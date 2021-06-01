ВР ухвалила постанову щодо вшанування пам'яті загиблих від російської агресії дітей
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Верховна Рада ухвалила постанову щодо вшанування пам'яті дітей, загиблих унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
За таке рішення проголосували 308 народних депутатів.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Александр 66da010f
показати весь коментар01.06.2021 11:10 Відповісти Мені подобається 5
Григорий Шумейко
показати весь коментар01.06.2021 11:27 Відповісти Мені подобається 3
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...