпированной стране, которая угробила свою экономику и производство, что им с этого будет? Помогают между странами, когда есть интерес, тут альтруистов нет.
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31.05.2021 22:52 Відповісти
остап Кислярскому -я Вам дам парабеллум и мы уйдем с Вами в горы..., а сколько стоит спасти отца русской демократии, гиганта мысли, - пятсот рублей, ответил Остап. Но запад не оценил Остапа с Кисоярским и не помог ничем
Это его ермак надоумил, всегда выставляет на посмешище
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31.05.2021 22:53 Відповісти
Зеленский - "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла."

И это заявляет четырежды уклонист?
Зеленский четырежды уклонился от призыва на военную службу в 2014-2015 годах, - Минобороны

"Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 4024
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31.05.2021 23:00 Відповісти
Чувак откосивший от своей армии хочет шоб левый немец за него впрягся?А ведь эта уйня у него с детства по ходу.
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31.05.2021 23:01 Відповісти
Наблюдая , как лука уничтожает оппозицию и строит концлагерь Беларусь , можно представить , чтобы сделал бы янек с украинцами за тот год сидения, о котором сторговались в 2014 янек , европейские министры и кто-то из Майдана. Хорошо что Парасюк поднял крик об этом по сцены и янек удрал.
Может это Меркель уговаривала не воевать за Крым украинскую власть .?
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31.05.2021 23:01 Відповісти
Бездарне ніщо, яке провалило на міжнародній арені все, що здобули "кляті бариги, які заробляють на війні", ще когось критикує??? Воно імбецільне від народження (бо навіть азів тієї науки, яка записана в нього в дипломі не знає, а з математикою початкових класів зовсім біда)... І це велике "ніщо" щось патякає проти країн, до рівня благополуччя яких він вивів тіко свої спонсорів та себе?
Сподіваюсь та третина населення України, яка досі підтримує це непорозуміння, нажереться до кінця року так, що перейде в стан міфічних "смєтунів", а потім дозріє і до Майдану...
Панове "порохоботи", закупайтеся попкорном - це буде цікаво
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31.05.2021 23:01 Відповісти
Да ватная потаскуха меркель - это уже история ... при чём не самая удачная для Германии ...им ещё аукнется ...ибо подлизывание ***** обернётся для них ФРГ и ГДР 2. Уверен у кремля такой план есть.
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31.05.2021 23:03 Відповісти
Прагматичные немцы предоставляют помощь только со своей выгодой, как в 1918-м году.
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31.05.2021 23:06 Відповісти
Гитлер войной брал нефть и газ в СССР а тут конченное Х#йло само строит трубу в Рейхстаг ну как от такой шары Адольфовна могла отказаться... "Германия не оказывала нам никакой военной помощи, но могла", - Зеленский - Цензор.НЕТ 9975
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31.05.2021 23:08 Відповісти
ты сравнил Рейх и мусульмано-левацкую-стареющую Германию. теперь Адольфовна будет на столе стриптиз танцевать только бы Х#йло ей газ и нефть не отключил )
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31.05.2021 23:22 Відповісти
если так то он скорей отключит))
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01.06.2021 22:22 Відповісти
Х#ло само трубу тянет, гастарбайтеры без эшелонов, пулеметов, сс-овцев и овчарок сами за свой счёт в Германию работать едут, ещё и в очереди стоят.
Дурак был Гитлер со своими Барбароссами, блицкригами и танковыми клиньями Гудериана. Чего-то он не понимал.
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01.06.2021 09:08 Відповісти
И всё это должна отдать бесплатно
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31.05.2021 23:11 Відповісти
Могла оказать - факт Но, у немцев ещё хранится страх перед русскими Всё что бы им не говорили они сводят к тому что не нужно злить расею В этом вся их внешняя политика по отношению к расеи И не только у Германии такая политика, увы Для того чтобы все они проснулись нам нужно создать баллистическую ракета дальнего действия Способную нести ядерный заряд Вот тогда все эти наши * партнеры* мгновенно проснутся Опыт создания таких ракет у Украины есть
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31.05.2021 23:22 Відповісти
Если главы ведущих демократических европейских государста представляют эти две дешевки меркель и макарон, то Украине надо искать других, более порядочных союзников, не вижу никого, кромп англоязычных.
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01.06.2021 00:08 Відповісти
А что сделал Зеля?
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01.06.2021 00:10 Відповісти
не зовсім точно - він З 2014 не зробив нічого.
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01.06.2021 06:38 Відповісти
четырехзвездный уклонист в это время снимал видосики на Красной площади, а теперь тут рассказываем о том, что ему все вокруг должны. Все кроме него
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01.06.2021 00:39 Відповісти
правильно...это всё тогда, когда Петро Алексеич поднимал в атаку "Правый сектор".)
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01.06.2021 09:58 Відповісти
правильная заява.
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01.06.2021 01:30 Відповісти
У прахоботов как всегда порвало пердак на свастику. Почему? Потому что украинский Президент отстаивает интересы Украины. Можешь меня забанить, админ, но это правда.
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01.06.2021 02:00 Відповісти
ФАШИСТЫ !!!
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01.06.2021 03:58 Відповісти
Чмо вже другий рік поспіль зриває Держоборонзамовлення Чотири оборонні підприємства скаржаться на провал Держоборонзамовлення, односторонньо заборонив на фронті розвідку і снайперів, зливає спецоперації, віддає РФ ключових свідків її злочинів і канали придбання в РФ необхідних війскових запчастин. Якім закінченим негідником треба бути, щоб при цьому ще щось вимагати. Напевно йому німецьки військови машини потрібні, щоб з Колею Тищенко кататися та святкові феєрверки влаштовувати.
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01.06.2021 04:53 Відповісти
"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський - Цензор.НЕТ 5040
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01.06.2021 05:17 Відповісти
"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський - Цензор.НЕТ 8495
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01.06.2021 09:09 Відповісти
якщо прибрати нелюбов до зе, він навіть і правий. фрау-штазі зробила все від себе залежне щоб по перше хєр путєн майже не постраждав, по друге щоб Україна не отримала майже нічого. Промислове обладнання фріци як поставляли так і поставляють, навіть на Крим, санкції які введені просто нікчемні, північний потік вони будують. Так німці передова нація европи, але німці союзники хvйла. фрау штазі молодьєц, яя
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01.06.2021 06:37 Відповісти
Какой дурак
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01.06.2021 07:46 Відповісти
В минулому столітті німці аж двічі приходили на допомогу Україні. В 1914-1918 і 1941-1945. Сапери й досі іноді нейтралізують ті подарочки. Стрьомні вони памагатєлі.
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01.06.2021 08:31 Відповісти
Чего вы пристали к Зеле с минскими соглашениями,он их что ли подписывал.
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01.06.2021 08:46 Відповісти
...а хто?
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01.06.2021 09:55 Відповісти
Не удивлюсь , если у кремля особые отношения с Германией!! Кто их знает, их игры!!!!
Надеюсь Америка держит под контролем!! Хорошего всем дня!!!!
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01.06.2021 09:06 Відповісти
Германия и рашка во все времена были союзниками. Только во время ПМВ и ВМВ бодались, да и там не всё было однозначно. Брестский мир, когда Ленин сдал кучу территорий Германии, потом в период между двумя войнами СССР грел немцев сырьём, зерном, обучал немецких военных и т.д. Нынче то же самое. Иначе, зачем бы немцы лоббировали СП-2 и не давали никакой помощи нашей стране?
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01.06.2021 09:16 Відповісти
А подайте, не минайте...
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01.06.2021 09:07 Відповісти
Лучше б уже жевал что-нибудь... А то как рот ни откроет -- так маразм всякий несёт. Хотя еще молодой... Кто ему эти идиотские сценарии пишет?
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01.06.2021 09:11 Відповісти
А были периоды в истории когда Германия помогала именно Украине?
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01.06.2021 09:33 Відповісти
"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2880

Semen Yesylevskyy: Кто бы мог подумать, что в Украине реальная власть - это не президент, не парламент и даже не судьи с прокурорами, а, внезапно, застройщики.

По-моему идея "нового университета" на территории ВДНХ, который потом, непостижимым образом, плавно превратится в микрорайон элитных высоток - это просто гениально!

Если что, то никакой "инновационный университет" они сделать физически не могут, просто по определению. Просто потому, что правильный университет - это не стены, не кампус и даже не современные общежития без тараканов. Это, в первую очередь, правильная корпоративная культура и правильная система ценностей. А взяться им неоткуда.

Даже если каким-то чудом университет будет построен, то я считаю, что в нем надо сразу же планировать жомовые ямы для преподавательского состава.

https://ibigdan.livejournal.com/26784674.html
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01.06.2021 09:35 Відповісти
Вот Петро Алексеич разнёс бы эту Меркельшу в пух и прах..
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01.06.2021 09:52 Відповісти
"Німеччина не надавала нам жодної військової допомоги, але могла", - Зеленський - Цензор.НЕТ 2365
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01.06.2021 22:27 Відповісти
 
 