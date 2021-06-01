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Рада окончательно запретила пластиковые пакеты: за нарушение - штраф до 8500 грн

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада окончательно запретила пластиковые пакеты: за нарушение - штраф до 8500 грн

В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада окончательно запретила их обращение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 297 парламентариев.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

  • сверхлегких пластиковых пакетов;
  • легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
  • оксоразгалающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

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Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф до 8500 гривен.

Напомним, ранее экологический комитет ВР рекомендовал Верховной раде окончательно запретить оборот пластиковых пакетов в Украине.
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Топ комментарии
+34
Рада окончательно запретила использование пластиковых пакетов: за нарушение - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 8879
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01.06.2021 11:14
+25
Угу. Когда сможем - уже может быть поздно. Загадим всё вокруг. Или на наш век хватит? А потом что? А что потом - нас не интересует? Чисто совковый подход. Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 9671
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01.06.2021 11:34
+24
Это хорошо.
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01.06.2021 11:06
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Страница 3 из 3
А зачем штрафовать? Не проще ли запретить выпуск и ввоз? Вопрос с реализацией сам решится. Ну а какие альтернативы мудрейшие предлагают?
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01.06.2021 19:54 Ответить
Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 3047"
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01.06.2021 21:17 Ответить
Радянські авоськи - сєточкі Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 8816

Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 2046
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01.06.2021 22:17 Ответить
А вишни как? А абрикосы?
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01.06.2021 22:33 Ответить
Були при совку ще дрібна сітка Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 3232

Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 6008
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01.06.2021 22:36 Ответить
Так она же из пластика!
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01.06.2021 22:42 Ответить
Та ото ж, тут головне радянська показуха - "Ми заборонили пластикові пакети", бо вони плавають у Світовому океані
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01.06.2021 22:48 Ответить
ось так
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 9907"
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02.06.2021 21:43 Ответить
Не понимаешь ты ничего: штраф - это и есть цель. Денег нет в казне- разворовали, а пополнять бюджет надо. За маски уже 17000 грн не возьмешь - все уже в желтой зоне, не поймут. А за пакеты - милое дело: экология, понимаешь. Кто против экологии? Тут попытались штрафовать солдат за то, что стреляют в ответ, но как-то мало получается. А тут можно считай всех торгующих оштрафовать. И никто за них не заступится. по советским понятиям это преступники. Так что штрафуй - не хочу. И на карман можно легко отправить: штрафы же не поддаются подсчету, как налоги.
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01.06.2021 22:30 Ответить
Очередное фуфло-мусор уже,сортировали. Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 8777
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01.06.2021 20:15 Ответить
так немає сенсу у сортуванні поки немає переробних заводів.
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01.06.2021 21:17 Ответить
Никуя нет-только штрафы-назначили...
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02.06.2021 16:21 Ответить
цензор видалив статтю про штрафи.
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02.06.2021 21:43 Ответить
Чет мне кажется, что от вырубки лесов проблема будет посерьезней чем от пластика Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 8250
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01.06.2021 20:41 Ответить
не парься, в состоятельной стране живём, за всё заплатим
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01.06.2021 22:02 Ответить
ну як забороноти щось - голови не треба - і жопа згодиться.
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01.06.2021 21:25 Ответить
Презервативы тоже станут бумажными ?
Чтобы дебилы плодились нон-стоп ?
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01.06.2021 21:40 Ответить
Хороша новина... Краще пізно чим ніколи... Але побачимо, що воно з того вийде
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01.06.2021 21:48 Ответить
Так зрозумів дебілізм пргресує... Ті тонкі пакети що розлагаються на сонці за рік заборонили, а ті товсті що розлагаються 5 - 10 років залишили Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 4880
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01.06.2021 22:14 Ответить
так а атб как же и запорожполимертара в которую я чуть не пошел работать....)
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01.06.2021 22:14 Ответить
Как говаривал таварищ Членин "Формально правильно, а по сути издевательство"
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01.06.2021 22:37 Ответить
До сортування сміття і переробку ніяк руки не доходять. Простіше заборонити, і згадати як виглядає авоська і кульки з газети які продавці дуже вправно крутили. Тільки газети зараз теж дефіцит.
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01.06.2021 22:37 Ответить
в магазине не крутили кульки из газеты
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02.06.2021 05:45 Ответить
И шо? Теперь по старинке будем газетку в ведро вкладывать? Колбасу в бумагу заворачивать, а конфетки в конвертик заворачивать?)) Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 2061
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01.06.2021 22:39 Ответить
Только бумага сейчас сто́ит намного дороже. Импорт. Хотя можно использовать агитационные листовки , которые на выборы использовались. Их бесплатно раздавали. Вот и будем селедку заворачивать в портрет Зеленского. Конец бедности!
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01.06.2021 22:46 Ответить
В его агитках, столько же химии сколько и в нем самом, зачем рыбу портить такой дрянью)
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01.06.2021 22:49 Ответить
Нарешті щось корисне.




Японские ученые нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины

Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 9075
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01.06.2021 22:54 Ответить
фото явно не оригинальное
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02.06.2021 05:03 Ответить
є відео, де черепасі із носа достають питну трубочку!
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02.06.2021 21:44 Ответить
Вы физику в школе прокурили?))
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02.06.2021 09:19 Ответить
Чо розвонялись, фільми не дивитесь чи шо?

Рада остаточно заборонила використання пластикових пакетів: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 600
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01.06.2021 22:57 Ответить
Обе руки заняты? А где ручка? А, ну да, у него же машина.
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01.06.2021 23:30 Ответить
Запрещают пакет на кассе и пакеты тонкие. Сумки и пакеты многоразовые из толстого полиэтилена не запрещают. Просто нужно будет с собой брать многоразовую сумку или крепкий пакет. Или покупать на кассе многоразовую сумку/пакет за дорого. Во многих странах это норма. Я на Мальте купил 4 сумки для продуктов очень прочные, уже 5 лет использую. Зачем каждый раз покупать пакеты и загрязнять природу? Потом весят на всех деревьях...
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02.06.2021 00:53 Ответить
такі паперові пакети є різні: без ручок для невеличких закупів, для великих із ручками, або взагалі коробки із дірками-ручками.
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 2579"
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02.06.2021 21:47 Ответить
В автобус пусть сядет с таким пакетом, когда обе руки заняты.
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01.06.2021 23:48 Ответить
знач візмеш із ручками, воні різні бувають.
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 2163"
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02.06.2021 21:50 Ответить
Давно пора запретить любую пластиковую тару. Ведь каких то 35 -40 лет обходились полотняной сумкой или сеткой авоськой. Упаковка товара была бумажной. И ничего, жили. А главное не загаживали массово окружающую среду.
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01.06.2021 22:59 Ответить
Средняя продолжительность 62 года была.
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01.06.2021 23:31 Ответить
а сейчас что, больше?
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02.06.2021 05:04 Ответить
А до этого 5000 лет жопу лопухом вытирали,и ничего,жили. В одном хлеву с свиньями, что бы теплее было.
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02.06.2021 05:06 Ответить
И жопу газетой подтирали...И спали на печи.... Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 546 Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 546 Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 546
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02.06.2021 10:02 Ответить
Паперові пакети це не вихід.Бо скільки дерев буде знищено?
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01.06.2021 23:24 Ответить
Боротьба з пластиком це також локшина.Зараз наприклад вся побутова техніка з пластику.А вона в свою чергу набагато гіршої якості.ніж раніше.
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01.06.2021 23:29 Ответить
Хто пояснить мені - а мусорні пакети дозволені?
А поліетиленові типу Фора, АТБ, Сільпо, BMW та інші?
А "маєчки"?
Ось нахіба ТАКИМ чином новини подавати?!
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01.06.2021 23:30 Ответить
І знову по тексту цієї "новини".
Ніхто ще нічого не заборонив і тим більше, нікого не будуть штрафувати.
Постанову ще має підписати президент. Далі опублікування. Потім ще півроку і тільки вже після цього штрафи.
Зараз у ЗМІ треба було тільки розшифрувати які саме пакети МОЖЛИВО будуть заборонені, а які можна буде використовувати.
Але ж ніт. Просто вкидуємо інфу і переходимо до наступної "новини"
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01.06.2021 23:39 Ответить
а что там мертвечук? как себя самопочувает?
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02.06.2021 03:07 Ответить
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 7847
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02.06.2021 09:54 Ответить
Ни пакеты нужно запрещать, а заниматься сегрегацией и переработкой отходов.

Бредовый закон, принят ради штрафов. Но лох за все заплатит.
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02.06.2021 10:05 Ответить
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 5362
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02.06.2021 17:04 Ответить
Рада остаточно заборонила пластикові пакети: за порушення - штраф до 8500 грн - Цензор.НЕТ 6934"
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02.06.2021 21:52 Ответить
Немного про забугорье.
Я когда в Нидерландах на мусорку попал - охренел. Я был просто в культурном шоке.
1) не воняет и очень чисто вокруг.
2) стоит штук сорок контейнеров (больших, которые как кузов самосвала), каждый для своего типа мусора (дерево, бумага, металл, пластик, мебель, пенопласт, строительный мусор, садовый мусор, мусор из ванны, ткани, краски, батарейки и т.д.)
3) стоит специальный человек, который подсказывает какую хрень куда выкинуть.А ещё до этого у меня был культурный шок, когда увидел местные мусорки. Сверху над землёй торчит такая маленькая будочка по пояс со специальной дверцей. И все туда свой мусор пихают. А потом приехала мусорка со специальным краном и оказалось, что под той будочкой под землёй огромный контейнер метра три глубиной. И получается весь мусор под землёй, так что ни мыши, ни насекомые, ни бомжи туда залезть не могут (бомжам правда и не надо, они жрачку и одежду в других местах добывают), ничего не подтекает и не воняет.
Я бы рекомендовал украинцам присмотреться к этой технологии.
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02.06.2021 18:54 Ответить
пару років тому був бум, усі лазили по забогорним сайтам і постили собі у фесбук няшки цивілізації тикая рилом місцевих керманичів. багато чого почали робити, але як в українців ведеться "поставив і забув, поки воно молекуляризується"
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02.06.2021 21:54 Ответить
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