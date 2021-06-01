РФ не зважиться на війну з НАТО та Європою, - Зеленський

Росія воює з колишніми країнами СНД або СРСР і не готова до агресії проти НАТО чи Євросоюзу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента України.

"Я вважаю, що Російська Федерація не наважиться на війну з НАТО. Навпаки, я вважаю, що це залякування. Росія не буде воювати з Європою. Росія воює з колишніми країнами СНД чи СРСР. Я не бажаю такого нашим друзям, але треба подивитися на країни Балтії. А що ми будемо робити з країнами Балтії, маленькими, прекрасними, які точно впадуть перед російською агресією, якщо вона буде? А вони – члени НАТО. Що тоді всі робитимуть? Поки Росія не нападала на Єропейський Союз та країни-члени НАТО. Але в Молдові є Придністров’я, у Грузії – Абхазія, в Україні – Донбас", - заявив Зеленський, відповідаючи на запитання журналіста про те, як можна політично сконструювати членство в НАТО для України, щоб усе-таки обійти п'яту статтю Договору НАТО, щоб членам не довелося захищати майбутнього члена НАТО - Україну - військовими засобами.

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