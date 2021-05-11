Разумков сподівається, що парламент внесе зміни до Конституції в частині децентралізації

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков сподівається, що найближчим часом законопроєкт про внесення змін до Конституції України в частині децентралізації буде підготовлений і його ухвалення дозволить завершити процес децентралізації.

Про це він заявив на засіданні Консультативної ради з питань місцевого самоврядування у вівторок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Важливим питанням для Верховної Ради залишається питання доведення реформи децентралізації до логічного кінця. У цьому випадку це мають бути зміни до Конституції ... Я сподіваюся, що ми найближчим часом зможемо побачити текст законопроєкту, який підтримають народні депутати України", - сказав Разумков.

Він нагадав, що внесення змін до Конституції в частині децентралізації буде вже не першою спробою парламенту і висловив сподівання, що вона буде більш ефективною, ніж у минулому.

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Спікер підкреслив, що для внесення змін до Конституції необхідна підтримка 300 депутатів під час голосування.

Згідно із законодавством, рішення про попереднє схвалення законопроєкту про внесення змін до Конституції ухвалюється щонайменше 226 голосами. Для остаточного схвалення законопроєкту про зміни до Основного закону необхідно, щоб за нього проголосувало щонайменше 300 народних депутатів на наступній черговій сесії парламенту.