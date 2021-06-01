ВР приняла постановление о чествовании памяти погибших от российской агрессии детей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Верховная Рада приняла постановление относительно почитания памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение проголосовали 308 народных депутатов.
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Александр Александр 66da010f
показать весь комментарий01.06.2021 11:10 Ответить Мне нравится 5
Григорий Шумейко
показать весь комментарий01.06.2021 11:27 Ответить Мне нравится 3
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