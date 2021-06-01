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ВР приняла постановление о чествовании памяти погибших от российской агрессии детей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

ВР приняла постановление о чествовании памяти погибших от российской агрессии детей

Верховная Рада приняла постановление относительно почитания памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение проголосовали 308 народных депутатов.

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Автор: Ірина Дашківська
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Будь проклята кремлёвская шизоидная крыса ПУТИН, Мучительно сдохни и гори в Аду....
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01.06.2021 11:10 Ответить
Тут только надумали а в ордыло памятники установлены и дни траура по "невино убиенным украинскими карателями жертвам-детям". Агитпроп тормозит как и раньше
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01.06.2021 11:27 Ответить
 
 