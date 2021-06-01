Видавці та письменники оголосили "Українську книжкову революцію": вимагають припинення російської експансії, підтримку української книги і бібліотек

Письменники, представники влади, громадського сектору та видавничого бізнесу оголосили про початок ініціативи "Українська книжкова революція".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на однойменному форумі обговорили кроки, покликані вивести українське книговидання, книгорозповсюдження та читання з нинішнього катастрофічного становища.

Якщо в Німеччині людина купує в середньому 5,5 книги на рік, в Польщі - 2,5, то в Україні тільки 0,5, а українською мовою - лише 0,2 книги на рік. А карантинні заходи через епідемію коронавірусу погіршили навіть ці показники: асортимент книг зменшився на 23%, тираж - на 34%. За рік закрилися 343 видавництва і 48 магазинів. При цьому половина книг на нашому ринку російські. Афілійовані з російськими видавництвами компанії претендують на державну підтримку нарівні з національним видавничим бізнесом.

Втім, можна не лише врятувати ситуацію, але і забезпечити динамічний розвиток українського книжкового ринку, - вважають учасники форуму.

Для цього потрібно перш за все сконцентрувати зусилля на підтримці книг українською мовою, компенсувати за рахунок держави орендну плату книгарням і частину друкарських витрат видавництвам, припинити російську експансію на книжковому ринку у всіх її проявах, протидіяти піратству. Окремим важливим напрямком, що вимагають більше часу і зусиль, є реформування мережі бібліотек, які повинні стати сучасними культурними центрами.

Учасники форуму планують втілити свої пропозиції до законопроєктів і домагатися їх прийняття парламентом.

В роботі форуму взяли участь, зокрема, письменниця Оксана Забужко, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, директор Українського інституту книги Олександра Коваль, народні депутати Володимир В'ятрович та Микола Княжицький, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, засновник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов, генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов, дизайнер і засновник видавництва "Комора" Ростислав Лужецький, журналіст Вахтанг Кіпіані, дипломат, громадський діяч Данило Лубківський, головний редактор журналу "Український тиждень" Дмитро Крапивенко, представники громадського сектору .