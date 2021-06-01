"РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский"

Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР и не готова к агрессии против НАТО или Евросоюза.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.

"Я считаю, что Российская Федерация не решится на войну с НАТО. Наоборот, я считаю, что это запугивание. Россия не будет воевать с Европой. Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР. Я не желаю такого нашим друзьям, но надо посмотреть на страны Балтии. А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно упадут перед российской агрессией, если она будет? А они - члены НАТО. Что тогда все будут делать? Пока Россия не нападала на Еропейський Союз и страны-члены НАТО. Но в Молдове есть Приднестровье, в Грузии - Абхазия, в Украине - Донбасс", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, как можно политически сконструировать членство в НАТО для Украины, чтобы все же обойти пятую статью Договора НАТО, чтобы членам не пришлось защищать будущего члена НАТО - Украину - военными средствами.

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