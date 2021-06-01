Інтерпол відмовляється розшукувати фігурантів справ, що стосуються окупованого Криму, - прокуратура АРК
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Інтерпол відмовляється розшукувати фігурантів справ, що стосуються окупованого Криму.
Про це розповів глава прокуратури Автономної Республіки Крим та м.Севастополя Ігор Поночовний, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН,
За його словами, в Інтерполі відмовляються оголошувати у розшук фігурантів таких кримінальних справ через те, що це суперечить їхньому статуту.
Зокрема, в Укрбюро Інтерполу заявляють про те, що "одним із основоположних принципів Міжнародної організації поліцейського співробітництва "Інтерпол" є принцип нейтралітету, який нормативно закріплений статтею 3 статуту організації та передбачає заборону організації втручатися у справи політичного, релігійного, військового та расового характеру…".
Тобто органи Інтерполу незалежно від кримінально-правової кваліфікації розглядають справи українських правоохоронних органів, пов’язані із суспільно-політичними подіями в Україні 2013-2014 років, тимчасово окупованими українськими територіями, збройним конфліктом на Сході України, як такі, що підпадають під дії 3-ї статті статуту.
Будь ласка, зачекайте...
************** свиньи с 2006 года гадят и продолжают гадить В Украине
Путлер 2015 год.Это типа взорвать бонбу в Симферополе.Бараны РАБссиянские....вы больны ДЕБИЛИЗМОМ и это НАВЕЧНО....
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А що, окупація Криму не є військовим злочином і порушенням всіх міжнародних нормативних документів?
Так что - никакой зрады