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Штаммы COVID-19 получат названия букв греческого алфавита, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Штаммы COVID-19 получат названия букв греческого алфавита, - ВОЗ

Варианты коронавируса COVID-19 станут обозначать буквами греческого алфавита. Таким образом можно будет избежать дискриминации стран, в которых эти штаммы обнаружили впервые, а сами штаммы будет легче различать.

Об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой ни "Интерфакс-Украина".

"Группа экспертов ВОЗ рекомендовала использовать маркировку с использованием букв греческого алфавита, то есть Альфа, Бета, Гамма, что будет легче и практичнее для обсуждения (вариантов) в ненаучной среде", - говорится в заявления ВОЗ.

В организации отметили, что странам и агентствам следует использовать данные обозначения вариантов вируса, поскольку они не только легко произносимы, но и не стигматизируют страны, в которых впервые обнаружили тот или иной штамм.

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В соответствии с новой системой, "британский" штамм коронавируса B.1.1.7 получит название "Альфа", вариант B.1.351, впервые обнаруженный в ЮАР, станет "Бетой", а бразильский P.1 - "Гаммой".

Два подвида "индийского" штамма коронавируса - B.1.617.2 и B.1.617.1 - назовут "Дельтой" и "Каппой" соответственно.

"Они не заменят научных названий, но призваны помочь в общественном обсуждении", - заявила в свою очередь ведущий врач-эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

Также читайте: За выходные в центрах массовой вакцинации привили от коронавируса почти 5 тыс. человек, - Минздрав

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+1
Сперва, отрицание самого факта эпидемии и возможной глобальной угрозы.
Потом, множество громких и противоречивых заявлений.
И в конце концов, как итог, организация с бюджетом как у небольшого государства, родила идею уровень которой, что то типа "в какой цвет будет красить таблички-указатели уличных туалетов"...
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31.05.2021 22:56
+1
Це - все, на що здатні ці "борці".
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01.06.2021 01:52
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Сперва, отрицание самого факта эпидемии и возможной глобальной угрозы.
Потом, множество громких и противоречивых заявлений.
И в конце концов, как итог, организация с бюджетом как у небольшого государства, родила идею уровень которой, что то типа "в какой цвет будет красить таблички-указатели уличных туалетов"...
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31.05.2021 22:56 Ответить
******* 19
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31.05.2021 22:58 Ответить
нужно еще сибирскую язву политкорректно назвать и африканскю чуму свиней, а то совсем бабло не на что тратить
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31.05.2021 23:05 Ответить
Это похоже на то , как разделяют автономера в Евросоюзе . Вроде -бы все равны в своих правах . )
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31.05.2021 23:08 Ответить
Но если заболел каким-нибудь видом " х " , - то могут быть проблемы ... .
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31.05.2021 23:12 Ответить
А почему не китайских иероглифов, чтобы отдать дань родине ковида?
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31.05.2021 23:12 Ответить
Там ещё ничего не доказано . Вроде у американцев уже есть доклады об искусственном происхождении этого вируса .
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31.05.2021 23:18 Ответить
Это было понятно ещё с марта 2020. Почитайте у Илларионова расследование на эту тему, про Уханьский институт, внезапное закрытие института на недельную чистку в октябре 2019 и так далее...
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31.05.2021 23:48 Ответить
Докладов разных много а доказательств - ни одного!
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31.05.2021 23:21 Ответить
Букв надолго не хватит. На подходе вьетнамский и японский. А к осени ещё вида 3-4.
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31.05.2021 23:22 Ответить
Штами коронавірусу будуть дуже раді що їх називають буквами латинського алфавіту.
Головне аби їх не почали називати китайськими ієрогліфами яких є 12 тисяч.
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31.05.2021 23:31 Ответить
тю, тіпа повідомлення " в Індії лютує штам Дельта" так класно маскує індійський штам.
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01.06.2021 00:56 Ответить
Це - все, на що здатні ці "борці".
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01.06.2021 01:52 Ответить
Взагалі то товарищі прямо говорять, шо ця бізнес тєма надовго. Плебс може забути про права і свободи.
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01.06.2021 10:55 Ответить
Полезность ВОЗ ограничилась пропагандой греческого алфавита.
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01.06.2021 11:31 Ответить
 
 