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ВР ухвалила постанову щодо вшанування пам'яті загиблих від російської агресії дітей

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ВР ухвалила постанову щодо вшанування пам'яті загиблих від російської агресії дітей

Верховна Рада ухвалила постанову щодо вшанування пам'яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 308 народних депутатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сьогодні розгляне постанову щодо вшанування пам'яті загиблих від російської агресії дітей і заборону продажу ліків дітям

Автор: Наталя Джума
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Будь проклята кремлёвская шизоидная крыса ПУТИН, Мучительно сдохни и гори в Аду....
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01.06.2021 11:10 Відповісти
Тут только надумали а в ордыло памятники установлены и дни траура по "невино убиенным украинскими карателями жертвам-детям". Агитпроп тормозит как и раньше
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01.06.2021 11:27 Відповісти
 
 