ВР ухвалила постанову щодо вшанування пам'яті загиблих від російської агресії дітей

Верховна Рада ухвалила постанову щодо вшанування пам'яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

За таке рішення проголосували 308 народних депутатів.

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