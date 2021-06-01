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Количество случаев пыток в полиции снизилось, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Количество случаев пыток в полиции снизилось, - Офис Генпрокурора

Пытки в райотделах полиции - это системная проблема. Однако их количество значительно уменьшилось.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил начальник департамента ОГП по противодействию пыткам и другим нарушениям со стороны правоохранителей Юрий Белоусов.

По его словам, кардинальных изменений не произошло.

"В то же время мы наблюдаем определенное снижение количества таких случаев. Правоохранители во всяком случае начали понимать, что такие действия не останутся безнаказанными. Поэтому я наблюдаю незначительное, но уменьшение", - отметил Белоусов.

За весь прошлый год было зарегистрировано около 2 200 таких уголовных производств, за пять месяцев текущего – 700. А потому, подчеркивает прокурор, можно говорить, что пристальное внимание к этой проблеме ведет к снижению количества случаев пыток и избиений со стороны полицейских.

При этом Белоусов обращает внимание, что пытки в райотделах полиции – это системная проблема. Она связана с тем, что полицейских фактически не обучают другим эффективным методам расследования и проведения допросов. Более того, у правоохранителей до сих пор отсутствует единая процедура задержания и оформления граждан.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+7
звучит так, как будто полиция - это какая то террористическая организация, а государство с ней борется))
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01.06.2021 09:32
+5
Количество жалоб на пытки снизилось!
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01.06.2021 09:20
+3
Народ все чаще начал отстреливаться от аваковских бандитов. Прессовать таких ссыкотно.
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01.06.2021 09:08
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Народ все чаще начал отстреливаться от аваковских бандитов. Прессовать таких ссыкотно.
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01.06.2021 09:08 Ответить
Так их самих бьют кто хочет !он в интернете роликов хватает
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01.06.2021 09:13 Ответить
Бьют редко, насилуют и убивают - ещё реже.
Яких вам ще реформ не фатає?
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01.06.2021 09:15 Ответить
Количество жалоб на пытки снизилось!
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01.06.2021 09:20 Ответить
Молодь порозбвгалася, в мєнтуру масово повертаються мусора часів Овоча.
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01.06.2021 09:27 Ответить
У нормальних країнах після 10 випадків змінюють керівництво а після 100 міністр подає у відставку.
АваковЧорт!
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01.06.2021 09:31 Ответить
звучит так, как будто полиция - это какая то террористическая организация, а государство с ней борется))
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01.06.2021 09:32 Ответить
Зі слів самих поліцкйських
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01.06.2021 09:58 Ответить
Что-то не слышно, чтобы полицейских, пойманных на пытках, посадили на пожизненное.... Видимо, необходим самосуд общества.... Наказать сотню....Возможно, остальные задумаются... Простившись с коллегами на кладбище...
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01.06.2021 10:20 Ответить
І ці люди засуджують лукашенківських мєнтів?
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02.06.2021 00:29 Ответить
 
 