Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК
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Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма.
Об этом рассказал глава прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН,
По его словам, в Интерполе отказываются объявлять в розыск фигурантов таких уголовных дел из-за того, что это якобы противоречит их уставу.
В частности, в Укрбюро Интерпола заявляют о том, что "одним из основополагающих принципов Международной организации полицейского сотрудничества "Интерпол" является принцип нейтралитета, который нормативно закреплен статьей 3 устава организации и предусматривает запрет организации вмешиваться в дела политического, религиозного, военного и расового характера...".
То есть органы Интерпола независимо от уголовно-правовой квалификации рассматривают дела украинских правоохранительных органов, связанные с общественно-политическими событиями в Украине 2013-2014 годов, временно оккупированными украинскими территориями, вооруженным конфликтом на Востоке Украины, как те, что подпадают под действия 3-й статьи устава.
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************** свиньи с 2006 года гадят и продолжают гадить В Украине
Путлер 2015 год.Это типа взорвать бонбу в Симферополе.Бараны РАБссиянские....вы больны ДЕБИЛИЗМОМ и это НАВЕЧНО....
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А що, окупація Криму не є військовим злочином і порушенням всіх міжнародних нормативних документів?
Так что - никакой зрады