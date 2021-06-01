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Інтерпол (328) Крим (11344) прокуратура (2771) Поночовний (17)

Інтерпол відмовляється розшукувати фігурантів справ, що стосуються окупованого Криму, - прокуратура АРК

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Інтерпол відмовляється розшукувати фігурантів справ, що стосуються окупованого Криму, - прокуратура АРК

Інтерпол відмовляється розшукувати фігурантів справ, що стосуються окупованого Криму.

Про це розповів глава прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополя Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН,

За його словами, в Інтерполі відмовляються оголошувати у розшук фігурантів таких кримінальних справ через те, що це суперечить їхньому статуту.

Зокрема, в Укрбюро Інтерполу заявляють про те, що "одним із основоположних принципів Міжнародної організації поліцейського співробітництва "Інтерпол" є принцип нейтралітету, який нормативно закріплений статтею 3 статуту організації та передбачає заборону організації втручатися у справи політичного, релігійного, військового та расового характеру…".

Тобто органи Інтерполу незалежно від кримінально-правової кваліфікації розглядають справи українських правоохоронних органів, пов’язані із суспільно-політичними подіями в Україні 2013-2014 років, тимчасово окупованими українськими територіями, збройним конфліктом на Сході України, як такі, що підпадають під дії 3-ї статті статуту.

Також читайте: Україна подасть до Гааги нове повідомлення щодо окупованого Криму

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Топ коментарі
+8
оскаржити трактування Статуту в міжнародному суді. Можливо, для початку в австрійському. Так, це довго, але іншого виходу нема.
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01.06.2021 02:32
+7
В случае сопротивления украинской армии,мы готовы были применить ядерное оружие в Крыму...
Путлер 2015 год.Это типа взорвать бонбу в Симферополе.Бараны РАБссиянские....вы больны ДЕБИЛИЗМОМ и это НАВЕЧНО.... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329
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01.06.2021 06:09
+6
А Украинских Воинов в Польше этот "нейтральный" интерпол по какому статуту задерживал, а разве террористы которые захватили Крым и часть Востока Украины это военные.
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01.06.2021 06:48
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оскаржити трактування Статуту в міжнародному суді. Можливо, для початку в австрійському. Так, це довго, але іншого виходу нема.
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01.06.2021 02:32 Відповісти
Типа Гоблин криминальный не авторитет....что и вся Срань РАБссиянская... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 53 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 53
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01.06.2021 05:58 Відповісти
В 1855 году Турция обосрала РАБссию в Крыму по самые памидоры...,но Быдло Мавзолейное одержала паБЕДУ...,по итогам той Крымской войны РАБссии запретили иметь флот на Черном море...согласно Парижскому Конгрессу 25 февраля 1856 года,РАБссия мудаки позорные... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 445 просравшие в Крыму ВСЕ...Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 8490
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01.06.2021 06:04 Відповісти
Мій прадід, Василь Кіндратович, приймав участь у Кримській війні. Отримав медаль за ту війну і був направлений навчатися в Сан-Петербург у ветеринарну академію. Там він навішав звєздюлєй попові РПЦ і отримав 10 років каторги.
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01.06.2021 07:20 Відповісти
Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2276

************** свиньи с 2006 года гадят и продолжают гадить В Украине Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 556
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01.06.2021 06:07 Відповісти
В случае сопротивления украинской армии,мы готовы были применить ядерное оружие в Крыму...
Путлер 2015 год.Это типа взорвать бонбу в Симферополе.Бараны РАБссиянские....вы больны ДЕБИЛИЗМОМ и это НАВЕЧНО.... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6329
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01.06.2021 06:09 Відповісти
паРаша, то є імперія, яка помирає в агонії. Відповідно дії кремлядєй непередбачувані.
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01.06.2021 07:25 Відповісти
Ссылку на документ о возможности применении ЯО в Крыму пожалуйста предъяви.
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01.06.2021 20:26 Відповісти
Джохар Дудаев опустил мавзолейных шакалов в Ичкерии,вот и злятся твари Мавзолейные,за позор всемирный... Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6844 Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 6844
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01.06.2021 06:13 Відповісти
А Украинских Воинов в Польше этот "нейтральный" интерпол по какому статуту задерживал, а разве террористы которые захватили Крым и часть Востока Украины это военные.
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01.06.2021 06:48 Відповісти
ИХТАМНЕТ Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 5921
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01.06.2021 07:12 Відповісти
Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 2662
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01.06.2021 07:02 Відповісти
Велика кількість фігурантів окупації Криму гуляє в самій Україні і деякі отримують пенсії.
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01.06.2021 07:10 Відповісти
"...і ловити лише злочинців..."
***
А що, окупація Криму не є військовим злочином і порушенням всіх міжнародних нормативних документів?
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01.06.2021 07:23 Відповісти
русня взбадрілася. обсєнаш і інтерполнаш!!!
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01.06.2021 07:25 Відповісти
Дело в том, что в годы войны Интерпол имел определенные связи с Рейхом, потому после этого они страхуются и разыскивают чисто по уголовным преступлениям. К примеру, точно так же он отказал России в розыске Ходорковского, Саакашвили. А еще Коломойского и Авакова, на каждого из которых следственным комитетом РФ открыты дела, по которым можно максимум отхватить в их судах и ряда командиров ВСУ, которым СК вменяет "нарушение правил войны".
Так что - никакой зрады
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01.06.2021 08:13 Відповісти
Вице президент Интерпола Александр Прокопчук, генерал-майор полиции внутренних дел РФ.
Интерпол отказывается разыскивать фигурантов дел, касающихся оккупированного Крыма, - прокуратура АРК - Цензор.НЕТ 1686
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01.06.2021 08:53 Відповісти
І "статут" Інтерполу ажніяк не заважає керувати ним кримінальному покидьку з країни-терориста, де систематично порушуються права людини і систематично переслідують за політичні погляди. Де просто вбивають без суду і слідства. Цікавий такий Інтерпол, чимось нагадує сталінські "Міжнародні інтернаціонали".
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01.06.2021 09:32 Відповісти
 
 