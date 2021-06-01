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Издатели и писатели объявили "Украинскую книжную революцию": требуют пресечения российской экспансии, поддержку украинской книги и библиотек

Новости Цензор.НЕТ Общество

Издатели и писатели объявили

Писатели, представители власти, общественного сектора и издательского бизнеса объявили о начале инициативы "Украинская книжная революция".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на одноименном форуме обсудили шаги, призванные вывести украинское книгоиздание, книгораспространение и чтения с нынешнего катастрофического положения.

Если в Германии человек покупает в среднем 5,5 книги в год, в Польше 2,5, то в Украине только 0,5, а на украинском языке - лишь 0,2 книги в год. А карантинные мероприятия из-за эпидемии коронавируса ухудшили даже эти показатели: ассортимент книг уменьшился на 23%, тираж - на 34%. За год закрылись 343 издательства и 48 магазинов. При этом половина книг на нашем рынке российские. Аффилированные с российскими издательствами компании претендуют на государственную поддержку наравне с национальным издательским бизнесом.

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Впрочем, можно не только спасти ситуацию, но и обеспечить динамичное развитие украинского книжного рынка, - считают участники форума.

Для этого нужно прежде всего сконцентрировать усилия на поддержке книг на украинском языке, компенсировать за счет государства арендную плату книжным магазинам и часть допечатных расходов издательствам, пресечь российскую экспансию на книжном рынке во всех ее проявлениях, противодействовать пиратству. Отдельным важным направлением, требущим большего времени и усилий, является реформирование сети библиотек, которые должны стать современными культурными центрами.

Участники форума планируют воплотить свои предложения в законопроекты и добиваться их принятия парламентом.

В работе, форума приняли участие, в частности, писательница Оксана Забужко, председатель Комитета по Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Юрий Макаров, директор Украинского института книги Александра Коваль, народные депутаты Владимир Вятрович и Николай Княжицкий, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, основатель издательства "Лаборатория" Антон Мартынов, генеральный директор издательства "Ранок" Виктор Круглов, дизайнер и основатель издательства "Комора" Ростислав Лужецкий, журналист Вахтанг Кипиани, дипломат, общественный деятель Даниил Лубкивский, главный редактор журнала "Український тиждень" Дмитрий Крапивенко, представители общественного сектора.
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Топ комментарии
+12
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01.06.2021 12:41
+7
Це не входить в плани зелені.
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01.06.2021 12:43
+6
смердючі бужанські і ділдінські так не вважають( поки не дочекається їх бузіна
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01.06.2021 12:48
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01.06.2021 12:41 Ответить
Українська книжкова революція
25 травня о 05:53 ·

Ми об'єднуємо зусилля громадянського суспільства, письменників, влади й бізнесу та розпочинаємо спільні дії заради створення потужного самодостатнього українського книжкового ринку.

Форум "Українська книжкова революція"
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01.06.2021 12:54 Ответить
Це не входить в плани зелені.
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01.06.2021 12:43 Ответить
смердючі бужанські і ділдінські так не вважають( поки не дочекається їх бузіна
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01.06.2021 12:48 Ответить
Странно, не выдерживают конкуренции.
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01.06.2021 12:52 Ответить
Невитримують, кацапи на знищення України останню балалайку продадуть, жрать не будуть, правда пити - не бросять.
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01.06.2021 13:02 Ответить
фб-портал Громадського форуму УКР тут - https://m.facebook.com/uabookrevolution/videos/233501944773422/?refsrc=http%3A%2F%2Ft.co%2Fk2OoQ637LE&_rdr
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01.06.2021 12:54 Ответить
создавать нужно онлайн библиотеки с Украинскими переводами и всеми книгами бесплатно! У русских не один сайт такой есть.
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01.06.2021 13:01 Ответить
Колись майже всі книги були російською, якщо тепер половина, то це великий прогрес. В гуманітарній сфері Порох зробив дуже багато.
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01.06.2021 13:02 Ответить
Когда я в последний раз был в книжном, то книги на украинском занимали почти все полки, на русском был один стеллаж. При этом, даже и из несчастных 0,5 книг в год украинцы предпочитают покупать большую часть на русском. Почему же так?
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01.06.2021 13:09 Ответить
тому що ледарі
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01.06.2021 13:27 Ответить
Скільки фільмів випускають українською???? Чути тільки мокшанське блєяніє!! Тому і сприймають українці те, що навязують!
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01.06.2021 13:36 Ответить
В кинотеатрах все фильмы в укр дубляже, без исключения. К счастью он хотя бы приемлемого качества, в отличии от перевода на тв.
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01.06.2021 14:27 Ответить
ЦЕ ТІЛЬКИ ДУРЕНЬ НЕ РОЗУМІЄ, ЩО ДРУКУЮЧІ МОКШАНСЬКІ КНИЖКИ КОПАЄ СВОЇЙ КРАЇНІ ЯМУ!!!
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01.06.2021 13:35 Ответить
Писати треба для людей, а не для літературознавців та прикладати до книги диск з її аудіоверсією, бажано начитаною автором. Тоді і купуватимуть і читатимуть(слухатимуть). А доки пишуть усілякий андеграунд для вузького кола поцінювачив високого мистецтва, то звісно, що ніхто крім тих поцінувачів ті книжки не купуватиме...
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01.06.2021 13:47 Ответить
Наша продажна вища влада ЗЕбілів капітулянтів яка скоріше яка скоріше прокремлівська ніж проукрїнська .. вона повинна назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
Ось в кацапській колонії білоруського округа вже давно нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у безправних рабів -бульбашів в недо-кацапів. А це означає що тепер і вже точно що немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної національної держави, а може бути тільки, в даному випадку як бесправна кацапська колонія. Так така страшна доля може спіткати і Українську державу з такою нашою продажною антиукраїнською владою "слуг кремля"
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01.06.2021 13:53 Ответить
Протидиякон **************** не погодиться !
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01.06.2021 17:00 Ответить
 
 