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Новини Політика України
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РФ не зважиться на війну з НАТО та Європою, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РФ не зважиться на війну з НАТО та Європою, - Зеленський

Росія воює з колишніми країнами СНД або СРСР і не готова до агресії проти НАТО чи Євросоюзу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

"Я вважаю, що Російська Федерація не наважиться на війну з НАТО. Навпаки, я вважаю, що це залякування. Росія не буде воювати з Європою. Росія воює з колишніми країнами СНД чи СРСР. Я не бажаю такого нашим друзям, але треба подивитися на країни Балтії. А що ми будемо робити з країнами Балтії, маленькими, прекрасними, які точно впадуть перед російською агресією, якщо вона буде? А вони – члени НАТО. Що тоді всі робитимуть? Поки Росія не нападала на Єропейський Союз та країни-члени НАТО. Але в Молдові є Придністров’я, у Грузії – Абхазія, в Україні – Донбас", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про те, як можна політично сконструювати членство в НАТО для України, щоб усе-таки обійти п'яту статтю Договору НАТО, щоб членам не довелося захищати майбутнього члена НАТО - Україну - військовими засобами.

Також читайте: Зеленський про можливість РФ прорубати "наземний коридор" до Криму: Ситуацію не вийде заховати за "громадянським конфліктом", буде повномасштабна війна

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Топ коментарі
+11
ссыкло убогое. не в состоянии даже держаться с достоинством. скулит, жалуется. что-то необоснованно требует.
инфантильное ничтожество с развитием 12-тилетнего
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01.06.2021 10:34
+9
РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9992
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01.06.2021 10:33
+6
Дайте ему селедки, чтоб пасть свою дурную закрыл этот оракул гнусавый
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01.06.2021 10:35
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РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9992
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01.06.2021 10:33 Відповісти
Революція соціальних мереж наповнила змістом колись фігуральний вислів "дешева популярність". Тепер кожен нездара в реальній політиці може спокійно триматися у фокусі суспільної уваги за рахунок імітації. Хайпуй, генеруй фішечки, придумуй інформаційні приводи. Сформувалася навіть певна мода на дешеву популярність. Політики стають піароманами. Зеленський особливий в цьому сенсі, бо прийшов з шоубізу. - https://gazeta.ua/blog/55162/universitet-zelenskogo-lishe-fishechka-vin-hoche-zdobuti-deshevu-populyarnist
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01.06.2021 10:51 Відповісти
ссыкло убогое. не в состоянии даже держаться с достоинством. скулит, жалуется. что-то необоснованно требует.
инфантильное ничтожество с развитием 12-тилетнего
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01.06.2021 10:34 Відповісти
так же, как и НАТО с Европой не решатся на войну с паРашей из-за Украины. спишут нас в утиль, глазом не моргнув.
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01.06.2021 10:34 Відповісти
Дайте ему селедки, чтоб пасть свою дурную закрыл этот оракул гнусавый
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01.06.2021 10:35 Відповісти
Ти ж зазирнув ***** в дупу і побачив там бажання миру. То які проблеми?
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01.06.2021 10:36 Відповісти
Полуидиот в наркотическом угаре. Куда подевались его фанатики на Цензоре? Ау, зебилы!
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01.06.2021 10:36 Відповісти
они приходят последними и пишут пару каментов, когда все ушли. чтобы хоть как-то обозначить поддержку клоуна и типа оставить за собой последнее слово. замечал не раз
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01.06.2021 10:40 Відповісти
Полуидиот-не полуидиот, а его плевки и хамские отрыжки в сторону наших союзников без сомнения будут ими оценены по достоинству и Украина понесёт серьёзные потери как на дипломатическом фронте, так, боюсь, и на военном.
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01.06.2021 10:46 Відповісти
Попробуй не считать а думать.
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01.06.2021 10:37 Відповісти
Что Оно бредит? Какая война?! Они Партнеры, Бизнес и Ничего личного.....
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01.06.2021 10:39 Відповісти
"Я считаю, что Российская Федерация не решится на войну с НАТО. Источник: https://censor.net/ru/n3268675
Ну якщо ікспєрд-аналітєг всех врємьон і народов , так счітаєт , то -війни мабуть таки не буде . РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9821 .
Спасіба Вова , ти заспокоїв НАТО .!! Бо вони б самі , про це ніколи не здогадались .. РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4562 .
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01.06.2021 10:39 Відповісти
От шо бывает с Кловуном, два года просидевшим в ОПе вместе с коллективом квартала95.
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01.06.2021 10:41 Відповісти
РФ не решится на войну с НАТО.-Это всем ёжикам давно известно.Бжезинский: "Чиновники России держат в США 500 млрд долларов собственных средств!"
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01.06.2021 10:42 Відповісти
Звісно ні.США від любої іншої країни набагато сильніша.
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01.06.2021 10:43 Відповісти
Корея? В"єтнам?
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02.06.2021 00:22 Відповісти
Люба країна світу.
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02.06.2021 00:25 Відповісти
РФ не зважиться на війну з НАТО та Європою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7616
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02.06.2021 00:53 Відповісти
Що ти смієшся покидьку? США набагато сильніша від твоєї московії.
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02.06.2021 01:36 Відповісти
А что мы будем делать со странами Балтии, маленькими, прекрасными, которые точно упадут перед российской агрессией, если она будет?

Что оно несет??? Его что, Кива укусил или на кокс перешел?
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01.06.2021 10:55 Відповісти
У НАТО теж не дурачки.
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01.06.2021 11:00 Відповісти
РФ уже воює.
Різними методати і в різних місцях.
А ті до отсаннього будуть мимирити про "необхідність діалогу".
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01.06.2021 11:03 Відповісти
" Т.к. я являюсь величайшим военным стратегом современности ... (ну и далее по тексту его выссера).

После окончания президентского срока, считаю обязательным привлечение к уголовной ответственности лабораторию Eurolab за фальсификацию результатов теста на наркотики, что привело к тяжелым последствиям для государства.
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01.06.2021 11:06 Відповісти
Основная причина такой, кажущейся смклости кремлевского серийного убийцы, это его страх перед Гаагским трибуналом, страх позора.
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01.06.2021 11:33 Відповісти
А чого ж ми тоді волаємо на всіх шпальтах, що захищаємо Європу від скаженої мавпи з гарнатою? Хтось заліпить йому пельку?
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01.06.2021 11:34 Відповісти
А НАХЯ ОНИ В КАЛИНИНГРАД ИСКАНДЕРЫ ПЕРЕКИНУЛИ !!!???
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01.06.2021 12:10 Відповісти
"РФ не решится на войну с НАТО и Европой, - Зеленский"
_Да? А, ну ладно. Просто оставлю здесь это.
РФ не зважиться на війну з НАТО та Європою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2603
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01.06.2021 12:44 Відповісти
Зеленський... отут я згоден з троляками ти знов зіграв на піаніно...в свойому стилі...і звісно зіграв так що не музики не має тай ше і частина тілі тепер боліть буде...З пустого в порожне..обо лишеб не мовчки
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01.06.2021 13:25 Відповісти
 
 