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Новости Политика Украины
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Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет подготовлен и его принятие позволит завершить процесс децентрализации.

Об єтом он заявил на заседании Консультативного совета по вопросам местного самоуправления во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важным вопросом для Верховной Рады остается вопрос доведения реформы децентрализации до логического конца. В данном случае это должны быть изменения в Конституцию… Я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем увидеть текст законопроекта, который поддержат народные депутаты Украины", - сказал Разумков.

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Он напомнил, что внесение изменений в Конституцию в части децентрализации будет уже не первой попыткой парламента и выразил надежду, что она будет более эффективной, чем в прошлом.

Спикер подчеркнул, что для внесения изменений в Конституцию необходима поддержка 300 депутатов при голосовании.

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Согласно законодательству, решение о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию принимается не менее чем 226 голосами. Для окончательного одобрения законопроекта об изменениях в Основной закон необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 300 народных депутатов на следующей очередной сессии парламента.
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я другого мнения, должностное лицо должно действовать в интересах народа и страны, а мы можем надеятся
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11.05.2021 15:15 Ответить
Розумков постійно тримає палець біля скроні, чи натякає на щось?
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11.05.2021 15:43 Ответить
це що, красива словісна обгортка до змін в Конституції, в угоду путлєру?.
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11.05.2021 15:49 Ответить
по факту - скрытая федерализация
растаскивают Украину на части
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11.05.2021 18:33 Ответить
 
 