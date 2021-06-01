Рада окончательно запретила пластиковые пакеты: за нарушение - штраф до 8500 грн
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Украине будут штрафовать за использование пластиковых пакетов. Верховная Рада окончательно запретила их обращение.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.
За документ проголосовали 297 парламентариев.
Законопроект №2051-1 запрещает использование:
- сверхлегких пластиковых пакетов;
- легких пластиковых пакетов толщиной до 50 мкм;
- оксоразгалающихся (оксобиоразлагающихся) пластиковых пакетов.
При этом исключением станут пластиковые пакеты, ограниченные величиной (225х345х450 мм), используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой.
Согласно закону, распространение пластиковых пакетов будет караться штрафом от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение будет взиматься штраф до 8500 гривен.
Напомним, ранее экологический комитет ВР рекомендовал Верховной раде окончательно запретить оборот пластиковых пакетов в Украине.
Пожалуйста, подождите...
"
Чтобы дебилы плодились нон-стоп ?
Японские ученые нашли пластиковый пакет на дне Марианской впадины
"
"
А поліетиленові типу Фора, АТБ, Сільпо, BMW та інші?
А "маєчки"?
Ось нахіба ТАКИМ чином новини подавати?!
Ніхто ще нічого не заборонив і тим більше, нікого не будуть штрафувати.
Постанову ще має підписати президент. Далі опублікування. Потім ще півроку і тільки вже після цього штрафи.
Зараз у ЗМІ треба було тільки розшифрувати які саме пакети МОЖЛИВО будуть заборонені, а які можна буде використовувати.
Але ж ніт. Просто вкидуємо інфу і переходимо до наступної "новини"
Бредовый закон, принят ради штрафов. Но лох за все заплатит.
Я когда в Нидерландах на мусорку попал - охренел. Я был просто в культурном шоке.
1) не воняет и очень чисто вокруг.
2) стоит штук сорок контейнеров (больших, которые как кузов самосвала), каждый для своего типа мусора (дерево, бумага, металл, пластик, мебель, пенопласт, строительный мусор, садовый мусор, мусор из ванны, ткани, краски, батарейки и т.д.)
3) стоит специальный человек, который подсказывает какую хрень куда выкинуть.А ещё до этого у меня был культурный шок, когда увидел местные мусорки. Сверху над землёй торчит такая маленькая будочка по пояс со специальной дверцей. И все туда свой мусор пихают. А потом приехала мусорка со специальным краном и оказалось, что под той будочкой под землёй огромный контейнер метра три глубиной. И получается весь мусор под землёй, так что ни мыши, ни насекомые, ни бомжи туда залезть не могут (бомжам правда и не надо, они жрачку и одежду в других местах добывают), ничего не подтекает и не воняет.
Я бы рекомендовал украинцам присмотреться к этой технологии.