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Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России

Бывший исполнительный директор организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров собирался вылететь из Санкт-Петербурга на отдых. Когда самолёт уже вырулил на взлетную полосу, силовики остановили лайнер и задержали Пивоварова, утверждая, что тот находится в розыске.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

"Только что меня сняли с самолета в "Пулково". Летел отдохнуть, прошел таможню никаких вопросов не было. Самолет уже прошел рулежку, как вдруг стоп. Подъехали менты и вывели меня. Сейчас я в ФСБ "Пулково", – написал Пивоваров в Telegram.

По данным организации "Правозащита Открытки", у Пивоварова не было никаких ограничений на выезд, на паспортном контроле вопросов также не возникало.

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Позже в телеграм-канале Пивоварова появилось сообщение, что канал теперь ведет его команда. "Андрей Пивоваров находится в розыске. По крайней мере, так говорят сотрудники ФСБ. И именно это причина его задержания. Самолет, в котором был Андрей Пивоваров, развернули на взлетной полосе, чтобы снять его с международного рейса. Сейчас ему запрещают пользоваться телефоном", – говорится в сообщении.

Информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Пивоваров доставлен в Следственный комитет на допрос по уголовному делу.

Соратница Пивоварова Татьяна Усманова со ссылкой на адвоката "Правозащиты Открытки" Елену Бородину сообщила, что его задержали по делу о "нежелательной организации" (статья 284.1 УК). Статус экс-директора "Открытой России" в этом деле неизвестен.

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Несколько дней назад Пивоваров объявил, что "Открытая Россия" прекращает свою деятельность и закрывает отделения в регионах, чтобы избежать преследования своих сторонников.

По его словам, все члены "Открытки" исключены из организации – "во избежание возможного преследования". "Госдума готовится ужесточить статью 284.1 УК РФ (о деятельности на территории России организации, признанной "нежелательной" – НВ), а нам не нужны новые штрафы и уголовные дела, и мы хотим защитить наших сторонников", – заявил Пивоваров.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+10
"Нежелатєльная організация"
Ржака, ото кацапам мошонки прижали дверима))
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31.05.2021 23:36
+5
Рашка все deeper and deeper, уходит за iron curtain..
не дай бог жить в Рашке!
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31.05.2021 23:39
+4
Щас Путин быстренько напакует оппозиционеров, а потом будет их типа в качестве уступки по просьбе Байдена отпускать.
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01.06.2021 01:54
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"Нежелатєльная організация"
Ржака, ото кацапам мошонки прижали дверима))
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31.05.2021 23:36 Ответить
Постепенно желательной остаётся только одна организация. В которой у царя билет члена # 000000001
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31.05.2021 23:41 Ответить
Там весь последний абзац - ржака.
Лидер политического движения распускает его во избежание ВОЗМОЖНОГО преследования!!
И открыто заявляет, что думает не о судьбе страны и народа, не о воплощении в жизнь своих идей, приведших его, как я понимаю, к политической деятельности, а о "защите своих сторонников". Тьфу, ***. Фуфлыжник. "Открытка" ипиомать.
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31.05.2021 23:52 Ответить
Пивоваров нащадок знаменитого Домса. Касаби хочуть доброго пива... Пийте сечу! Як заповів Маскаль.
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31.05.2021 23:39 Ответить
на московии пиво не растет.....
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31.05.2021 23:47 Ответить
Рашка все deeper and deeper, уходит за iron curtain..
не дай бог жить в Рашке!
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31.05.2021 23:39 Ответить
на отдых значит....а посадите ка его на бутылку от жанпольшанета с кривым горлышком,пускай отдахнёт
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31.05.2021 23:40 Ответить
Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России - Цензор.НЕТ 7689 Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России - Цензор.НЕТ 7689 Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России - Цензор.НЕТ 1375.....
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01.06.2021 08:11 Ответить
Отдохнуть он собрался. В ГУЛАГе отдохнет.
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31.05.2021 23:40 Ответить
Правильно!умеют бороться с опозицией
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01.06.2021 07:25 Ответить
Ну, тут хоть без истребителя обошлось...
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31.05.2021 23:40 Ответить
Самолёты - это тренд . Нужно теперь червями выбираться из навоза .
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31.05.2021 23:45 Ответить
грунтовыми водами
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31.05.2021 23:49 Ответить
Интересно, как бы ответил этот оппозиционэр на вопрос "Чей Крым" ?
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31.05.2021 23:49 Ответить
известно как .."не задавонных вопросов,у меня в москве хорошая квартира"айте провокаци
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31.05.2021 23:53 Ответить
Угу. Крысоедов делают так...в железную бочку кидают десяток крыс, закрывают,с доступом воздуха, и ждут, пока не останется только одна. Вот эта крыса и есть крысоед, будет жрать крыс. Вот и страну-помойку закрыли, с доступом воздуха, и там сейчас одна крыса пожирает всех остальных.
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01.06.2021 00:07 Ответить
правильно бы ответил. Крым- наш.... и так на каждом пункте пропуска Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России - Цензор.НЕТ 2305
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01.06.2021 01:06 Ответить
Простите...Вы русский?
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01.06.2021 01:13 Ответить
нет. это был сарказм, или горькая ирония.)
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01.06.2021 01:19 Ответить
OK, Sir. Sorry,Sir.
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01.06.2021 01:20 Ответить
ОК, проехали).
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01.06.2021 01:32 Ответить
На поезде надо ехать, там хоть если что , можно на ходу спрыгнуть😁😁😁
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31.05.2021 23:49 Ответить
с хамаса позвонили *****, лично )))
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31.05.2021 23:50 Ответить
Пофігу.
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31.05.2021 23:51 Ответить
вертухаи могут любому козломордому одеть валенки на копыта и отмудохать хоть в самолёте хоть без
а потом заставят бегать под балалайку по взлётке, в лаптях на босу ногу, чтоб скрепы приснились
так какцапия семимильными шагами строит новый гулаг - рулаг
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01.06.2021 00:16 Ответить
Я стурбований.
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01.06.2021 00:43 Ответить
Тримайтеся, Пане....якще шо, я Вам моего домашнего ячменного Пива пришлю, для реанимации.
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01.06.2021 00:52 Ответить
раньше надо было валить на отдых.
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01.06.2021 01:15 Ответить
Раньше это когда? До рождения в Кацапии?
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01.06.2021 01:21 Ответить
Щас Путин быстренько напакует оппозиционеров, а потом будет их типа в качестве уступки по просьбе Байдена отпускать.
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01.06.2021 01:54 Ответить
кстати дельная тема...и все будут довольны.... Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России - Цензор.НЕТ 7233
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01.06.2021 08:14 Ответить
Хорошая жизнь в опозиционеров белорусии росии один отдых есть бабло на нарах отдохнет немножко у нас на окраине 80 процентов населения последний *** без соли доедают
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01.06.2021 06:27 Ответить
разжигал небось... Оппозиционера Пивоварова сняли с самолета в России - Цензор.НЕТ 8348
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01.06.2021 08:14 Ответить
чем сильнее ***** щимит кацапов - тем лучше. пока они там строят "цивилизацию" у себя на паРаше, меньше мешают жить другим.
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01.06.2021 09:19 Ответить
Снимание опозиционеров с самолётов уже становится хорошей традицией...
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01.06.2021 09:35 Ответить
 
 