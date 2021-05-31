Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России
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Бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров собирался вылететь из Санкт-Петербурга на отдых. Когда самолёт уже вырулил на взлетную полосу, силовики остановили лайнер и задержали Пивоварова, утверждая, что тот находится в розыске.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
"Только что меня сняли с самолета в "Пулково". Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ "Пулково", – написал Пивоваров в Telegram.
По данным организации "Правозащита Открытки", у Пивоварова не было никаких ограничений на выезд, на паспортном контроле вопросов также не возникало.
Позже в телеграм-канале Пивоварова появилось сообщение, что канал теперь ведет его команда. "Андрей Пивоваров находится в розыске. По крайней мере, так говорят сотрудники ФСБ. И именно это причина его задержания. Самолет, в котором был Андрей Пивоваров, развернули на взлетной полосе, чтобы снять его с международного рейса. Сейчас ему запрещают пользоваться телефоном", – говорится в сообщении.
Информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Пивоваров доставлен в Следственный комитет на допрос по уголовному делу.
Соратница Пивоварова Татьяна Усманова со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Елену Бородину сообщила, что его задержали по делу о "нежелательной организации" (статья 284.1 УК). Статус экс-директора "Открытой России" в этом деле неизвестен.
Несколько дней назад Пивоваров объявил, что "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах, чтобы избежать преследования своих сторонников.
По его словам, все члены "Открытки" исключены из организации – "во избежание возможного преследования". "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ (о деятельности на территории России организации, признанной "нежелательной" – НВ), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", – заявил Пивоваров.
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Ржака, ото кацапам мошонки прижали дверима))
Лидер политического движения распускает его во избежание ВОЗМОЖНОГО преследования!!
И открыто заявляет, что думает не о судьбе страны и народа, не о воплощении в жизнь своих идей, приведших его, как я понимаю, к политической деятельности, а о "защите своих сторонников". Тьфу, ***. Фуфлыжник. "Открытка" ипиомать.
не дай бог жить в Рашке!
а потом заставят бегать под балалайку по взлётке, в лаптях на босу ногу, чтоб скрепы приснились
так какцапия семимильными шагами строит новый гулаг - рулаг