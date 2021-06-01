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Новости Политика Украины
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Шмыгаль обсудил со спецпредставителем правительства ФРГ Мильбрадтом закрепление в Конституции результатов децентрализации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль обсудил со спецпредставителем правительства ФРГ Мильбрадтом закрепление в Конституции результатов децентрализации

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время встречи со Специальным посланником правительства ФРГ в Украине Георгом Мильбрадтом обсудил реформу местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль подчеркнул, что в основу реформы заложены положения Европейской хартии местного самоуправления и лучший мировой опыт общественных отношений в этой сфере. "Реформа уже доказала свою эффективность в части улучшения качества публичных услуг и приближения их к жителям общин", - сказал  примьерю

Глава правительства также отметил, что в децентрализованной модели должны быть новые отношения между местным самоуправлением и органами государственной власти на принципах партнерства, взаимного доверия и ответственности.

"Изменения должны быть направлены прежде всего на обеспечение материальной и финансовой основы местного самоуправления, возможности создания органами местного самоуправления районного и областного уровня собственных исполнительных органов. А также изменения должны переформировать местные государственные администрации в органы префектурных типа, основной задачей которых будут осуществления только госудрственных функций, а не самоуправления ", - отметил премьер-министр.

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Шмыгаль подчеркнул, что изменения в Основной закон необходимо закрепить необратимость децентрализации и ее результатов.

Автор: Володимир Янченко
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децентрализация = федерализация как того требует россия.
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01.06.2021 02:36 Ответить
які там "результати" ???? півроку, як пройшли вибори, а вже в бюджетах громад дірки!!!! віддали владу в одні руки, і руки ці переважно опзж! раздули штати кожного відділу до масштабів обласного управління, прикріплили до зарплат всю свою рідню та кумів-братів-сватів, а ті й на роботу ввжають ходити западло. у нас повинна бути децентралізація тільки під зовнішнім управлінням.
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01.06.2021 06:52 Ответить
децентрализация проводится згидно ст142,143 конституции. Только после загальных зборов громад может появиться лигитимная местная власть, публичная собственность, перелик всей властности громад, реестр власникив-громадян этой собствености и выбрные органы управления. А без этого всю ,приватизацию'прийдется вернуть назад по конституции.Вот их цель изменить конституцию и узаконить ,приватизированое'. Без измнеия конституции до сих пор вся собственость пренадлежит народу . Это их и бесит с 1997 года,когда приняли конституцию но законы для ее выполнения не приняли, а занялись грабежем. Вот что надо знать нариду для начала.
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01.06.2021 07:25 Ответить
... хохлобыдло "мудрый нарид", просрало Украину?
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01.06.2021 08:21 Ответить
Со спецпредставителем Федеральной Республики - обсуждали децентрализацию или ...?
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01.06.2021 09:26 Ответить
 
 