Разумков надеется, что парламент внесет изменения в Конституцию в части децентрализации

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков надеется, что в ближайшее время законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины в части децентрализации будет подготовлен и его принятие позволит завершить процесс децентрализации.

Об єтом он заявил на заседании Консультативного совета по вопросам местного самоуправления во вторник в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Важным вопросом для Верховной Рады остается вопрос доведения реформы децентрализации до логического конца. В данном случае это должны быть изменения в Конституцию… Я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем увидеть текст законопроекта, который поддержат народные депутаты Украины", - сказал Разумков.

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Он напомнил, что внесение изменений в Конституцию в части децентрализации будет уже не первой попыткой парламента и выразил надежду, что она будет более эффективной, чем в прошлом.

Спикер подчеркнул, что для внесения изменений в Конституцию необходима поддержка 300 депутатов при голосовании.

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Согласно законодательству, решение о предварительном одобрении законопроекта о внесении изменений в Конституцию принимается не менее чем 226 голосами. Для окончательного одобрения законопроекта об изменениях в Основной закон необходимо, чтобы за него проголосовало не менее 300 народных депутатов на следующей очередной сессии парламента.