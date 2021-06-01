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Кількість випадків тортур у поліції знизилася, - Офіс Генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Події

Кількість випадків тортур у поліції знизилася, - Офіс Генпрокурора

Тортури в райвідділах поліції - це системна проблема. Однак їхня кількість значно зменшилася.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив начальник департаменту ОГП з протидії тортурам та іншим порушенням з боку правоохоронців Юрій Бєлоусов.

За його словами, кардинальних змін не відбулося.

"Водночас ми спостерігаємо певне зниження кількості таких випадків. Правоохоронці у всякому разі почали розуміти, що такі дії не залишаться безкарними. Тому я спостерігаю незначне, але зменшення", - зазначив Бєлоусов.

За весь минулий рік було зареєстровано приблизно 2200 таких кримінальних проваджень, за п'ять місяців поточного – 700. А тому, підкреслює прокурор, можна говорити, що пильна увага до цієї проблеми веде до зниження кількості випадків тортур і побиттів з боку поліцейських.

При цьому Бєлоусов звертає увагу, що тортури в райвідділах поліції – це системна проблема. Вона пов'язана з тим, що поліцейських фактично не навчають іншим ефективним методам розслідування і проведення допитів. Більше того, у правоохоронців досі відсутня єдина процедура затримання та оформлення громадян.

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Топ коментарі
+7
звучит так, как будто полиция - это какая то террористическая организация, а государство с ней борется))
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01.06.2021 09:32
+5
Количество жалоб на пытки снизилось!
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01.06.2021 09:20
+3
Народ все чаще начал отстреливаться от аваковских бандитов. Прессовать таких ссыкотно.
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01.06.2021 09:08
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Народ все чаще начал отстреливаться от аваковских бандитов. Прессовать таких ссыкотно.
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01.06.2021 09:08 Відповісти
Так их самих бьют кто хочет !он в интернете роликов хватает
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01.06.2021 09:13 Відповісти
Бьют редко, насилуют и убивают - ещё реже.
Яких вам ще реформ не фатає?
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01.06.2021 09:15 Відповісти
Количество жалоб на пытки снизилось!
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01.06.2021 09:20 Відповісти
Молодь порозбвгалася, в мєнтуру масово повертаються мусора часів Овоча.
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01.06.2021 09:27 Відповісти
У нормальних країнах після 10 випадків змінюють керівництво а після 100 міністр подає у відставку.
АваковЧорт!
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01.06.2021 09:31 Відповісти
звучит так, как будто полиция - это какая то террористическая организация, а государство с ней борется))
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01.06.2021 09:32 Відповісти
Зі слів самих поліцкйських
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01.06.2021 09:58 Відповісти
Что-то не слышно, чтобы полицейских, пойманных на пытках, посадили на пожизненное.... Видимо, необходим самосуд общества.... Наказать сотню....Возможно, остальные задумаются... Простившись с коллегами на кладбище...
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01.06.2021 10:20 Відповісти
І ці люди засуджують лукашенківських мєнтів?
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02.06.2021 00:29 Відповісти
 
 