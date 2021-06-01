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Новости Политика Украины Агрессия России против Украины
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Зеленский (16498) НАТО (8920) Балтия (283) Россия (91213) членство в НАТО (1215) Евросоюз (15860)

РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский

Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР и не готова к агрессии против НАТО или Евросоюза.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Я считаю, что Российская Федерация не решится на войну с НАТО. Наоборот, я считаю, что это запугивание. Россия не будет воевать с Европой. Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР. Я не желаю такого нашим друзьям, но надо посмотреть на страны Балтии. А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно упадут перед российской агрессией, если она будет? А они - члены НАТО. Что тогда все будут делать? Пока Россия не нападала на Еропейський Союз и страны-члены НАТО. Но в Молдове есть Приднестровье, в Грузии - Абхазия, в Украине - Донбасс", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, как можно политически сконструировать членство в НАТО для Украины, чтобы все же обойти пятую статью Договора НАТО, чтобы членам не пришлось защищать будущего члена НАТО - Украину - военными средствами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский о возможности РФ прорубить "наземный коридор" в Крым: Ситуацию не получится спрятать за "гражданским конфликтом", будет полномасштабная война

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+11
ссыкло убогое. не в состоянии даже держаться с достоинством. скулит, жалуется. что-то необоснованно требует.
инфантильное ничтожество с развитием 12-тилетнего
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01.06.2021 10:34
+9
РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9992
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01.06.2021 10:33
+6
Дайте ему селедки, чтоб пасть свою дурную закрыл этот оракул гнусавый
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01.06.2021 10:35
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РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9992
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01.06.2021 10:33 Ответить
Революція соціальних мереж наповнила змістом колись фігуральний вислів "дешева популярність". Тепер кожен нездара в реальній політиці може спокійно триматися у фокусі суспільної уваги за рахунок імітації. Хайпуй, генеруй фішечки, придумуй інформаційні приводи. Сформувалася навіть певна мода на дешеву популярність. Політики стають піароманами. Зеленський особливий в цьому сенсі, бо прийшов з шоубізу. - https://gazeta.ua/blog/55162/universitet-zelenskogo-lishe-fishechka-vin-hoche-zdobuti-deshevu-populyarnist
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01.06.2021 10:51 Ответить
ссыкло убогое. не в состоянии даже держаться с достоинством. скулит, жалуется. что-то необоснованно требует.
инфантильное ничтожество с развитием 12-тилетнего
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01.06.2021 10:34 Ответить
так же, как и НАТО с Европой не решатся на войну с паРашей из-за Украины. спишут нас в утиль, глазом не моргнув.
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01.06.2021 10:34 Ответить
Дайте ему селедки, чтоб пасть свою дурную закрыл этот оракул гнусавый
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01.06.2021 10:35 Ответить
Ти ж зазирнув ***** в дупу і побачив там бажання миру. То які проблеми?
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01.06.2021 10:36 Ответить
Полуидиот в наркотическом угаре. Куда подевались его фанатики на Цензоре? Ау, зебилы!
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01.06.2021 10:36 Ответить
они приходят последними и пишут пару каментов, когда все ушли. чтобы хоть как-то обозначить поддержку клоуна и типа оставить за собой последнее слово. замечал не раз
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01.06.2021 10:40 Ответить
Полуидиот-не полуидиот, а его плевки и хамские отрыжки в сторону наших союзников без сомнения будут ими оценены по достоинству и Украина понесёт серьёзные потери как на дипломатическом фронте, так, боюсь, и на военном.
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01.06.2021 10:46 Ответить
Попробуй не считать а думать.
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01.06.2021 10:37 Ответить
Что Оно бредит? Какая война?! Они Партнеры, Бизнес и Ничего личного.....
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01.06.2021 10:39 Ответить
"Я считаю, что Российская Федерация не решится на войну с НАТО. Источник: https://censor.net/ru/n3268675
Ну якщо ікспєрд-аналітєг всех врємьон і народов , так счітаєт , то -війни мабуть таки не буде . РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9821 .
Спасіба Вова , ти заспокоїв НАТО .!! Бо вони б самі , про це ніколи не здогадались .. РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4562 .
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01.06.2021 10:39 Ответить
От шо бывает с Кловуном, два года просидевшим в ОПе вместе с коллективом квартала95.
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01.06.2021 10:41 Ответить
РФ не решится на войну с НАТО.-Это всем ёжикам давно известно.Бжезинский: "Чиновники России держат в США 500 млрд долларов собственных средств!"
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01.06.2021 10:42 Ответить
Звісно ні.США від любої іншої країни набагато сильніша.
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01.06.2021 10:43 Ответить
Корея? В"єтнам?
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02.06.2021 00:22 Ответить
Люба країна світу.
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02.06.2021 00:25 Ответить
РФ не зважиться на війну з НАТО та Європою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7616
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02.06.2021 00:53 Ответить
Що ти смієшся покидьку? США набагато сильніша від твоєї московії.
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02.06.2021 01:36 Ответить
А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно упадут перед российской агрессией, если она будет?

Что оно несет??? Его что, Кива укусил или на кокс перешел?
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01.06.2021 10:55 Ответить
У НАТО теж не дурачки.
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01.06.2021 11:00 Ответить
РФ уже воює.
Різними методати і в різних місцях.
А ті до отсаннього будуть мимирити про "необхідність діалогу".
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01.06.2021 11:03 Ответить
" Т.к. я являюсь величайшим военным стратегом современности ... (ну и далее по тексту его выссера).

После окончания президентского срока, считаю обязательным привлечение к уголовной ответственности лабораторию Eurolab за фальсификацию результатов теста на наркотики, что привело к тяжелым последствиям для государства.
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01.06.2021 11:06 Ответить
Основная причина такой, кажущейся смклости кремлевского серийного убийцы, это его страх перед Гаагским трибуналом, страх позора.
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01.06.2021 11:33 Ответить
А чого ж ми тоді волаємо на всіх шпальтах, що захищаємо Європу від скаженої мавпи з гарнатою? Хтось заліпить йому пельку?
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01.06.2021 11:34 Ответить
А НАХЯ ОНИ В КАЛИНИНГРАД ИСКАНДЕРЫ ПЕРЕКИНУЛИ !!!???
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01.06.2021 12:10 Ответить
"РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский"
_Да? А, ну ладно. Просто оставлю здесь это.
РФ не зважиться на війну з НАТО та Європою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2603
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01.06.2021 12:44 Ответить
Зеленський... отут я згоден з троляками ти знов зіграв на піаніно...в свойому стилі...і звісно зіграв так що не музики не має тай ше і частина тілі тепер боліть буде...З пустого в порожне..обо лишеб не мовчки
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01.06.2021 13:25 Ответить
 
 