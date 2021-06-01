ВР приняла постановление о чествовании памяти погибших от российской агрессии детей

Верховная Рада приняла постановление относительно почитания памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 308 народных депутатов.

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