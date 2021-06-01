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Никаких проблем с поставками бензина на внешний рынок не будет, - Лукашенко

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Никаких проблем с поставками бензина на внешний рынок не будет, - Лукашенко

С экспортом бензина из Беларуси на внешние рынки никаких проблем не будет. С российской стороной достигнуты договоренности о бесперебойных поставках нефти.

Об этом заявил захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

По его словам, с российским правительством серьезно проработан вопрос и никаких вопросов с поставками нефти не будет.

"По поставкам нефти для НПЗ Беларуси никаких проблем не будет, так было сказано президентом России. Как и с поставками нефтепродуктов и на рынок России, и на внешний рынок", - отметил Лукашенко.

Он также добавил, что поставки будут осуществляться в запланированных объемах.

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Ранее со ссылкой на СМИ Цензор.НЕТ сообщал о том, что Беларусь с июня может остановить поставки бензина А-95 в Украину, - СМИ

Автор: Ірина Дашківська
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цікаво, а чи знає бульбофюрер, що ринок, з якого пішов постачальник, обов'язково отримає іншого? Але повернення попередника вже буде можливе лише за умов демпінга, тобто втрати частини прибутку..
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01.06.2021 13:05 Ответить
В рашко продавать будешь, бульбофюрер?
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01.06.2021 13:08 Ответить
"..так было сказано президентом расеи..." Губернатор беларуской области взял под козырёк.
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01.06.2021 13:10 Ответить
Спасибо тебе батько!а то без бензина остались бы.
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01.06.2021 13:13 Ответить
Если Лукашенко - батька, тогда Путин -мамка, для всех федерассиян.
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01.06.2021 13:19 Ответить
так шо украинцы не переживайте, мы вас будем убивать потихоньку, а вы давайте нам деньги на зарплаты ваших убийц.
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01.06.2021 13:44 Ответить
Уже не нужно! Пей свой бензин сам!
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01.06.2021 14:55 Ответить
Ну если рашку он считает внешним рынком...
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01.06.2021 16:17 Ответить
 
 