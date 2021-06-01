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Интерпол (534) Крым (26014) прокуратура (4863) Поночовный (19)

Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК

Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма.

Об этом рассказал глава прокуратуры Автономной Республики Крым и г. Севастополя Игорь Поночовный, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН,

По его словам, в Интерполе отказываются объявлять в розыск фигурантов таких уголовных дел из-за того, что это якобы противоречит их уставу.

В частности, в Укрбюро Интерпола заявляют о том, что "одним из основополагающих принципов Международной организации полицейского сотрудничества "Интерпол" является принцип нейтралитета, который нормативно закреплен статьей 3 устава организации и предусматривает запрет организации вмешиваться в дела политического, религиозного, военного и расового характера...".

То есть органы Интерпола независимо от уголовно-правовой квалификации рассматривают дела украинских правоохранительных органов, связанные с общественно-политическими событиями в Украине 2013-2014 годов, временно оккупированными украинскими территориями, вооруженным конфликтом на Востоке Украины, как те, что подпадают под действия 3-й статьи устава.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": По факту поставок в оккупированный Крым оборудования фирмы Siеmens начато уголовное производство, - прокуратура АРК

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+8
оскаржити трактування Статуту в міжнародному суді. Можливо, для початку в австрійському. Так, це довго, але іншого виходу нема.
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01.06.2021 02:32
+7
В случае сопротивления украинской армии,мы готовы были применить ядерное оружие в Крыму...
Путлер 2015 год.Это типа взорвать бонбу в Симферополе.Бараны РАБссиянские....вы больны ДЕБИЛИЗМОМ и это НАВЕЧНО.... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329
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01.06.2021 06:09
+6
А Украинских Воинов в Польше этот "нейтральный" интерпол по какому статуту задерживал, а разве террористы которые захватили Крым и часть Востока Украины это военные.
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01.06.2021 06:48
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оскаржити трактування Статуту в міжнародному суді. Можливо, для початку в австрійському. Так, це довго, але іншого виходу нема.
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01.06.2021 02:32 Ответить
Типа Гоблин криминальный не авторитет....что и вся Срань РАБссиянская... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 53 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 53
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01.06.2021 05:58 Ответить
В 1855 году Турция обосрала РАБссию в Крыму по самые памидоры...,но Быдло Мавзолейное одержала паБЕДУ...,по итогам той Крымской войны РАБссии запретили иметь флот на Черном море...согласно Парижскому Конгрессу 25 февраля 1856 года,РАБссия мудаки позорные... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 445 просравшие в Крыму ВСЕ...Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8490
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01.06.2021 06:04 Ответить
Мій прадід, Василь Кіндратович, приймав участь у Кримській війні. Отримав медаль за ту війну і був направлений навчатися в Сан-Петербург у ветеринарну академію. Там він навішав звєздюлєй попові РПЦ і отримав 10 років каторги.
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01.06.2021 07:20 Ответить
Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2276

************** свиньи с 2006 года гадят и продолжают гадить В Украине Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 556
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01.06.2021 06:07 Ответить
В случае сопротивления украинской армии,мы готовы были применить ядерное оружие в Крыму...
Путлер 2015 год.Это типа взорвать бонбу в Симферополе.Бараны РАБссиянские....вы больны ДЕБИЛИЗМОМ и это НАВЕЧНО.... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329
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01.06.2021 06:09 Ответить
паРаша, то є імперія, яка помирає в агонії. Відповідно дії кремлядєй непередбачувані.
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01.06.2021 07:25 Ответить
Ссылку на документ о возможности применении ЯО в Крыму пожалуйста предъяви.
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01.06.2021 20:26 Ответить
Джохар Дудаев опустил мавзолейных шакалов в Ичкерии,вот и злятся твари Мавзолейные,за позор всемирный... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6844 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6844
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01.06.2021 06:13 Ответить
А Украинских Воинов в Польше этот "нейтральный" интерпол по какому статуту задерживал, а разве террористы которые захватили Крым и часть Востока Украины это военные.
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01.06.2021 06:48 Ответить
ИХТАМНЕТ Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5921
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01.06.2021 07:12 Ответить
Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2662
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01.06.2021 07:02 Ответить
Велика кількість фігурантів окупації Криму гуляє в самій Україні і деякі отримують пенсії.
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01.06.2021 07:10 Ответить
"...і ловити лише злочинців..."
***
А що, окупація Криму не є військовим злочином і порушенням всіх міжнародних нормативних документів?
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01.06.2021 07:23 Ответить
русня взбадрілася. обсєнаш і інтерполнаш!!!
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01.06.2021 07:25 Ответить
Дело в том, что в годы войны Интерпол имел определенные связи с Рейхом, потому после этого они страхуются и разыскивают чисто по уголовным преступлениям. К примеру, точно так же он отказал России в розыске Ходорковского, Саакашвили. А еще Коломойского и Авакова, на каждого из которых следственным комитетом РФ открыты дела, по которым можно максимум отхватить в их судах и ряда командиров ВСУ, которым СК вменяет "нарушение правил войны".
Так что - никакой зрады
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01.06.2021 08:13 Ответить
Вице президент Интерпола Александр Прокопчук, генерал-майор полиции внутренних дел РФ.
Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1686
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01.06.2021 08:53 Ответить
І "статут" Інтерполу ажніяк не заважає керувати ним кримінальному покидьку з країни-терориста, де систематично порушуються права людини і систематично переслідують за політичні погляди. Де просто вбивають без суду і слідства. Цікавий такий Інтерпол, чимось нагадує сталінські "Міжнародні інтернаціонали".
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01.06.2021 09:32 Ответить
 
 