РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР и не готова к агрессии против НАТО или Евросоюза.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента Украины.
"Я считаю, что Российская Федерация не решится на войну с НАТО. Наоборот, я считаю, что это запугивание. Россия не будет воевать с Европой. Россия воюет с бывшими странами СНГ или СССР. Я не желаю такого нашим друзьям, но надо посмотреть на страны Балтии. А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно упадут перед российской агрессией, если она будет? А они - члены НАТО. Что тогда все будут делать? Пока Россия не нападала на Еропейський Союз и страны-члены НАТО. Но в Молдове есть Приднестровье, в Грузии - Абхазия, в Украине - Донбасс", - заявил Зеленский, отвечая на вопрос журналиста о том, как можно политически сконструировать членство в НАТО для Украины, чтобы все же обойти пятую статью Договора НАТО, чтобы членам не пришлось защищать будущего члена НАТО - Украину - военными средствами.
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инфантильное ничтожество с развитием 12-тилетнего
Ну якщо ікспєрд-аналітєг всех врємьон і народов , так счітаєт , то -війни мабуть таки не буде . .
Спасіба Вова , ти заспокоїв НАТО .!! Бо вони б самі , про це ніколи не здогадались .. .
Что оно несет??? Его что, Кива укусил или на кокс перешел?
Різними методати і в різних місцях.
А ті до отсаннього будуть мимирити про "необхідність діалогу".
После окончания президентского срока, считаю обязательным привлечение к уголовной ответственности лабораторию Eurolab за фальсификацию результатов теста на наркотики, что привело к тяжелым последствиям для государства.
_Да? А, ну ладно. Просто оставлю здесь это.