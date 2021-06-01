Рада окончательно запретила пластиковые пакеты: за нарушение - штраф до 8500 грн

В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада окончательно запретила их обращение.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

За документ проголосовали 297 парламентариев.

Законопроект №2051-1 запрещает использование:

сверхлегких пластиковых пакетов;

легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;

оксоразгалающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 ​​мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Экологическими проблемами Украины всерьез обеспокоены страны-соседи

Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф до 8500 гривен.

Напомним, ранее экологический комитет ВР рекомендовал Верховной раде окончательно запретить оборот пластиковых пакетов в Украине.