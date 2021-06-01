РФ не зважиться на війну з НАТО та Європою, - Зеленський
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Росія воює з колишніми країнами СНД або СРСР і не готова до агресії проти НАТО чи Євросоюзу.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.
"Я вважаю, що Російська Федерація не наважиться на війну з НАТО. Навпаки, я вважаю, що це залякування. Росія не буде воювати з Європою. Росія воює з колишніми країнами СНД чи СРСР. Я не бажаю такого нашим друзям, але треба подивитися на країни Балтії. А що ми будемо робити з країнами Балтії, маленькими, прекрасними, які точно впадуть перед російською агресією, якщо вона буде? А вони – члени НАТО. Що тоді всі робитимуть? Поки Росія не нападала на Єропейський Союз та країни-члени НАТО. Але в Молдові є Придністров’я, у Грузії – Абхазія, в Україні – Донбас", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про те, як можна політично сконструювати членство в НАТО для України, щоб усе-таки обійти п'яту статтю Договору НАТО, щоб членам не довелося захищати майбутнього члена НАТО - Україну - військовими засобами.
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инфантильное ничтожество с развитием 12-тилетнего
Ну якщо ікспєрд-аналітєг всех врємьон і народов , так счітаєт , то -війни мабуть таки не буде . .
Спасіба Вова , ти заспокоїв НАТО .!! Бо вони б самі , про це ніколи не здогадались .. .
Что оно несет??? Его что, Кива укусил или на кокс перешел?
Різними методати і в різних місцях.
А ті до отсаннього будуть мимирити про "необхідність діалогу".
После окончания президентского срока, считаю обязательным привлечение к уголовной ответственности лабораторию Eurolab за фальсификацию результатов теста на наркотики, что привело к тяжелым последствиям для государства.
_Да? А, ну ладно. Просто оставлю здесь это.