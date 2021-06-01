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Видавці та письменники оголосили "Українську книжкову революцію": вимагають припинення російської експансії, підтримку української книги і бібліотек

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Видавці та письменники оголосили

Письменники, представники влади, громадського сектору та видавничого бізнесу оголосили про початок ініціативи "Українська книжкова революція".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на однойменному форумі обговорили кроки, покликані вивести українське книговидання, книгорозповсюдження та читання з нинішнього катастрофічного становища.

Якщо в Німеччині людина купує в середньому 5,5 книги на рік, в Польщі - 2,5, то в Україні тільки 0,5, а українською мовою - лише 0,2 книги на рік. А карантинні заходи через епідемію коронавірусу погіршили навіть ці показники: асортимент книг зменшився на 23%, тираж - на 34%. За рік закрилися 343 видавництва і 48 магазинів. При цьому половина книг на нашому ринку російські. Афілійовані з російськими видавництвами компанії претендують на державну підтримку нарівні з національним видавничим бізнесом.

Втім, можна не лише врятувати ситуацію, але і забезпечити динамічний розвиток українського книжкового ринку, - вважають учасники форуму.

Для цього потрібно перш за все сконцентрувати зусилля на підтримці книг українською мовою, компенсувати за рахунок держави орендну плату книгарням і частину друкарських витрат видавництвам, припинити російську експансію на книжковому ринку у всіх її проявах, протидіяти піратству. Окремим важливим напрямком, що вимагають більше часу і зусиль, є реформування мережі бібліотек, які повинні стати сучасними культурними центрами.

Учасники форуму планують втілити свої пропозиції до законопроєктів і домагатися їх прийняття парламентом.

В роботі форуму взяли участь, зокрема, письменниця Оксана Забужко, голова Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка Юрій Макаров, директор Українського інституту книги Олександра Коваль, народні депутати Володимир В'ятрович та Микола Княжицький, Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, засновник видавництва "Лабораторія" Антон Мартинов, генеральний директор видавництва "Ранок" Віктор Круглов, дизайнер і засновник видавництва "Комора" Ростислав Лужецький, журналіст Вахтанг Кіпіані, дипломат, громадський діяч Данило Лубківський, головний редактор журналу "Український тиждень" Дмитро Крапивенко, представники громадського сектору .

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
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01.06.2021 12:41
+7
Це не входить в плани зелені.
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01.06.2021 12:43
+6
смердючі бужанські і ділдінські так не вважають( поки не дочекається їх бузіна
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01.06.2021 12:48
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01.06.2021 12:41 Відповісти
Українська книжкова революція
25 травня о 05:53 ·

Ми об'єднуємо зусилля громадянського суспільства, письменників, влади й бізнесу та розпочинаємо спільні дії заради створення потужного самодостатнього українського книжкового ринку.

Форум "Українська книжкова революція"
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01.06.2021 12:54 Відповісти
Це не входить в плани зелені.
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01.06.2021 12:43 Відповісти
смердючі бужанські і ділдінські так не вважають( поки не дочекається їх бузіна
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01.06.2021 12:48 Відповісти
Странно, не выдерживают конкуренции.
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01.06.2021 12:52 Відповісти
Невитримують, кацапи на знищення України останню балалайку продадуть, жрать не будуть, правда пити - не бросять.
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01.06.2021 13:02 Відповісти
фб-портал Громадського форуму УКР тут - https://m.facebook.com/uabookrevolution/videos/233501944773422/?refsrc=http%3A%2F%2Ft.co%2Fk2OoQ637LE&_rdr
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01.06.2021 12:54 Відповісти
создавать нужно онлайн библиотеки с Украинскими переводами и всеми книгами бесплатно! У русских не один сайт такой есть.
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01.06.2021 13:01 Відповісти
Колись майже всі книги були російською, якщо тепер половина, то це великий прогрес. В гуманітарній сфері Порох зробив дуже багато.
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01.06.2021 13:02 Відповісти
Когда я в последний раз был в книжном, то книги на украинском занимали почти все полки, на русском был один стеллаж. При этом, даже и из несчастных 0,5 книг в год украинцы предпочитают покупать большую часть на русском. Почему же так?
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01.06.2021 13:09 Відповісти
тому що ледарі
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01.06.2021 13:27 Відповісти
Скільки фільмів випускають українською???? Чути тільки мокшанське блєяніє!! Тому і сприймають українці те, що навязують!
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01.06.2021 13:36 Відповісти
В кинотеатрах все фильмы в укр дубляже, без исключения. К счастью он хотя бы приемлемого качества, в отличии от перевода на тв.
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01.06.2021 14:27 Відповісти
ЦЕ ТІЛЬКИ ДУРЕНЬ НЕ РОЗУМІЄ, ЩО ДРУКУЮЧІ МОКШАНСЬКІ КНИЖКИ КОПАЄ СВОЇЙ КРАЇНІ ЯМУ!!!
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01.06.2021 13:35 Відповісти
Писати треба для людей, а не для літературознавців та прикладати до книги диск з її аудіоверсією, бажано начитаною автором. Тоді і купуватимуть і читатимуть(слухатимуть). А доки пишуть усілякий андеграунд для вузького кола поцінювачив високого мистецтва, то звісно, що ніхто крім тих поцінувачів ті книжки не купуватиме...
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01.06.2021 13:47 Відповісти
Наша продажна вища влада ЗЕбілів капітулянтів яка скоріше яка скоріше прокремлівська ніж проукрїнська .. вона повинна назавжди засвоїти що наша вільна суверенна Українська держава і її народ не може існувати без своєї рідної національної української мови. І тільки жалюгідним безправним колоніям, а Украина поки що не є такою, насильно насаджують чужу окупаційну мову метрополії.
Ось в кацапській колонії білоруського округа вже давно нема слов'янської білоруської мови, не захистили її білоруси і перетворилися у безправних рабів -бульбашів в недо-кацапів. А це означає що тепер і вже точно що немає у них і рідної держави, бо без національної мови не буває суверенної національної держави, а може бути тільки, в даному випадку як бесправна кацапська колонія. Так така страшна доля може спіткати і Українську державу з такою нашою продажною антиукраїнською владою "слуг кремля"
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01.06.2021 13:53 Відповісти
Протидиякон **************** не погодиться !
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01.06.2021 17:00 Відповісти
 
 